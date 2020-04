Alter Bekannter aus früheren James-Bond-Filmen: Auch der Aston Martin V8 Vantage, hier mit einer eine Kamera-Drohne bei den Dreharbeiten im Londoner Regierungsviertel Ende Juni 2019, hat einen Auftritt in "Keine Zeit zu sterben". (Ajay Chowdhury)

Sie schießen, sie sprühen Öl, sie schlitzen Reifen auf, sie schleudern unliebsame Beifahrer samt Sitz in die Luft, sie tauchen zu verborgenen Unterwasserlaboren, sie rasen über Schienen oder ferngesteuert, sie machen sich unsichtbar oder zerstören sich gleich ganz selbst. Was wäre der legendäre Spion Bond, James Bond, ohne seine Autos? Ihre spektakulären Auftritte dauern oft nur wenige Minuten, und dennoch zählen die meist mit allerhand Geheimdienst-Schnickschnack vollgestopften Gefährte zu den heimlichen Hauptdarstellern der 007-Streifen – ob als rasantes Fluchtfahrzeug, gefährliche Waffe oder elegantes Fortbewegungsmittel zum Verführen von Frauen.

Präpariert für den Dreh: Aufgebrachte Folien simulieren einen zerkratzten Aston Martin DB 5; die hellroten Punkte dienen der späteren digitalen Bearbeitung des Filmmaterials. (Siegfried Tesche)

Der Filmjournalist Siegfried Tesche, Verfasser mehrerer Bond-Werke, wirft nun verschmitzte Blicke hinter die Windschutzscheiben, unter die Motorhauben und vor allem auf die ausgetüftelten Spionage-Spielereien und ihre Erfinder. Im Mittelpunkt seines Buchs „Motorlegenden – James Bond“ steht natürlich der britische Klassiker Aston Martin DB 5 mit dem – bei Bedarf drehbaren – Kennzeichen BMT 216A. In diesem verfolgte Sean Connery 1964 in den Schweizer Alpen den Rolls Royce von Bösewicht und Titelfigur „Goldfinger“ alias Gert Fröbe und entfloh – zuvor in England gedreht - dessen Häschern in einem schwarzen Mercedes 190. Dabei, so schildert es Tesche, hatte das Produzententeam um Harry Saltzmann und Albert R. Broccoli reichlich Mühe, die Aston-Martin-Firmenchefs zu einer Kooperation zu überreden.

Es folgen weitere DB-5-Einsätze – teils mit demselben Nummernschild – in „Feuerball“(1965) ebenfalls mit Connery, in „Goldeneye (1995) und „Der Morgen stirbt nie“ (1997) jeweils mit Pierce Brosnan, sowie in „Casino Royale“ (2006), „Skyfall“ (2012) und „Spectre (2015) jeweils mit Daniel Craig. Auch in dem neuen, dem mittlerweile 25. Streifen „Keine Zeit zu sterben“, ebenfalls mit Craig, soll der DB 5 über die Leinwand rasen. Sage und schreibe zehn Nachbauten des Aston Martin hat Tesche bei seinem Besuch der Dreharbeiten Ende August 2019 im süditalienischen Matera gezählt und für sein Buch teilweise auch abgelichtet. Die Kino-Besucher dürfen bewegliche Mini-Maschinenpistolen hinter den Frontscheinwerfen erwarten und sich auf eine hochmoderne LED-Version des Wechsel-Kennzeichens aus „Goldfinger“ freuen.

Eigentlich sollten Bonds „Motorlegenden“ passend zum an diesem Donnerstag vorgesehenen Filmstart in Deutschland erscheinen. Wegen der weltweiten Corona-Krise aber hat der Verleih die deutsche Kino-Premiere – zumindest vorerst – auf den 12. November verschoben. Jetzt hofft Tesche, dass sein mit rund 180 Fotos, Filmplakaten und anderen Abbildungen gespicktes Buch die Wartezeit etwas verkürzen hilft. Der Autor und Hochschuldozent, der in Garbsen bei Hannover lebt, wurde 1969 als Zwölfjähriger zum Bond-Fan: „Auf dem Kindergeburtstag eines Klassenkameraden durften wir ins Kino“, erzählt er dem WESER-KURIER.

