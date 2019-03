In seinem neuesten Film "Loro - Die Verführten" nimmt sich Regisseur Paolo Sorrentino keinen Geringeren vor als Silvio Berlusconi. (Universum)

Paolo Sorrentino gehört zu den großen, engagierten Regisseuren des europäischen Gegenwartskinos. Mit genauem, wenn auch sehr subjektivem Blick skizziert er immer wieder die italienische Gesellschaft. In der opulenten, oscargekrönten Milieustudie „La Grande Belezza“ gab der Neapolitaner die italienische, ach so kultivierte Oberschicht grandios der Lächerlichkeit preis. Seinen neuen Film „Loro - Die Verführten“ widmete Sorrentino nun keinem Geringeren als Silvio Berlusconi. Ebenfalls empfehlenswert diese Woche: das Musik-Drama „I Can Only Imagine“ und der Horror-Action-Film „Operation: Overlord“.

„Loro - Die Verführten“ (VÖ: 29. März)

Silvio Berlusconi (Toni Servillo) hat es nicht leicht. Die Wählergunst schlägt nicht mehr zu seinen Gunsten aus und auch mit privaten Problemen hat der "Presidente" zu kämpfen. (Gianni Fiorito)

Der selbsternannte Playboy Sergio Morra (Riccardo Scamarcio) träumt davon, reich und berühmt zu werden. In einer kleinen Provinz besticht er die örtlichen Politiker mit Koks und kostenlosen Mädchen. Doch er will mehr: Er will Berlusconi (Toni Servillo) kennenlernen und in der Politik mitmischen. In Begleitung seiner taffen Freundin Tamara (Euridice Axen) macht er sich auf nach Rom. Dort trifft er auf einen „Presidente“, der an Rückhalt in der Bevölkerung verliert und mit familiären Schwierigkeiten sowie persönlichen Krisen zu kämpfen hat. In grandios inszenierten Bildern und mit famos aufspielenden Schauspielern erzählt Sorrentino in „Loro - Die Verführten“ von der Leere der italienischen Gesellschaft und seziert eine Gesellschaft, die nach Werten strebt, die keine sind.

Preis DVD: circa 16 Euro

"I Can Only Imagine" beschreibt die Entstehungsgeschichte des gleichnamigen Songs, mit dem Sänger Bart Millard den größten Hit der zeitgenössischen christlichen Musik landete. (KSM)

Laufzeit: 151 Minuten

„I Can Only Imagine“ (VÖ: 28. März)

Von seinem Vater wird Bart Millard (J. Michael Finley) für einen verachtenswerten Träumer gehalten. Als er seine persönlichen Probleme in Songs ummünzt, geht sein Stern auf. (KSM)

Mit „I Can Only Imagine“ lieferte der Singer-Songwriter Bart Millard den größten Hit der zeitgenössischen christlichen Musik. Wie der Song entstanden ist, versucht nun das gleichnamige Biopic zu ergründen. Der Film des Regie-Duos Andrew und Jon Erwin setzt dazu in der Kindheit Barts (Brody Rose, J. Michael Finley als Erwachsener) an, die vor allem von seinem gewalttätigen Vater (Dennis Quaid) geprägt ist. Der sieht in seinem Sohn nicht mehr als einen verachtenswerten Träumer. Als der junge Mann sich seiner Geschichte stellt und die schmerzlichen Erfahrungen in Songs ummünzt, schafft er den Durchbruch. Im Zentrum des Dramas steht das zerrüttete Verhältnis zwischen Vater und Sohn. Faszinierend anzusehen ist vor allem die Verwandlung des emotionslosen und kalten Vaters zum liebevollen Fürsorger.

Preis DVD: circa 15 Euro

Ein Film, der gleichermaßen Horrorfilmfans und Actionliebhaber zufriedenstellt? "Operation: Overlord" macht es möglich. (Universal)

Laufzeit: 105 Minuten

„Operation: Overlord“ (VÖ: 21. März)

Auf einer Mission im Zweiten Weltkrieg stößt der amerikanische Soldat Boyce (Jovan Adepo) auf geheime Katakomben der Deutschen, in denen Nazis grausame Experimente mit Soldaten durchführen. (2018 Paramount Pictures / Peter Mountain)

1944, ein Tag vor dem D-Day: Nachdem ihr Flugzeug von den Deutschen abgeschossen wurde, landen die amerikanischen Soldaten Boyce (Jovan Adepo) und Fort (Wyatt Russell) in feindlichem Gebiet. Ihr Ziel: Sie sollten einen Radarturm zerstören. Auf ihrer Mission machen sie in den Katakomben einer Kirche eine furchtbare Entdeckung. Sie ertappen Nazis bei grausamen Experimenten an Soldaten. Hartgesottene Horrorfilmfans und Actionliebhaber gleichermaßen zufriedenzustellen, ist eine Kunst. Genau das gelingt Regisseur J. J. Abrams mit „Operation: Overlord“, einem Crossover von Kriegs-, Horror- und Zombiefilm. Das äußerst ansehnliche Werk glänzt mit einschüchternder Kulisse, tollen Schnitten und einer brillanten Maske.

Preis DVD: circa 14 Euro

