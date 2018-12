"Ich persönlich würde sehr gerne Sci-Fi machen", sagt die ZDFneo-Senderchefin Nadine Bilke. "Ich habe einen sehr breiten Geschmack bei Themen und Genres, die mich ansprechen." (ZDF / Dirk Uebele)

Seit August 2018 ist Nadine Bilke neue Chefin von ZDFneo. Sie ist durch und durch digital geprägt - das kann dem Sender im Kampf gegen Netflix und Amazon nicht schaden. Für das neue Programmjahr setzt sie mit „Dead End“ auf eine absurd-humorvolle Krimiserie über eine ermittelnde Pathologin (ab Donnerstag, 26. Februar, um 21.45 Uhr) und mit „La Zona - Do not Cross“ ab dem Frühjahr auf eine Thrillerserie, die in Nordspanien nach einem Atom-GAU spielt. Ihre persönlichen Vorlieben gelten - neben einer Schwäche für das hauseigene „Neo Magazin Royale“ von Jan Böhmermann - Programmfarben, die ZDFneo bislang kaum bedient. Nadine Bilke ist ein Sci-Fi-Fan.

Wenn für sie nach einem langen Tag in Mainz der private Fernseh-Feierabend kommt, dann steigt Nadine Bilke gerne aus dem Chefsessel auf die Kommandoposition eines Raumschiffs um. In die multikulturelle „Star Trek“-Welt. Und nach nervenaufreibenden Meetings mit öffentlich-rechtlichen Bildungsauftrag- und Bedenkenträgern stürzt sie sich freiwillig in die Sternenschlachten rund um den „Battlestar Galactica“. Nadine Bilke, geboren 1976 in Recklinghausen und seit Anfang August neue ZDFneo-Chefin, ist damit nicht nur nah an der Zielgruppe des von ihr übernommenen Senders. Sie ist auch ein Gegenentwurf zur vorhergehenden ZDFneo-Kommandantin Simone Emmelius. Die heutige Leiterin der ZDF-Hauptredaktion „Spielfilm“, Jahrgang 1958, war schon bei ihrem ZDFneo-Amtsantritt im Jahr 2012 der Altersklasse der 25- bis 49-Jährigen, die der Sender ansprechen möchte, entwachsen.

"Neo wird immer einen Innovationsauftrag haben", sagt Nadine Bilke über ihren jung positionierten Sender. (ZDF / Dirk Uebele)

Bilke ist bekennender Trekkie - wenn auch ihre beruflichen Geschmäcker viel weiter reichen. „Ich persönlich würde sehr gerne Sci-Fi machen“, sagt sie, fügt aber gleich an: „Ich habe einen sehr breiten Geschmack bei Themen und Genres, die mich ansprechen.“ Sie ist auch tatsächlich sehr digital geprägt und blickt so oft erfrischend anders auf den Sender, für dessen Fans exzessive Mediatheken-Nutzung und sogar ZDFneo-Binge-Watching Selbstverständlichkeiten sind. Nadine Bilke, die viel Zeit und Herzblut auf Fragen verwandte, wie man ZDF-Inhalte im Netz zeitgemäß hält und die dafür zuletzt die Postenbezeichnungen „Chefin vom Dienst und Planungschefin in der Hauptredaktion Neue Medien“ (2009 bis 2018) trug, rutscht schon mal Fachslang heraus. Etwa wenn sie beiläufig erwähnt, dass man bei ZDFneo auch schön mit der linearen Ausspielung der Inhalte neben der Mediatheken-Programmierung spielen könne. ZDF-Programmexperten der alten Schule sehen das Verhältnis in der Regel genau andersherum.

