Cosima Viola, als rebellischen Jacqueline ("Jack") Aichinger ist eine der Lieblingsfiguren unseres Autoren. (NN)

Aus, Schluss, vorbei. Nach 34 Jahren und 1757 Folgen, die der Autor dieser Zeilen von Anfang an allesamt verfolgt hat, endet die Ära Lindenstraße. Im Urlaub wurden sie zunächst per Video geschaut, später in der Mediathek. Am morgigen Sonntag laufen die letzten 28 Minuten der wöchentlichen WDR-Soap – die finale Folge 1758 trägt den vieldeutigen Titel „Auf Wiedersehen“. Die geplanten Trauerfeiern in Form gemeinschaftlichen Rudelguckens des gesamten Ensembles und der zahlreich auch in Bremen und Niedersachsen vertretenen Fanklubs fallen allerdings wegen Corona aus. Der Abschied von Mutter Beimer, Klausi, Anna, Gaby, Vasily, Murat, Jacqueline, Nina und all den anderen liebgewonnen oder auch nervenden Nachbarn findet im stillen Kämmerlein statt.

So bekommt der Dauerbrenner bei seinem von herzlosen ARD-Gewaltigen beschlossenen Serien-Tod noch einmal das, was ihn über fast dreieinhalb Jahrzehnte ausgezeichnet hat: Aktualität. Schon in der Folge vom vergangenen Sonntag liefen in einem Radio in einer Kulissenküche die neuesten Virus-News – ein Trick, dessen sich die Lindenstraßen-Produzenten Hans W. Geißendörfer und seine Tochter Hana immer wieder bedienten. Frische Ton-Einspieler und eilig nachgedrehte Szenen zu Wahlergebnissen oder Katastrophen in der realen Welt peppten die mehrere Monate voraus gedrehten Folgen auf, brachten sie ins Hier und Jetzt.

In Köln gedreht, in München gespielt

Ganz nah am Alltag der Menschen, aber oft der Zeit voraus: Das war das von ihren Machern selbst auferlegte Konzept der in Köln gedrehten und in München spielenden Lindenstraße. Und es war lange Zeit das Erfolgsrezept. Die Serie thematisierte ohne Tabus früh Suizid, Sterbehilfe und Aids, Ehebruch und Abtreibung, Sexualmord und häusliche Gewalt, Öko-Bauern und Cannabis-Anbau auf dem Dachboden, Kuckuckskinder und Scheinehen, Fremdenhass, islamistischen Terror und vor allem Geschlechtergerechtigkeit in all ihren Facetten. Der angeblich erste im deutschen Fernsehen gezeigte Schwulen-Kuss von Carsten und Robert im März 1990 ist der Lindenstraße zu verdanken – und löste prompt einen medialen Skandal aus, obwohl die Serie vorher schon vor zwischenmännlichen Zärtlichkeiten nicht zurückgeschreckt war.

Dem genauen Blick auf die deutsche Multikulti-Gesellschaft ist sich das Team bis zum Schluss treu geblieben. Eine Auswahl von wichtigen Themen aus den vergangenen Monaten beweist es: rechtsextreme Umtriebe bei der Polizei, ein von einem pubertierenden Mädchen aus Liebeskummer zu Unrecht beschuldigter Pädophiler, ein pflegebedürftiger Senior, der aus Stolz dem medizinischen Dienst seine Fitness vorgaukelt und damit seine Tochter in Verzweiflung und Tinnitus treibt, ein geplanter Luxushotel-Neubau, der die Nachbarn um ihre erschwinglichen Mieten fürchten lässt. Reines Schwarz-Weiß war der Lindenstraße meist fremd; Partei für Schwache und Minderheiten ergriff sie allerdings schon. Da hagelte es nicht selten alberne Protestnoten aus der konservativen Politik.

Das war oft spannend, konnte aber wegen Besserwisserei auch penetrant daherkommen. Meist drei parallele Handlungsstränge pro Folge verhinderten dann den persönlichen Ausstieg. Offenbar allerdings nicht bei allen der anfänglichen Millionen, die sich Sonntag für Sonntag zunächst um 18:40 Uhr, später um 18.50 Uhr vor den Fernseher setzten. Mit schwindendem Zuschauerinteresse und Sparzwängen begründeten die Sender-Verantwortlichen die Absetzung der Serie, die im Laufe der Zeit 37 Hochzeiten, 21 Geburten und 56 Todesfälle zeigte.

Ein herber Verlust? Es ist zumindest bittere Ironie, dass die einst innovativste TV-Serie in Deutschland plötzlich nicht mehr zeitgemäß sein soll. Angesichts der schier unbegrenzten Nachrichtenflut in den sozialen Medien kann die Lindenstraße trotz all ihrer streitlustigen Themen kaum mehr mithalten, schon gar keine echten Aufreger mehr produzieren. Draußen in der Welt sind diese längst da – leider allzu oft auch als Fake-News.

Aber alles Jammern hilft nichts. Um es mit Iffi Zenker alias Rebecca Simoneit-Barum zu sagen: „Es gibt ein Leben nach der Lindenstraße.“