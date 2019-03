Die Jury, die aus der Kälte kam: Xavier Naidoo, Oana Nechiti, Pietro Lombardi, Dieter Bohlen (von links). (TVNOW / Stefan Gregorowius)

Wie fühlt es sich an, das Ticket nach Thailand gelöst zu haben? „Beim letzten Mal, als ich das Casting geschafft hab, hab ich mich gefühlt, als hätt ich zum ersten Mal Sex gehabt“, beschrieb Sven Schlegler (23) sein Höhe(punkt)gefühl. „Diesmal ist es so, als wär ich als einziger Mann in einem Bus voller Nutten.“ Muss man nicht so sagen, kann man aber, denn ein „Höhepunkt“ ist es allemal, so wie Sven zu den wenigen Glücklichen zu gehören, die den Auswahlprozess der vier „Richter Gnadenlos“ bestanden. Denn die Juroren Oana Nechiti (31), Pietro Lombardi (26), Xavier Naidoo (47) und Dieter Bohlen (65) verteilten keine Geschenke. „Hier kriegt ihr nicht, was ihr euch wünscht“, erklärte der Pop-Titan, „hier bekommt ihr das, was ihr verdient!“

Bei dichtem Schneetreiben („Wie beim Weltuntergang!“) checkten die zehn Dutzend Kandidaten auf der Bergstation zum dreitägigen Recall ein. Für viele stürzten die großen Träume von Top-Karriere und tropischem Ambiente im „Land des Lächelns“ auch krachend in sich zusammen. „Wollt ihr uns komplett verar...?“, „Du warst ein Totalausfall!“, „Das war ein Offenbarungseid!“, „Wenn auf Malle früh um 6 Uhr so ne Gruppe Betrunkener aus dem Club grölend auf die Straße wankt, dann sind die besser als ihr!“, „Ihr habt euch völlig blamiert!“ - die Juroren gingen hart ins Gericht.

Diese 25 Glücklichen dürfen zum DSDS-Auslands-Recall nach Thailand. (TVNOW / Stefan Gregorowius)

Favoritensterben in Ischgl

Dass Freundschaft in dem Business nicht zählt, musste auch Pietros Sandkastenkumpel Mert Kus (28) erkennen - für ihn reichte es nicht. Dennis Mustafov (Pietro: „Ich dachte, du bist mein Homie, aber du hast mich im Stich gelassen!“) stürzte ebenso ab. Auch für Estefanie Wollny (16) von der berüchtigten TV-Family gab es kein Flugticket - Favoritensterben auf dem Tiroler Gipfel! Xavier fühlte sich ab und an an seine eigenen Anfänge erinnert: „Das war wie in den Anfangstagen der Söhne Mannheims: totales Chaos, und keiner wusste, was er machen soll.“

DSDS-"Maskottchen" Menderes Bagcı überraschte Dieter Bohlen. (TVNOW / Stefan Gregorowius)

Aber natürlich gab es auch „göttliche Stimmen“ (Bohlen) zu bewundern. Der Pop-Titan hatte viel Gelegenheit, seine Lieblingsworte („Geil!“, „Mega!“) unters Sangesvolk zu mischen. Und seine einzigartigen bildhaften Vergleiche: „Du bist keine Schlampe, aber du hast was Schlampiges. Du fällst unter 5.000 auf“, lobte er Clarissa Schöppe (19) Richtung Thailand. Und er gab den Pop-Lehrer: „Ihr habt ja sicher schon von der kognitiven Dissonanz gehört. Das ist der Widerspruch zwischen Auge und Ohren. Bei dir, Jessica, ist es so: Fürs Auge bist du top, aber für die Ohren ...?“ Jessica Baykina (18) darf in Thailand dennoch versuchen, die stimmlichen Defizite auszumerzen. Vielleicht gelingt es mit Unterstützung der Vocal-Coaches Juliette Schoppmann (38, Zweite in der ersten DSDS-Staffel 2003) und Prince (28, Sieger der 13. Staffel 2016), die auch in Ischgl ihr Bestes für die Kandidaten gaben - und teilweise verzweifelten.

Menderes schafft es nicht nach Thailand!

120 Recall-Kandidaten hofften in Ischgl aufs Weiterkommen. (TVNOW / Stefan Gregorowius)

Am Ende war auch „DSDS“-Urgestein Dieter zufrieden: „Ich hab euch alle, alle lieb“, koste er die 20 „Ischgl-Überlebenden“. Aber: „Wir fliegen nicht zum Hängematten-Testen nach Thailand!“ Mit den Recall-Siegern von Tirol steigen fünf weitere „Ausnahmetalente“ (Bohlenn) in den Flieger. Alicia-Awa Beissert (21), Jayla Ndoumbé Epoupa (17), Luisa José (18) und Taylor Luc Jacobs (23) hatten von den Juroren im Casting eine goldene CD erhalten und damit das Direktticket nach Thailand gelöst. Jessica Martins Reis (19) hatte sich letztes Jahr für den Auslands-Turn (damals Südafrika) qualifiziert, hatte dann aber wegen Krankheit absagen müssen. Sie erhält eine neue Chance - direkt in Thailand.

Nicht mit nach Thailand wird Menderes Bagci (34) fliegen. Er, der Einzige außer Dieter Bohlen, der bei jeder „DSDS“-Staffel dabei war, tauchte zum Überraschungsbesuch auf. Er hatte keine Chance, denn er ist zu alt für die Show, und er nutzte sie auch nicht. Immerhin machte der ehemaligen „Dschungelkönig“ (2016) mit „Cordula Grün“ und seinem eigenen Party-Song „Schakalaka Eyo“ ordentlich Stimmung. Gut, der Berg wankte kurz unter manch schrägem Ton, aber das kennt man ja vom „DSDS-Maskottchen“. Ende gut, alles gut. Lied aus!