Weil die Neo-Mannschaft die Zukunft der Unterhaltung oft fortschrittlicher und damit nicht ausschließlich linear denkt, musste sich Nadine Bilke, von ZDF.de kommend, beim Wechsel in das neue Amt auch gar nicht lange neu eingewöhnen. „Ich konnte mich an vielen Stellen um 90 Grad drehen und an recht vertrauten Themen weiterarbeiten“, sagt sie in einem ersten Rückblick. Die zweifache Familienmutter mit einem neunjährigen Sohn und einer sechsjährigen Tochter, die selbst Fernsehen ganz anders kennengelernt haben, muss natürlich nach vorn denken und auf neue Mediennutzungsmuster zugehen. „Wir wollen immer mehr machen, als wir aktuell können“, sagt Bilke.

"Wie Jan Böhmermann auf verschiedenen Kanälen agiert, ist exemplarisch", sagt die Digitalexpertin Nadine Bilke über den "Neo Magazin Royale"-Moderator. (ZDF / Ben Knabe)

Das steht allerdings auch in ihrem Pflichtenheft als neue Chef-Managerin. „Neo wird immer einen Innovationsauftrag haben“, so die Diplom-Journalistin, die 2002 zum ZDF kam und dort in der Neuen-Medien-Abteilung anfing, nachdem sie länger frei für Zeitungen geschrieben hatte. An der Uni Dortmund hat sie in Journalistik über das Thema „Qualität in der Krisen- und Kriegsberichterstattung“ promoviert. „Neo ist innerhalb der ZDF-Familie ein wichtiger Player, um die Zielgruppe der 25- bis 49-Jährigen zeitgemäß zu erreichen“, sagt Bilke. Ihr Ansatz: „ZDFneo muss sich weiter erneuern und entwickeln.“

Nicht weiter überraschend, dass ihr Jan Böhmermann und sein „Neo Magazin Royale“ dabei wichtig für die Wirkung des Senders sind. Bekanntlich begrüßt der Show-Moderator sein Publikum regelmäßig zunächst frech im „Zweiten Deutschen Internet“ - und erwähnt die aus seiner Sicht oft angeblich selbst verwirrenden linearen Ausstrahlungstermine bei ZDFneo und dann auf dem ungeliebten Spätabendsendplatz im Zweiten augenzwinkernd nachgeordnet.

"Der Hype um Netflix ist größer als die tatsächliche Akzeptanz und Reichweite", sagt Nadine Bilke. (ZDF / Dirk Uebele)

„Wie Jan Böhmermann auf verschiedenen Kanälen agiert, ist exemplarisch“, sagt Nadine Bilke über den nicht nur in der ZDF-Mediathek umtriebigen, sondern auch über YouTube, Twitter und Co. in der jungen Zielgruppe omnipräsenten Selbstvermarkter mit großer Anerkennung. „Er und sein Team sind die Personifizierung des digitalen Medienwandels - und gleichzeitig reden sie in der Sendung darüber“, so Bilke. Dass ihr Böhmermann und „Neo Magazin Royale“ damit programmlich weitaus näher stehen als etwa die im Gemischtwarenangebot ZDFneo aus dem ZDF-Hauptprogramm wiederholten Krimiserien, darf man stark vermuten.

Doch das „Neo Magazin Royale“ und seine Fangemeinde sind für die Netz-Analytikerin Bilke auch Belege dafür, wohin die Reise geht. „Die Mediatheken-Nutzung liegt bei rund 14 Prozent“, sagt sie über die Böhmermann-Sendung. Sie muss aber auch eingestehen, dass die große Nachfrage nach Böhmermann-Inhalten vom ZDF-Marktforschung noch gar nicht mit der üblichen wissenschaftlichen Akribie erfasst wird, weil die vom ZDF mitgetragenen AGF-Methoden für die Online-Quote noch nicht zureichend sind. „Leider können wir die YouTube-Nutzung noch nicht dazuzählen“, bedauert Nadine Bilke beim Blick auf die Digitalaktivitäten von Böhmermann und der „Neo Magazin Royale“-Produktionsschmiede BildundTonfabrik.

