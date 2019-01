Hans-Heinrich Bass, Kerstin Knopf und Detlev Quintern (von links) mit einem Bild des Künstlers Haydar Özay. Sie organisieren das Symposium „Karl Marx, Marxismus und der globale Süden“. (Frank Thomas Koch)

Detlev Quintern: Auf der ganzen Welt bedienen sich die Menschen in ihrem Streben nach mehr Gerechtigkeit bis heute der Ideen von Marx – auch wenn es um mehr Gerechtigkeit für den globalen Süden geht. Seine Theorien haben weiterhin große Wirkmacht. Es gibt aber auch blinde Flecken. Wir werden Marx daher mit diesem Symposium würdigen, ihn aber auch kritisieren – vor allem aus postkolonialer Perspektive.

Kerstin Knopf: Die Auseinandersetzung mit den Ideen von Marx findet vor allem in Europa und Nordamerika statt. Postkoloniale Perspektiven aus Afrika, Asien oder Lateinamerika werden dort oft nicht beachtet.

Hans-Heinrich Bass: Genau. An der Konferenz nehmen auch Referenten aus Brasilien, aus Indien und aus Tunesien teil. Unsere Kollegen werden darüber sprechen, welche Bedeutung Marx‘ Theorien für ihre Länder haben. Aber wir analysieren auch Aspekte des Kapitalismus des 21. Jahrhunderts, der Nord und Süd miteinander verbindet. Beispielsweise verkörpert ja jedes Handy auch einen globalen Austausch und soziale Verhältnisse, einschließlich der Ausbeutung von Kindern in den Coltan-Minen des Kongo oder von Arbeiterinnen in den Fabriken Chinas.

Hans-Heinrich Bass: Bremen hat eine lange Tradition der Weltmarktorientierung. Der Hafen war schon zu Zeiten von Marx eines der Zentren des Handels mit Baumwolle und Tabak. Später führte Deutschlands Weg zur Kolonialmacht über Bremen. Andererseits gibt es gerade in dieser Stadt viele Menschen, die sich kritisch mit dem kolonialen Erbe auseinandergesetzt haben. Deshalb passt diese Konferenz so gut hierher.

Detlev Quintern: Einen anderen Bremen-Bezug bietet natürlich Friedrich Engels, der Förderer von Marx, der von 1838 bis 1841 hier lebte und sich unter anderem mit der Auswandererfrage beschäftigte. Ein großer Teil der deutschen Auswanderung in die Siedlerkolonien erfolgte ja über Bremen.

Kerstin Knopf: Die postkolonialen Theorien kritisieren, dass sich Marx‘ Denken auf Europa konzentrierte. Er hatte auch, wie viele andere europäische Denker seiner Zeit, die Vorstellung, die Europäer seien den Menschen in den Kolonien kulturell überlegen. Die Kolonisierung der Welt und die Einführung des Kapitalismus in den Kolonien waren für ihn ein notwendiger Schritt zu einer gerechteren Welt. Dass es beispielsweise in Afrika eigenständige Denktraditionen, einheimische Wissensproduktion oder eigenständige Technologieentwicklung – etwa in der Metallverarbeitung – gab, sah er nicht.

Detlev Quintern: Was Marx auch kaum berücksichtigte, war der Wissenstransfer aus dem globalen Süden nach Europa. China und Indien etwa waren im 19. Jahrhundert technisch keineswegs rückständige Länder. So wurde in der Weberei Know-how aus Indien nach England gebracht. Umgekehrt: In Indien oder dem Sudan ließen die Engländer Eisenbahnen bauen, nicht um diese Länder zu entwickeln, sondern um sie besser unterwerfen zu können – ein fragwürdiger Fortschritt.

Hans-Heinrich Bass: Die postkolonialen Theoretiker haben ihre Wurzeln meist in den Kulturwissenschaften. Die Wurzeln der neo-marxistischen Theorien liegen hingegen in der Wirtschaftswissenschaft. Sie sehen deshalb die Welt eher durch ein Fernrohr an: Sie betonen das Gemeinsame in den verschiedenen Weltregionen, die Universalien. Die postkolonialen Theorien sehen die Welt eher durch das Mikroskop und betonen die Unterschiede, die Differenz. Was besser geeignet ist, darüber gibt es einen akademischen Streit.

Hans-Heinrich Bass: Richtig. Aber heute verstehen die meisten das Marxsche Denken nicht mehr im Sinne einer großartigen Kathedrale des Wissens, die man nur mit Ehrfurcht betreten kann, sondern sie benutzen es als Steinbruch zum Bau ihrer eigenen Argumente.

Hans-Heinrich Bass: Ein blinder Fleck bei Marx ist das Verhältnis des Menschen zur Natur. Marx sah die Natur nur als Quelle für materiellen Wohlstand und nicht als ein zerbrechliches System mit ziemlich engen Grenzen.

Detlev Quintern: Heute müssen wir uns fragen: Was bedeutet Wohlstand? In welche Richtung wollen wir uns entwickeln angesichts der massiven Schäden durch die materielle Produktion, angesichts des Artensterbens und der Plastikmüllberge?

