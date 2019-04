Die Menschen genießen den Anblick des Sonnenuntergangs am Kadiköy-Anleger in Istanbul: 24 Stunden lang begleitet ARTE die Jugend Europas. (zero one 24/Emin Ozmen/Magnum Photos)

Der Aufwand für diese 24 Stunden lange Dokumentation, die ARTE ab Samstag, 4. Mai, 6 Uhr, bis zum Morgen des folgenden Sonntags ausstrahlt, klingt rekordverdächtig: 45 Filmteams aus 26 Ländern waren vier Tage lang unterwegs, um den Alltag 60 junger Leute zu filmen. Kurz vor den Europawahlen vom 23. bis 26. Mai will der Kultursender die Lebenswirklichkeit junger Europäer zwischen 18 und 30 Jahren durchleuchten. Vom ländlichen Aussteiger bis zum erfolgshungrigen Jung-Unternehmer, von nationalistisch denkenden bis zu weltoffenen Generationsvertretern. Was treibt die jungen Menschen an? Welche Träume verfolgen sie und worüber machen sie sich Sorgen?

Die beiden Vorläufer-Projekte jenes Doku-Marathons sind preisgekrönte Meilensteine des Doku-Genres: „24 Stunden Berlin“ zeigte 2009 satte 1.440 Minuten aus einem Tag in der deutschen Hauptstadt. 2014 folgte ein vergleichbares Projekt aus der kulturell umkämpften Metropole Jerusalem. Diesmal hat es sich Produzent Thomas Kufus noch etwas schwerer gemacht. „Europa ist ein großer geografischer Raum. Wir haben uns auch ganz bewusst für das geografische Europa entschieden. Da geht die Grenze im Osten entlang des Urals, auch ein Teil der Türkei ist dabei.“

Vom hohen Norden bis zum europäischen Teil der Türkei, von Portugal bis in den Ural: Die Mammut-Doku "24h Europe The Next Generation" war für und mit ihren 60 Protagonisten viel unterwegs - hier zum Beispiel in den Niederlanden. (zero one film MayaLussier Seguin)

Die Jugend trägt die Folgen

Kufus musste seine Filmteams, die ebenso international waren wie seine Protagonisten, folgerichtig an der langen Leine führen - und dennoch einen homogen erscheinenden Film darauf schneiden. Zwei Jahre dauerte die Vorbereitung des Projekts. Zwölf Redakteure aus unterschiedlichen europäischen Länder arbeiteten am 24 Stunden langen Endschnitt. Es ist gelungen: Beim Zuschauer entsteht das Gefühl, einer Echtzeit-Doku beizuwohnen - indem die Erlebnisse der Protagonisten stets zu jener Sendezeit in den Film gepackt werden, zu der sie auch wirklich passiert sind.

In seiner Schutzkleidung steht Andrej vor der Stahlfabrik in Magnitogorsk, in der er arbeitet. (© zero one 24/Axel Schneppat)

Der Doku-Marathon beginnt mit zwei finnischen Schülerinnen, die am frühen Morgen eines Sommertages, an dem die Sonne nicht untergehen wird, in einem einsamen See baden gehen. „Eine Kindheit in Frieden und Sicherheit liegt hinter ihnen“, kommentiert die Stimme aus dem Off. Der alte Traum des geeinten, friedlichen Europas - er wird von der europäischen Jugend nicht mehr geträumt, und wenn, dann als selbstverständlich angesehen. Die Realität, so zeigt die Doku, ist eine andere: Europafeinde gewinnen an Einfluss, Grenzen wieder gestärkt. Die Jugend, so die etwas pathetische, doch richtige Einschätzung der Doku, muss die Folgen tragen.

Die Zukunft des Kontinents

Dominika ist Subsistenzbäuerin und lehnt die Zivilisation ab. (zero one 24/Maurice Weiss)

Dabei könnte die europäische Jugend verschiedener nicht sein: Von Barcelona bis Belgrad, von Island bis Lesbos, von Sarajevo bis Tallinn begleiteten die Filmemacher Bauern und Studenten, Aussteiger und Ärzte, DJs und Softwareentwickler, Armeekommandanten und Geflüchtete. Vom jungen russischen Stahlarbeiter, der mit seiner Familie in Magnitogorsk lebt, bis zur Transperson aus Amsterdam entsteht dabei ein weites Spektrum europäischer Lebenswelten. Und unweigerlich die Frage: Wie ist das zu vereinen? Nach welchen Kriterien wurden die Protagonisten ausgesucht? „Grundlage waren wissenschaftliche Recherchen, die eine Art Soziogramm der Jugend Europas darstellten. Wir arbeiteten mit Universitäten zusammen, die sich mit diesen Themen richtig gut auskennen“, sagte Kufus.

Den Filmemachern ging um die Abbildung sogenannter Mega-Trends in jener Altersgruppe, zu denen laut Kufus Phänomene wie offene Transgender-Orientierung oder die sogenannten „Internationals“ gehören - also junge Menschen, die mal hier, mal da studieren, vielsprachig sind, dazu sehr oft Job und Wohnort wechseln. Nur bezüglich der politischen Europa-Orientierung hatte Produzent Kufus keine guten Neuigkeiten zu verkünden. „Europa wird von den jungen Menschen heute sehr viel leichtsinniger gesehen. Es ist ihnen nicht so wichtig.“ Seine Generation, so der 62-Jährige, habe Europa noch als romantische Idee empfunden. Als etwas, das zusammengehören müsse. „Dies ist in der aktuellen jungen Generation kein Thema mehr“, konstatierte der Filmemacher,

Die DJs Anton und Pawel aus Donezk legen im Club Belly in Charkiw auf. (zero one 24/Sergey Goroshko)

Das Ende des 24-Stunden-Mammutprojekts zeigt den nächsten Morgen, die Sonne über dem Mittelmeer geht bald auf. Wir befinden uns an Bord der „Sea Watch 3“, die afrikanische Flüchtlinge von ihrem Boot gerettet hat. Mit Blick auf die erwartungsvollen Gesichter der jungen Afrikaner, die den „Traum von Europa“ auf ganz andere Weise träumen, auf Arbeit und Sicherheit hoffen, heißt es aus dem Off: „Vielleicht sind sie die Zukunft des Kontinents.“