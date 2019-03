Das Biopic "Aufbruch zum Mond" erzählt die Lebensgeschichte des ersten Mannes auf dem Mond, Neil Armstrong. (Universal)

Mehr als 28 Jahre ist es her, dass die Musikwelt eine ihrer prägenden Figuren verloren hat. Am 24. November starb Farrokh Bulsara, besser bekannt als Freddie Mercury, im Alter von nur 45 Jahren an den Folgen seiner HIV-Infektion. Mit seiner Band Queen revolutionierte Mercury die Rockmusik, dazu polarisierte er mit seinem extravagantem Auftreten. Das hervorragend Biopic „Bohemian Rhapsody“ setzt dem außergewöhnlichen Sänger nun ein filmisches Denkmal. Auch das Drama „Aufbruch zum Mond“ erzählt von einem Helden des 20. Jahrhundert, dem Astronauten Neil Armstrong. Außerdem empfehlenswert diese Woche: Der Fluchtthriller „Ballon“, mit dem sich Michael Bully Herbig von seinem früheren Schaffen emanzipiert.

„Aufbruch zum Mond“ (VÖ: 14. März)

Grandios verkörpert Ryan Gosling einen Mann, der sich, gebrochen vom Tod seiner kleinen Tochter, in die Arbeit stürzt. (Universal)

Neil Armstrong betrat im Juli 1969 als erster Mensch den Mond und wurde zu einem der größten Helden des 20. Jahrhunderts. Im Biopic „Aufbruch zum Mond“ erzählt Regisseur Damien Chazelle von den Konflikten und Entbehrungen, mit denen der Astronaut vor und während seiner legendären Mission konfrontiert war. Er inszeniert dabei Armstrong aber nicht etwa als Nationalhelden, sondern porträtiert den Menschen und Familienvater dahinter. Grandios verkörpert Ryan Gosling einen Mann, der sich, gebrochen vom Tod seiner kleinen Tochter, in die Arbeit stürzt. Aber nicht nur erzählerisch, sondern auch visuell begeistert das Drama mit wunderschönen Aufnahmen aus dem Weltall.

Preis DVD: circa 15 Euro

Mit dem Fluchtthriller "Ballon" stellt Michael Bully Herbig unter Beweis, dass er nicht nur für lustige Stoffe ein Händchen hat. (Studiocanal)

Laufzeit: 135 Minuten

„Ballon“ (VÖ: 14. März)

In nächtelanger Arbeit näht Günter Wetzel (David Kross) unter Zeitdruck und am Rande der Erschöpfung die Ballonhülle zusammen. Damit soll die Flucht aus der DDR gelingen. (Studiocanal GmbH / Marco Nagel)

Raus aus der DDR, und zwar schnell: Peter (Friedrich Mücke) und Doris (Karoline Schuch) sowie ihre Freunde Günter (David Kross) und Petra (Alicia von Wetzel) wollen die Flucht mit einem Heißluftballon wagen. Allerdings scheitert der erste Versuch knapp, wodurch die Spürhunde der Stasi alarmiert werden. Fortan bezieht der handwerklich exzellent gemachte Thriller seine Spannung aus zwei parallelen Handlungssträngen, die unerbittlich aufeinander zulaufen. Einerseits die fieberhaften Fluchtvorbereitungen, andererseits eine zunehmend verbissene Staatsgewalt. Michael Bully Herbig, der bisher für lustige Stoffe bekannt war, liefert mit „Ballon“ einen spannend und glaubwürdig inszenierten Fluchtthriller.

Preis DVD: circa 14 Euro

"Bohemian Rhapsody" ist eine bewegende Hommage an Freddie Mercury, der als legendärer Frontmann der Band Queen in die Geschichte einging. (FOX)

Laufzeit: 116 Minuten

„Bohemian Rhapsody“ (VÖ: 14. März)

Rami Malek studierte für seine Darstellung von Freddie Mercury die Mimik und Gestik der Musikikone perfekt ein. Bei den diesjährigen Oscars wurde er als "Bester Hauptdarsteller" ausgezeichnet. (FOX)

Er ist zweifelsfrei einer der ganz Großen der Musikgeschichte: Freddie Mercury. Das Biopic „Bohemian Rhapsody“ erinnert an den Queen-Frontmann und lässt die bewegte Lebensgeschichte des charismatischen Sängers Revue passieren. Ob der große Durchbruch von Queen mit der titelgebenden Rockoper 1975, Mercurys Probleme mit Alkohol und Drogen, oder die legendäre Live-Show beim Live-Aid-Konzert 1985 - der Film von Dexter Fletcher zeigt die wichtigsten Episoden aus dem Leben des Sängers. Zwar wird die Realität hie und da filmtauglich verzerrt, dennoch ist das Biopic eine bewegende Hommage an den einzigartigen Künstler. Das liegt vor allem an der oscarprämierten Darstellung von Rami Malek, der die Gesten und Mimik Freddie Mercurys perfekt umsetzte.

Preis DVD: circa 13 Euro

Laufzeit: 129 Minuten