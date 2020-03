Esty (Shira Haas) verbirgt ihre geschorenen Haare unter einer Perücke, wie es üblich ist. Da es in ihrer Ehe mit Yanky mit dem Sex nicht klappt, wird sie zu einer sogenannten Beraterin geschickt. (Anika Molnar/Netflix)

Auf einmal ist Esther, die alle nur Esty nennen, ganz schön hip. Ihre raspelkurzen Haare gelten als coole Frisur, und wenn sie dann noch ihre Lippen karmesinrot anmalt, ist Esty auf einmal Teil des Berliner Partyvolks. Doch die 19-Jährige ist keine Touristin aus New York, die wissen will, was im „Tresor“ so abgeht. Esty ist aus ihrer Community geflohen: Satmarer, chassidische, ultra-orthodoxe Juden. Ihre Haare sind deshalb so kurz, weil den verheirateten Frauen der Kopf geschoren wird.

„Unorthodox“ heißt die Autobiografie von Deborah Feldman, die 2012 in den USA und vier Jahre später in Deutschland erschienen ist und zum Bestseller avancierte. Das Buch erzählt, wie jemand sich innerhalb einer hermetisch abgeriegelten, archaischen Gruppierung behauptet. Und von dem Kraftakt, den es bedeutet, auszubrechen. Deborah Feldman lebt mittlerweile als Schriftstellerin mit ihrem Sohn in Berlin-Neukölln.

Stark angelehnt an diese Geschichte haben die Drehbuchautorinnen Anna Winger und Alexa Karolinski die Serie „Unorthodox“ für Netflix entwickelt, Regie geführt hat Maria Schrader. Der Vierteiler, der ab dem 20. März zu sehen ist, ist dabei genauso packend geraten wie das Buch. Einen großen Anteil daran hat Shira Haas in der Rolle der Esty, wie Deborah Feldman in der Serie heißt. Sie ist so zierlich, dass sie schon rein optisch eine Außenseiterin ist. Doch diese kleine, dünne Frau mit den riesigen Augen darf nie unterschätzt werden – Haas versieht sie mit einer inneren Kraft, die sich immer stärker Bahn bricht.

Esty fügt sich zwar der Konvention, die besagt, dass Frauen viele Kinder bekommen sollen, und lässt sich mit 18 Jahren verheiraten. Doch sie merkt schnell, dass „das neue Leben“, das sie sich an der Seite ihres Ehemanns Yanky (Amit Rahav) erhofft hat, ein noch größeres Gefängnis ist als die Wohnung ihrer Großeltern, bei denen sie aufgewachsen ist. Also flieht sie von Brooklyn nach Berlin, wo ihre Mutter lebt, die sich schon lange von der orthodoxen Gemeinschaft losgesagt hat.

Schrader erzählt diese Emanzipation chronologisch, flicht aber immer wieder Rückblenden ein. Die Satmarer zeigt sie als Sekte; als Religions-Roboter werden die Menschen aber nicht vorgeführt, eher als Oper ihrer lebensfeindlichen Verhaltensregeln. Und so ist Yanky, der seiner Frau nachreist, schnell von dem liberalen Berlin fasziniert. Sein Cousin Moishe (Jeff Wilbusch) ist sogar ein komplett zwielichtiger Charakter, der dafür sorgt, dass die Serie auch ein bisschen Krimi ist. Der einzige Schwachpunkt von „Unorthodox“ ist der loyale Freundeskreis, den Esty in Berlin quasi aus dem Stand gewinnt. Die Musikstudenten sind so makellos schön und gut, als hätte die Produktion sie bei einer Werbeaktion für Frühstücksflocken ausgeliehen.

Weitere Informationen

Unorthodox. Staffel eins, vier Folgen. Anbieter: Netflix (ab 20. März).