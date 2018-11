Hoch hinaus muss Dwayne Johnson in "Skyscraper". (Universal Pictures)

Regisseur Wim Wenders hat mit „Papst Franziskus - Ein Mann seines Wortes“ (2018) ein intimes Porträt des Mannes geschaffen, der wohl als eines der revolutionärsten aller Oberhäupter des Vatikans in die Geschichte eingehen wird. Ein erstaunlich persönliches Werk ist entstanden, das den unvoreingenommen Zuschauer tatsächlich tief berühren kann.

Papst Franziskus - Ein Mann seines Wortes (VÖ: 15. November)

Zhao Long Zhi (Chin Han) zeigt Will Sawyer (Dwayne Johnson, links) die schöne neue Welt. (Universal Pictures)

Wenn Wim Wenders einen Dokumentarfilm dreht, kommt immer eine Hommage dabei heraus. Auch „Papst Franziskus - Ein Mann seines Wortes“ (2018) nähert sich dem aktuellen und wohl revolutionärsten Papst sehr wohlwollend. Was für Skeptiker ein ärgerlicher, weil wunderbar anzusehender Werbeclip für Papst und Vatikan sein dürfte, kann den unvoreingenommenen Zuschauer tatsächlich tief berühren.

Preis DVD: circa 15 Euro

Anderthalb Stunden filmische Audienz: Wim Wenders' Dokumentarfilm "Papst Franziskus - Ein Mann seines Wortes" vermag unvoreingenommene Zuschauer tief zu berühren. (2018 CTV, Celestes, Solares, Neue Road Movies, Decia, PTS ARTs F)

Laufzeit: 92 Minuten

Skyscraper (VÖ: 15. November)

Visionär des Guten: Papst Franziskus bekommt von Wim Wenders ein exzellentes Zeugnis ausgestellt. Das wird nicht jedem Kritiker gefallen. (2018 CTV, Celestes, Solares, Neue Road Movies, Decia, PTS ARTs F)

„The Pearl“ - der größte Wolkenkratzer der Welt überragt mit seinen 240 Stockwerken alles andere in Hongkong. Als ein Feuer ausbricht, muss Sicherheitschef Will Sawyer einschreiten: Nicht nur wegen des Brandes, auch seine Familie ist noch im „Skyscraper“ gefangen. Der Film (2018) liefert Action in schwindelerregenden Höhen mit einem Dwayne Johnson in Bestform.

Preis DVD: circa 14 Euro

Lakonische Liebesgeschichte mit tanzenden Gabelstaplern: "In den Gängen" feierte auf der Berlinale Premiere. (2018 Zorro Film)

Laufzeit: 99 Minuten

In den Gängen (VÖ: im Handel)

Beredtes Schweigen: Christian (Franz Rogowski) muss nicht viel sagen, damit Marion (Sandra Hüller) über seine Gefühle Bescheid weiß. (2018 Zorro Film)

Ein riesiger Supermarkt, Regale soweit das Auge reicht: „In den Gängen“ (2018) erzählt von einer wahrhaftigen und zärtlichen Außenseiter-Liebe. Zwischen Süßigkeiten und Gabelstaplern kommen sich Christian (Franz Rogowski) und Marion (Sandra Hüller) so zauberhaft näher, dass es keiner weiteren Zuspitzung in diesem poetischen Film bedarf.

Preis DVD: circa 13 Euro

Laufzeit: 120 Minuten