Dass die Serie "Parfum" mit Profilerin Nadja Simon (Friederike Becht) zuerst bei ZDFneo laufen durfte, war Nadine Bilke sehr wichtig. (ZDF / Jakub Bejnarowicz)

In die vermutlich etwas unbequeme Rolle, ZDFneo als vorgeschobene Bastion ausschließlich in die Abwehrschlacht gegen Netflix oder Amazon Prime zu schicken, möchte sich Nadine Bilke trotz des sympathisch resoluten Kampfgeistes, den man der Ruhrgebietlerin anmerkt nicht drängen lassen. „Der Hype um Netflix ist größer als die tatsächliche Akzeptanz und Reichweite“, sagt sie kühlen Kopfes und verweist stolz auf die vielen ZDFneo-Eigenproduktionen. Diese reichen von der aktuellen, viel besprochenen „Parfum“-Serie bis hin zu neuen Programm-Highlights wie der Pathologen-Serie „Dead End“, die im Februar starten soll, oder der Atom-GAU-Dramaserie „La Zona - Do not Cross“, die im Frühjahr kommt.

„Die guten deutschen Stoffe gibt es in der Masse ja nicht bei Netflix, sondern bei anderen“, sagt Bilke diplomatisch - und meint damit auch das eigene Haus. Wichtig ist es allerdings auch für sie, angemessen lautstark zu klappern. In der ZDF-Familie sieht sie sich dafür aber gut aufgehoben. „Die Vielfalt der Angebote im Markt fördert die Tatsache, dass starke Marken gesucht werden“, so Nadine Bilke über die TV-Welt in Zeiten von Netflix und Amazon.

"Die Vielfalt der Angebote im Markt fördert die Tatsache, dass starke Marken gesucht werden", sagt Nadine Bilke über den deutschen Fernsehbetrieb. (ZDF / Dirk Uebele)

Ihr genauer Blick auf Online-Abrufzahlen und die Nutzungsmuster der digitalen Entertainment-Welt verstellt ihr dabei nicht die Realitäten, in der auch für ZDFneo die Linear-Ausstrahlung weiterhin vorrangig ist. Die Mediatheken-Angebote gehören selbstverständlich dazu, allerdings decken sich die angesprochen Zuschauerschichten offenbar nicht. „Binge Watching sorgt nicht für niedrige Quoten“, sagt Nadine Bilke aus ihrer Erfahrung, die sich aktuell durch den „Parfum“-Start bestätigt. „Man kann nicht erkennen, dass die Mediatheken-Nutzung das lineare Programm kannibalisiert.“

Deswegen ist sie von Plänen für eine Radikal-Reform, mit einem Ziel, ZDFneo analog etwa zum noch etwas jünger positioniertem ZDF-ARD-Digitalsender Funk, vom Kopf auf die Füße zu stellen, noch weit entfernt. „Wir haben kein strategisches Interesse, nicht-linear zu senden“, sagt Nadine Bilke klipp und klar. Stattdessen möchte sie an vielen kleinen Stellschrauben drehen - in der linearen wie auch der digitalen TV-Welt.

Jan Böhmermann verkörpert für Nadine Bilke vieles, wofür ZDFneo stehen soll. (ZDF / Ben Knabe)

„Auch in der Mediathek gibt es so etwas wie einen Online-Programm-Flow“, sagt sie. Was sie damit meint: Wer einmal etwa „Neo Magazin Royale“ im Netz aufgerufen hat, soll dann mit der nächsten digitalen Programm-Empfehlung auch gleich weiter gehalten werden - wie man das in der „alten“ Fernsehwelt eben auch kennt. „Der Gründungsgedanke von ZDFneo war ein synergetischer Ansatz“, sagt Nadine Bilke. Und der habe gut funktioniert. „ZDFneo befindet sich seit 2016 in der Top-Ten der großen Sender. Damit sind wir sehr zufrieden.“

Von Nadine Bilke ist zu erwarten, dass sie auf dem ZDFneo-Kommandosessel vieles anders machen wird. Eine radikale Schubumkehr wird sie nicht zünden. Derlei Fantasien lebt sie weiterhin privat am Sci-Fi-Feierabend aus.