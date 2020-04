Da ist die Welt noch in Ordnung: Bashar (Ala Dakka, links) und Abu Fadi alias Doron Kavillio (Lior Raz) beim Boxtraining in einem Dorf im Westjordanland. (Netflix)

Zwei Männer beim Boxtraining, sie scherzen miteinander, lächeln sich zu – sie mögen sich. Der eine ist jung und schmal, der andere gesetzter und ein Kraftpaket. Sie sind ein gutes Gespann, Bashar Hamdan (Ala Dakka) und Abu Fadi, der aber eigentlich Doron Kavillio heißt (Lior Raz). Er gehört einer Einheit der israelischen Terrorabwehr an, die „mista'aravim“ genannt wird: die unter Arabern leben. Er ist kein Boxtrainer, sondern soll Bashar Hamdan und dessen Familie im Westjordanland ausspionieren – Bashars Vater Jihad ist ein ranghoher Hamas-Funktionär, der nach 20 Jahren aus dem Gefängnis entlassen wird.

Doch Doron Kavillio hat einen entscheidenden Fehler gemacht: Er hat Bashars Vertrauen gewonnen. Der junge Mann sieht in ihm einen Ersatzvater und Freund. Auch Doron liegt Bashar tatsächlich am Herzen, er ist nicht nur Agent, sondern auch Mensch. Doch dann zieht er den jungen Mann aus Versehen in die Tötung eines Hamas-Kämpfers hinein. Bashar fühlt sich verraten, gleichzeitig wird er zum Paria in seinem Dorf. Das führt in der dritten Staffel der israelischen Serie „Fauda“, die jetzt bei Netflix zu sehen ist, zu einem fatalen Domino-Effekt. Der zeigt sehr plastisch, welche Zufälle dazu führen können, dass ein junger Mensch sich radikalisiert.

Entwickelt worden ist „Fauda“ von Hauptdarsteller Lior Raz und dem Journalisten Avi Issacharoff, beide haben selbst lange verdeckt in einer israelischen Militäreinheit in den Palästinensergebieten gedient. Der arabische Begriff, dem die Serie ihren Titel verdankt, bedeutet übersetzt Chaos. Damit sind die Beziehungen zwischen Israelis und Palästinensern grundsätzlich gut beschrieben; Chaos und die Versuche, dieses irgendwie einzuhegen, bestimmen auch die Handlungsstränge der einzelnen Staffeln. Im Mittelpunkt steht jeweils Doron Kavillio, hochprofessioneller Agent mit Hang zu impulsiven Entscheidungen, was für weitere Würze in der action- und temporeichen Handlung sorgt. Aber auch Dorons Privatleben ist alles andere als geordnet: Er steht zwischen seiner Familie und der ehrgeizigen Agentin Hila.

Die dritte Staffel ist erneut hart an der Realität gebaut, genau das ist es, was die Serie so sehenswert macht: Keine der beiden Seiten macht einen besseren Eindruck als die andere. Ein Schwerpunkt liegt zudem auf dem Leben jenseits der Einsätze: Wie belastend ihre regelmäßig in Gewalt und Tod ausartende Arbeit für die Agentengruppe um Doron ist, wird in eindrucksvollen Szenen thematisiert.

Bashar, der sich von seinem Ersatzvater verraten fühlt, macht in den zwölf Folgen eine tragische Wandlung durch. Der junge, naive Mann, der Profi-Boxer werden will, verstrickt sich in die Entführung zweier israelischer Militärschüler, die über das Tunnelsystem der Hamas in den Gazastreifen geschmuggelt werden und gerät immer mehr in die Fänge radikaler Islamisten. Doron und seine Einheit sollen die Geiseln in einer hasardeur-artigen Aktion befreien. Am Ende stehen beide Seiten vor einem Scherbenhaufen. Mal wieder.

Fauda. Staffel drei, zwölf Folgen (ab Folge sechs keine deutsche Synchronfassung vorhanden). Anbieter: Netflix.