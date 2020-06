Der Papagei Polynesia ist Dolittle (Robert Downey Jr.) ein treuer Begleiter. (2020 UNIVERSAL STUDIOS and PERFECT UNIVERSE INVESTMENT INC.)

Rund 20 Jahre sind vergangen, seit Quasselstrippe Eddie Murphy in den zwei „Dr. Dolittle“-Filmen den Arzt, der mit Tieren sprechen kann, gespielt hat. Und, ehrlich gesagt: Vermisst hat man die Figur kaum. Für „Die fantastische Reise des Dr. Dolittle“ wurde sie dennoch zu neuem Leben erweckt. Robert Downey Jr. lehnt sich mit seiner Verkörperung des schrägen Mediziners nun mehr am literarischen Original an, das der Autor Hugh Lofting einst in den Schützengräben des Ersten Weltkrieges erfand. Das erste „Dr. Dolittle“-Buch erschien 1920, zwei Jahre später folgte der Band „The Voyages of Doctor Dolittle“, der dem neuen Film nun einige Inspirationen sowie einen kindlichen Sidekick für die Hauptfigur liefert. „Die fantastische Reise des Dr. Dolittle“ erscheint nun ebenso wie „Die Kunst der Nächstenliebe“ und „The Lodge“ auf DVD und Blu-ray.

„Die fantastische Reise des Dr. Dolittle“ (VÖ: 11. Juni)

In "Die fantastische Reise des Dr. Dolittle" schlüpft Robert Downey Jr. in die Rolle des exzentrischen Arztes. (Universal Pictures)

Seit sieben Jahren lebt Dr. Dolittle (Robert Downey Jr.) mit seinen Tieren zurückgezogen auf seinem Anwesen in England. Doch eines Tages bekommt er unerwarteten Besuch: Rose (Carmel Laniado), die vom Hofe der jungen Königin Victoria (Jessie Buckley) kommt, berichtet, dass die Monarchin im Sterben liege. Sollte sie das Zeitliche segnen, verliert Doolittle sein Haus. Schon bald findet der Arzt heraus, was der Monarchin fehlt: Sie wurde vergiftet, und nur die sagenumwobene Frucht des Edenbaums, der sich auf einer geheimnisvollen tropischen Insel befindet, kann sie retten. Doch die Reise wird alles andere als leicht ... „Die fantastische Reise des Dr. Dolittle“ ist bunt und unterhaltsam, aber vor allem ein Film für sehr junge Zuschauer. Die meisten Tiere wirken ganz deutlich wie eingefügte Computerprodukte.

Preis DVD: circa 14 Euro

Isabelle (Agnès Jaoui) unterrichtet Französisch. Ihre neuen Schüler heißt sie überschwänglich willkommen. (EuroVideo/Pascal Chantier/Epithète Films)

USA, 2019, Regie: Stephen Gaghan, Laufzeit: 98 Minuten

„Die Kunst der Nächstenliebe“ (VÖ: 18. Juni)

"Die Kunst der Nächstenliebe" erzählt von einer überengagierten Frau, die anderen hilft, ihre eigene Familie aber vernachlässigt. (EuroVideo)

Isabelle (Agnès Jaoui) ist eine sehr engagierte Frau mit einem ausgeprägten Helfer-Syndrom. Sie hilft in gemeinnützigen Einrichtungen wie Kleiderspenden aus und bemächtigt sich dafür schon mal der Garderobe ihrer Tochter, die sich allgemein vernachlässigt fühlt. In einem multikulturellen Sozialzentrum bringt Isabelle Schülern Französisch bei, doch diese können ihren Lehrmethoden nicht immer folgen und wechseln deshalb in die Parallelklasse zu Lehrerin Elke (Claire Sermonne). Isabelle ist anstrengend. Die Schauspielerin Agnès Jaoui spielt sie in genau dieser Angestrengtheit. Aber ohne inneren Abstand zu nehmen. „Die Kunst der Nächstenliebe“ ist ein karitatives Wettrennen in Höchstgeschwindigkeit, bei der die Wendung erst viel zu spät eintritt.

Preis DVD: circa 14 Euro

Grace (Riley Keough) wird von ihrer düsteren Vergangenheit eingeholt. (Leonine)

F, 2018, Regie: Gilles Legrand, Laufzeit: 100 Minuten

„The Lodge“ (VÖ: 12. Juni)

Ihren Horrofilm "The Lodge" haben die österreichischen Regisseure Veronika Franz und Severin Fiala in der Einöde Kanadas gedreht. (Leonine)

Mia (Lia McHugh) und Aiden (Jaeden Martell) halten wenig von Grace (Riley Keough), der neuen Freundin ihres Vaters Richard (Richard Armitage). Sie geben ihr sogar die Schuld am Selbstmord ihrer Mutter. Richard besteht trotzdem darauf, dass die Patchwork-Familie in spe die Weihnachtstage zusammen in einer einsamen Ferienhütte verbringt. Doch kaum sind sie dort angekommen, geschehen seltsame Dinge und konfrontieren Grace mit einem frühkindlichen Trauma ... Im Gegensatz zu ihrem Erstling „Ich seh Ich seh“ (2014) verlassen sich Veronika Franz und Severin Fiala für „The Lodge“ hier und da auf konventionelle Horror-Zutaten - Puppenhäuser und Jump Scares etwa. Dennoch ist ihnen ein Film gelungen, der ein starkes Unbehagen aufbaut, ohne seine Bedrohung eindeutig zu benennen.

Preis DVD: circa 12 Euro

USA, 2019, Regie: Severin Fiala/Veronika Franz, Laufzeit: 109 Minuten