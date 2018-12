Schauspieler Matthias Brandt löst am Abend zum letzten Mal einen Fall. (Rolf Vennenbernd/ dpa)

Hanns von Meuffels (dargestellt von Matthias Brandt) ist kein Sonnenschein. Das war er nie, in keinem seiner bisherigen 14 Fälle. Die Episoden waren durchweg eher düster, Brandt spielt einen verschlossenen, altmodischen, oft missgelaunten Kriminalhauptkommissar – einen Menschen, der leidet: an sich, den Menschen, der Welt und ganz besonders an der Liebe zu seiner Kollegin Constanze Hermann (großartig: Barbara Auer). Um sie kreisen seine Gedanken auch in der 15. „Polizeiruf 110“-Episode namens „Tatorte“ (Sonntag, 20.15 Uhr, ARD). Das bekommt der Ermittlungsarbeit nicht.

Besonders unter von Meuffels Muffigkeit muss seine neue Kollegin Nadja (ausgezeichnet: Maryam Zaree) leiden. Sie wird ihm als Assistentin zur Seite gestellt, nachdem auf einem einsamen Parkplatz eine Frau mit Schüssen geradezu hingerichtet worden ist. Ihr Kind musste die Tat mit ansehen und wird zu einem wichtigen Zeugen. Kompromittierende Fotos werden am Tatort gefunden. Der getrennt lebende Vater, der mit der Mutter um das Sorgerecht rang, gerät zügig ins Fadenkreuz der Ermittler. Doch natürlich ist die Sache weitaus komplizierter als zunächst gedacht.

Der Fall, so spannend er durchaus ist, spielt dieses Mal beinahe eine Nebenrolle. Die Episode kreist um den verbitterten Hanns von Meuffels, als eine Art letzte Verbeugung. Denn von Meuffels löst zum letzten Mal ein Verbrechen. Das ist ein herber Verlust, da der Münchner „Polizeiruf 110“ mit Brandt exzellent besetzt war. Kommissare, die 90 Minuten TV-Krimi tragen, ohne jeden Firlefanz, sind rar gesät in der ARD, und Brandt ist ein Meister der kleinen Geste mit großem Effekt. Die dritte Folge („Schuld“) mit von Meuffels wurde für den Grimme-Preis nominiert und in der Kategorie „Bestes Ensemble“ mit dem Deutschen Schauspielerpreis gewürdigt.

Zum dritten Mal war Christian Petzold für Buch und Regie einer Meuffels-Folge zuständig. Damit hat der Bayerische Rundfunk seinem Kriminalkommissar einen würdigen Abgang verschafft. Nur für den Zuschauer macht das den Abschied umso schwerer.