Dort lief damals „Im Geheimdienst ihrer Majestät“ mit dem Einmal-Bond George Lazenby aus Australien. Die Roman-Figur von Ian Fleming ließ ihn nicht mehr los, mit Büchern und Vorträgen zum Thema avancierte Tesche zum Bond-Experten und erarbeitete sich den Szene-Spitznamen „00-Siggi“. Mit den Hauptdarstellern, den Schauplätzen und den Filmmusiken hat er sich ausführlich beschäftigt, es fehlte allerdings noch ein ausführliches Buch über die Autos des Agenten. Vier Jahre ging Tesche mit seiner Idee hausieren, bis sie der Stuttgarter Motorbuch-Verlag aufgriff.

Herausgekommen sind unzählige Anekdoten von den Filmaufnahmen, den Pannen, den unfreiwilligen Unfällen, wenn die Stunts mal zu wild ausfielen. Tesche macht auch nicht vor Regie-Fehlern und Ungereimtheiten in den Streifen halt. Nachdem sein weißer Lotus Esprit explodiert war, musste Roger Moore 1981 in „Tödlicher Mission“ zusammen mit seiner Partnerin Melina, gespielt von Carole Bouquet, auf deren Auto zurückgreifen – eine knallgelbe Ente.

Die waghalsige Flucht des für den Film eigens aufgemotzten Citroen 2CV vor Gangstern in zwei schwarzen Renault 504 wurde auf der griechischen Insel Korfu gedreht, spielte aber in Spanien. Der entsprechende Nationalitäten-Aufkleber „E“ erscheint aber erst nach dem ersten Überschlag der Ente. Auch die Zahl der Einschusslöcher wandelt sich auf wunderbare Weise. Beim Dreh waren eben wie üblich mehrere Modelle im Einsatz.

Vier Jahre zuvor hatte der weiße Lotus Esprit seinen großen Auftritt. In „Der Spion, der mich liebte“ ebenfalls mit Dandy Moore avanciert der schnittige Sportwagen dank abgedichteter Reifen, Heckflossen und Propeller zum U-Boot – Periskop inklusive. Detailliert beschreibt Tesche die zehn auf Sardinien und den Bahamas gefilmten Phasen der Tauchfahrt: vom Flug ab Pier ins Wasser über den Abschuss des Helikopters bis zum Auftauchen am Strand. Mal sind es normalgroße Karossen, in denen Dummies sitzen, mal nachgebaute Modelle im Maßstab 1:4., die sich ferngesteuert über Gleise auf dem Meeresgrund bewegen. „Für die Luftblasen in der Umgebung sorgen Alka-Seltzer-Tabletten“, heißt es in den „Motorlegenden“.

Dort steht auch der kleine Streit, den Roger Moore mit seinem Gag auslöst, als er mit seinem typischen Grinsen einen Fisch aus dem Fenster wirft. Die Szene war nicht geplant, blieb aber drin. Nur Drehbuchautor Christopher Wood ist sauer; er sieht die „Glaubwürdigkeit des Wagens“ gefährdet. Zu den beschriebenen Bond-Autos gehört natürlich auch der durch Hamburg selbstfahrende BMW 750 IL aus „Der Morgen stirbt nie“.

Ein Foto verrät, dass Stunt-Koordinator Dickey Beer für die Dreharbeiten das Gefährt verborgen hinter dem Fahrersitz steuerte. Und es fehlt nicht der Moon-Buggy, mit dem Connery in „Diamantenfieber“ 1971 seinen Gegnern entkam. Tesche komplettiert die „Motorlegenden“ mit drei zum Nachfahren einladenden Filmstrecken, einem Kapitel über die waghalsigen Stuntmen sowie den Frotzeleien zwischen Bond und „Q“.

Schließlich stellt der Autor die Autovorlieben von Bond-Erfinder Flemming und den bisher sechs Darstellern, neben den bisher fünf genannten auch Timothy Dalton, vor. Ein weiblicher 007 fehlt bislang in der Reihe. Dabei kann sich Tesche eine Agentin gut vorstellen. Die passenden Fahrzeuge jedenfalls hätte er schon: „Ein roter Jaguar E-Type wäre gut. Oder auch ein knallgelber Porsche.“

Weitere Informationen

Siegfried Tesche: James Bond - Motorlegenden. Motorbuch-Verlag, Stuttgart. 240 Seiten, ca. 180 Abbildungen, Format: 170 x 225 mm, 29,90 €