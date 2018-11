Mit "Ant-Man and the Wasp" startet Ameisenmann Scott Lang in sein zweites Solo-Abenteuer im Marvel-Superheldenkosmos. (Marvel Studios 2018)

„Eine Insel mit zwei Bergen und dem tiefen, weiten Meer“ - Generationen sind mit der legendären Verfilmung von Michael Endes Roman „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ durch die Augsburger Puppenkiste groß geworden. Auch Regisseur Dennis Gansel („Die Welle“) lag die Geschichte am Herzen, sodass er 15 Jahre dafür kämpfte, den Kinderbuchklassiker als Realverfilmung umsetzen zu dürfen. Wer lieber etwas mehr Action jenseits von Lummerland möchte, fährt diese Woche aber auch nicht schlecht. Denn in „Ant-Man and the Wasp“ und vor allem in „Sicario 2“ wird mehr als genug gekämpft.

Ant-Man and the Wasp (VÖ: 29. November)

Scott Lang (Paul Rudd) ist nicht mehr allein: Hope van Dyne (Evangeline Lilly) unterstützt ihn im Kampf und in der Liebe. (2018 Marvel Studios)

Vor drei Jahren musste der Ameisenmann (Paul Rudd) noch allein sein erstes Solo-Abenteuer bestreiten. Nun bekommt er in „Ant-Man and the Wasp“ (2018) in Gestalt von Hope van Dyne (Evangeline Lilly) weibliche Unterstützung. Dass die einen viel besseren Anzug hat, stört Scott nur kurz, muss er doch gemeinsam mit ihr Bösewichte bekämpfen. Ein Comic-Spaß für die ganze Familie.

Preis DVD: circa 15 Euro

Dennis Gansels Version von "Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer" hält sich glücklicherweise eng an die Vorlage und ihrer kongenialen Verfilmung durch die Augsburger Puppenkiste. (2018 Warner Bros. Ent. Inc.)

Laufzeit: 113 Minuten

Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer (VÖ: im Handel)

Jim Knopf (Solomon Gordon, links) und Lukas (Henning Baum) begeben sich auf eine turbulente Reise. (2018 Warner Bros. Ent. Inc.)

Kann eine Realverfilmung von „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ funktionieren? In der Tat. Dennis Gansel verzaubert mit einer aufwendigen Inszenierung, die der Geschichte von der Freundschaft zwischen dem Lokomotivführer Lukas (Henning Baum, links), dem Jungen Jim Knopf (Solomon Gordon) und der unverwüstlichen Dampflok Emma mehr als gerecht wird.

Preis DVD: circa 13 Euro

"Sicario 2" ist die grimmige Fortsetzung des Drogenthrillers von 2015. (STUDIOCANAL GmbH)

Laufzeit: 106 Minuten

Sicario 2 (VÖ: 29. November)

Die Agenten Matt (Josh Brolin, rechts) und Alejandro (Benicio del Toro) kehren an die mexikanische Grenze zurück. (Studiocanal GmbH / Richard Foreman, Jr.)

Drei Jahre sind vergangen, seit der packende Drogen-Thriller „Sicario“ (2018) sowohl Kritiker als auch Zuschauer überraschte. Nun kommt es in der Fortsetzung erneut zum Showdown an der mexikanischen Grenze. Denn das FBI will mithilfe des Söldners Alejandro (Benicio del Toro) einen Krieg mit den mexikanischen Kartellen anzetteln ...

Preis DVD: circa 13 Euro

Laufzeit: 117 Minuten