Kerstin Knopf: Man darf nicht vergessen, dass das Studium heute sehr verschult ist und wenig Raum bietet, sich mit Themen auseinanderzusetzen, die nicht im Lehrplan stehen. Aber es gibt interessierte und engagierte Studierende, bei denen man offene Türen einrennt, wenn man über die globale Ungerechtigkeit diskutiert und sie mit Marx bekannt macht. Außerdem begegnet Marx den Studierenden indirekt, denn die großen postkolonialen Denker, wie Homi Bhabha oder Gayatri Chakravorty Spivak, deren Schriften sie im kulturwissenschaftlichen Studium lesen, sind auch marxistisch beeinflusst.

Detlev Quintern: Ich lebe zurzeit in Istanbul. Auch dort gibt es eine neue Generation von Studierenden, die sich den Ideen von Marx zuwendet. Für sie ist Marx wichtig, um sich mit ihm abzugrenzen gegen das Phänomen, die Differenzen zu betonen, wie Nationalität oder Religionszugehörigkeit. Marx hatte diese Differenzen überwinden wollen, und sein Aufruf „Proletarier aller Länder, vereinigt euch!“ wird von den jungen Menschen heute neu interpretiert.

Hans-Heinrich Bass: Ich beobachte häufig ein neues, unbefangenes Interesse von Studierenden an Marx, unbelastet von den ideologischen Verkrampfungen der Vergangenheit. Ich glaube, dass wir damit auch zum „eigentlichen“ Marx vordringen können.

Kerstin Knopf: Die Ausbeutung von arbeitenden Menschen hat sich zunehmend in die sogenannte Dritte Welt, also den globalen Süden verlagert, in die Minen, in die Textilindustrie. Das zu erkennen, ist wohl der stärkere Anreiz, um sich mit Marx zu beschäftigen.

Hans-Heinrich Bass: Als junger Mann war ich Marxist. Ich finde heute immer noch faszinierende Passagen in seinem Werk – vor allem in den philosophischen Schriften. Auch als Ökonom ist Marx interessant. Er erkannte ja nicht nur die Nachteile des Kapitalismus, die uns heute noch beschäftigen, etwa die Konzentration von Macht und Reichtum bei einigen wenigen.

Er sah auch die die Innovationskraft dieses Wirtschaftssystems und erkannte, dass damit die Grundlage eines „Wohlstands für alle“ gelegt wurde. Allerdings hat er die Bedeutung des Marktes zur Steuerung der Wirtschaft und die Reformfähigkeit des Kapitalismus unterschätzt – eine „soziale Marktwirtschaft“ konnte er sich wohl nicht vorstellen. Und was den politischen Teil seiner Theorien anbelangt: Die Unfreiheit in den Diktaturen, die sich auf Marx beriefen, war teilweise tatsächlich schon bei Marx selbst angelegt. Das habe ich früher nicht so gesehen.

Detlev Quintern: Ich bin es nicht. Ich sehe Marx nicht dogmatisch, ich verstehe ihn nicht als einen Religionsstifter. Ich nutze bestimmte Bausteine und begeistere mich für gewisse utopische Momente in seinen Schriften. Andere Vorstellungen von Marx sollten meiner Meinung nach überwunden werden.

Kerstin Knopf: Sehr pauschal geantwortet: Ich bin teilweise Marxistin. Die Erklärung des Kapitalismus finde ich sehr überzeugend, auch die Kritik an der Ausbeutung der Arbeitskraft. Das Studium seiner Schriften hilft, die Welt mit ihren Ungerechtigkeiten besser zu verstehen. Das ändert nichts an meiner Kritik an seiner Sicht auf nicht-europäische Menschen. Man kann zu Marx nicht nur Ja oder nur Nein sagen, und das versuchen wir auch unseren Studierenden zu vermitteln: sich kritisch mit ihm auseinanderzusetzen.

Das Gespräch führte Silke Hellwig.

Zur Person

Kerstin Knopf ist Professorin für postkoloniale Literaturen und Kulturen und leitet das Institut für postkoloniale und transkulturelle Studien der Universität Bremen.

Hans-Heinrich Bass ist Professor für Internationale Wirtschaft. Er leitet das Institute for Transport and Development der Hochschule Bremen.

Detlev Quinternist Direktor der Fuat-Sezgin-Forschungsstiftung für die Geschichte der Wissenschaften im Islam sowie Professor an der FSMV-Universität in Istanbul.

Weitere Informationen

Das Symposium "Karl Marx, Marxismus und der globale Süden” findet am 4. und 5. Mai in der Hochschule Bremen statt. Jedermann offen stehen ein Vortrag über Friedrich Engels (4. Mai, 17 Uhr, Neustadtwall 30, Raum S 11/S 12), anschließend eine Podiumsdiskussion im selben Raum und der Film "Der junge Marx" mit Diskussion (5. Mai, 20 Uhr, Cinema).