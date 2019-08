Jörg-Dieter Kogel (PRIVAT)

Johann Wolfgang von Goethe muss immerhin drei fruchtlose Anläufe nehmen, bevor ihm zwischen September 1786 und Mai 1788 endlich eine lang geplante Italien-Reise glückt. Einem anderen Denker misslingt das Vorhaben gründlich – aus guten Gründen.

1949, Zürcher Hauptbahnhof. Am Schalter steht ein älterer Herr namens Carl Gustav Jung. Er will ein Billet nach Rom lösen, doch als dem 74-Jährigen die Fahrkarte ausgestellt wird, erleidet er einen Schwächeanfall. Die Reise fällt aus. Dabei ist der Schweizer Psy­chiater, der die analytische Psychologie begründet hat, körperlich trotz fortgeschrittenen Alters in guter Verfassung. Doch die Vorstellung, tatsächlich nach Rom zu reisen, muss ihn übermannt und überfordert haben.

Oft hatte C.G. Jung (1875-1961) von einem Besuch der Ewigen Stadt geträumt, vom Flanieren, Stöbern und Staunen im einstigen

Caput Mundi mit seiner faszinierenden Geschichte und seinen prachtvollen Kunstwerken. Und doch, so gibt Jung später zu Protokoll, habe er die Reise nach Rom nicht einfach so antreten können, als fahre er nach London, Paris oder in eine andere europäische Hauptstadt. Mit Rom sei das „eine andere Sache“, schreibt er. Dies deshalb, weil man von dem „Geist, der hier gewaltet“ habe, „auf Schritt und Tritt im Innersten betroffen“ sei. So überformt eine ins Ängstliche gewendete Ehrfurcht letztlich seine Sehnsucht.

Was sein wohl eigenwilligster Schüler nicht vermag, gelingt nach einigen erfolglosen Versuchen immerhin Sigmund Freud (1856-1939). Allerdings: Der sogenannte Vater der Psychoanalyse ist während seiner Italien-Reisen gewissermaßen nicht mehr Herr im eigenen Haus, so sehr begeistern ihn Landschaften und Bauten, Farben und Aussichten, Düfte und Früchte. Wie sehr er aus dem Häuschen war – und welche Folgen das für seine Arbeit hatte –, beschreibt der Bremer Publizist Jörg-Dieter Kogel in der staunenswerten Studie „Im Land der Träume. Mit Sigmund Freud in Italien“ (Aufbau-Verlag, Berlin, 252 Seiten, 22 Euro). Von Stätten in Südtirol bis Sizilien ist Kogel auf den Spuren eines Italien-Enthusiasten gewandelt, der schier süchtig gewesen sein muss: nach dem hehren Himmel des Südens und nach dem anheimelnden Mittelmeer, in dem er bei jeder sich bietenden Gelegenheit ein Bad nimmt.

Jörg-Dieter Kogel hat sich für seine lebendig, unterhaltsam und kenntnisreich formulierte Studie gründlich gewappnet: mit den Reisebriefen des hedonistisch gestimmten Analytikers ebenso wie mit einschlägiger Sekundärliteratur. Auf diese Weise gelingt ihm ein bemerkenswerter Beschreibungsbrückenschlag zwischen dem denkbar durchlässigen Privatmann und dem auch und gerade professionell begeisterungsfähigen Sigmund Freud, dem Reiseimpressionen ein ums andere Mal als Material gelten, das er seinen hybriden Theorien einspeisen kann.

Dieses interdisziplinäre Vorgehen betrifft zuallererst Rom, mithin jenen Ort, vor dem C.G. Jung, Freuds zeitweiliger Kronprinz, apriorisch kapitulierte – und den auch Freud erst nach wiederholtem Anlauf – fünfmal scheiterte er zwischen 1895 und 1898 – erreicht. Aber dann! Der Zeichenkundige liest die Stadt, der er neurotisch verbunden ist und die Bauwerke aus Jahrtausenden vereinigt, als liege lediglich ein Wimpernschlag zwischen weit entfernten Epochen, als beispielhafte Allegorie für koexistierende Inhalte im menschlichen Gedächtnis. Gerade so wie das Palimpsest, der – jawohl! – Schichtkäse und der Wunderblock, die ebenfalls von Freud und seinen zahlreichen Adepten als metaphorische Modellierungen der

Memoria herangezogen worden sind.

Noch ein zentrales Interesse des Seelen-Sezierers bedient die Stadt: jenes, das Kogels spannendem Buch den Titel gibt. Allein in „Die Traumdeutung“ (1899) schildert Freud vier nächtliche Gespinste, deren kleinteilige Analyse ihm zu mancherlei biografischer Erkenntnis gereicht, darunter sein ambivalentes Selbstverständnis als Jude sowie seine Verbindung zu symbolischen Vätern.

„Wäre es nach ihm gegangen, hätte seine italienische Reise ewig dauern können“, schreibt Kogel gegen Ende. Für Rom galt das offenbar nur bedingt: „In römischer Legistenkürze meldet er bei Abreise nach seiner dritten Rom-Reise: ‚Vorüber ist der Traum.‘“