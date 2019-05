Für Deutschland treten die S!sters beim ESC an. (Ilia Yefimovich/dpa)

Die ganze Welt schaut auf Israel. Die ganze Welt schaut auf ein musikalisches Event, das in diesem Jahr in einem Land ausgetragen wird, in dem vor zwei Wochen wieder einmal heftige Unruhen an der Tagesordnung waren und Menschen ihr Leben verloren. Es sind Unruhen, die nicht aus der Welt geschafft, sondern nur vorübergehend auf Eis gelegt werden konnten.

Deshalb bleibt eine gewisse Sorge, wenn am Samstagabend Künstler aus 26 Ländern beim Finale des Eurovision Song Contest in Tel Aviv zusammenkommen und weltweit um die 100 Millionen Menschen vor ihrem Fernseher dabei zusehen. Nicht grundlos wurde über eine Absage oder Verlegung der Veranstaltung diskutiert. Beides wäre allerdings ein fatales Zeichen gewesen.

Denn der ESC ist ein Event, das wie kaum ein anderes für Vielfalt, Toleranz und ein friedliches Miteinander steht. Auf ihn zu verzichten, wäre eine Niederlage für eben diese Werte und gleichzeitig ein Sieg für Angst und Gewalt. „Eine Sache, die Israel gelernt hat, ist, in Zeiten von Bedrohungen einfach weiter zu leben“, sagte der israelische Botschafter in Deutschland, Jeremy Issacharoff vor einigen Tagen. Genau das ist jetzt wichtig.