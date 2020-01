(Home Box Office, Inc.)

Die neue Comedyserie "The Righteous Gemstones" blickt mit viel Humor hinter die Machenschaften einer TV-Predigerfamilie. Oberhaupt ist der Patriarch und Vater Eli Gemstone (John Goodman). (Home Box Office, Inc.)

Als lässiger und liebevoller Familienvater gelang John Goodman in den 90er-Jahren der Durchbruch im Fernsehen: Die Sitcom „Roseanne“ lebte von seiner witzigen Art und von Roseanne Barrs Galgenhumor. Zwei Jahrzehnte später eroberte die Sitcom „Workaholics“ den Sender Comedy Central. Durch sie wurde Adam DeVine bekannt, der sieben Staffeln lang mit seinen beiden schrägen Kumpels Blake und Anders mithilfe von Drogen, Alkohol und jeder Menge derber Sprüche das Leben feierte. Nun vereinen die beiden doch recht unterschiedlichen Komiker ihre Kräfte: In der HBO-Comedyserie „The Righteous Gemstones“, die ab Dienstag, 14. Januar, auf Sky Atlantic HD zu sehen ist, kombinieren sie Religion mit Kriminalität.

Geschrieben und produziert wird die Satire-Serie von dem Vollblutkomiker Danny McBride, der auch als Hauptdarsteller fungiert, und den Machern von „Vice Principals“ und „Eastbound & Down“. Mit viel Albernheit und Witz nehmen sie Fernsehprediger aufs Korn - und zeigen damit Verhältnisse auf, die nicht so weit von der Wirklichkeit entfernt sind. Denn sogenannte Televangelisten sind in den USA ziemlich verbreitet.

(Home Box Office, Inc.)

Eli (John Goodman) hat als TV-Prediger ein ganzes Imperium aufgebaut. Mit den Spenden der gläubigen Zuschauer bereichert er sich. (Home Box Office, Inc.)

Das weltweit größte religiöse Fernsehnetzwerk ist das „Trinity Broadcasting Network“ (TBN), das 1973 von Paul Crouch und seiner Frau Janice gegründet wurde. Sie forderten in ihren Sendungen ein „Haushaltsgeld“ von den Zuschauern, und verklickerten ihnen: „Je mehr du gibst, umso mehr kriegst du.“ Mithilfe dieser Spenden nahmen sie viele Millionen Dollar ein, die sie dann aber mutmaßlich für Drogen, Privatjets und Luxusvillen ausgegeben haben sollen. Außerdem drohten ihnen dazu noch Sex- und Steuerskandale.

In diese schrille Scheinwelt werfen sich nun auch die drei Komiker: Der Patriarch Eli (Goodman) hat sich über viele Jahre lang ein wahres Imperium aufgebaut. Er und seine Kinder Jesse (McBride), Kelvin (DeVine) und Judy (Edi Patterson) touren durch das ganze Land und übermitteln Gottes frohe Botschaften durch ihre Fernsehshow, um möglichst viele Zuschauer zu erreichen. Sie behaupten, nur Jesus Christus zu dienen. Sobald aber die Kameras aus sind, fallen Schimpfwörter und fließt der Alkohol, denn eigentlich steht für sie nur der Profit im Vordergrund: Wie TBN und viele weitere christliche TV- und Radiosender sammeln sie Spenden von den Zuschauern.