Friedrich Netzel traute sich etwas. Im August 1978 eröffnete er in seiner Worpsweder Kunsthalle eine Ausstellung mit Malerei aus der DDR. Ein damals unerhörter Vorgang, weil es noch kein Kulturabkommen zwischen den beiden deutschen Staaten gab. Netzel traute sich nicht nur, ungewöhnliche Ausstellungen in die Provinz zu holen – er verfolgte Ideen mit großer Beharrlichkeit und auch mit Glück.

In der Worpsweder Kunsthalle hatte der Surrealist Max Ernst seine erste deutsche Einzelausstellung nach 1945, und dort sahen die Bewunderer Heinrich Vogelers erstmalig dessen in der Sowjetunion entstandenes Spätwerk – 1972 ein richtiger Kulturschock. 2019 feiert die Kunsthalle ihr hundertjähriges Bestehen und ist somit das älteste und renommierteste Ausstellungshaus in Worpswede mit der wohl bedeutendsten Kunstsammlung des Ortes.

Sich etwas trauen und ein Gespür für den Kunstmarkt entwickeln – so muss eine Galerie, ein Museum agieren, um ein Jahrhundert bestehen zu können. Es waren tatsächlich drei Friedrich Netzels bis 1994 und seitdem Susanna Böhme-Netzel, die die Kunsthalle durch schwere und gute Zeiten führten. Lange bevor diverse Museen in Worpswede und im Nordwesten um Besucher buhlten, setzten die Netzels konsequent auf die Gegenwartskunst ihrer jeweiligen Zeit, präsentierten Maler, Zeichner und Bildhauer in wechselnden Ausstellungen und verkauften deren Werke auch.

Jahrzehntelang keine Trennung zwischen musealer Präsentation und Handel

Die heutige Trennung zwischen musealer Präsentation und Handel gab es jahrzehntelang nicht. Der erste Friedrich Netzel, ein seit 1879 in Worpswede ansässiger Buchbindermeister, versorgte die Bevölkerung nicht nur mit Büchern und Papier, sondern bot den ab 1889 kommenden Malern auch Farben, Leinwände, Pinsel, Passepartouts und Rahmungen an. Im Geschäftshaus an der Findorffstraße, in dem sich noch heute die Buchhandlung Netzel befindet, entstanden 1902 zudem drei kleine Ateliers für Künstler mit Gästen wie Bauhaus-Lehrer László Moholy-Nagy oder Heinrich Mann.

Diese Zimmer wurden 1919 in einen Ausstellungsraum für 30 bis 40 Bilder verwandelt – damit war die Worpsweder Kunsthalle entstanden, die diesen Namen jedoch erst in den 1950er-Jahren trug. Friedrich Netzel verkaufte den Künstlern das Malmaterial, bot ihnen die Möglichkeit der Präsentation und kaufte selbst oder tauschte Bilder gegen Materialien. Der Grundstein für die noch heute wichtigste Sammlung Worpsweder Kunst war gelegt.

Erst 1925 zogen Netzels Sohn Friedrich und dessen Frau Maria an den heutigen Standort der Kunsthalle in der Bergstraße. Dort betrieben sie in einem kleinen Haus eine Galerie mit den Werken der ersten und der zweiten Worpsweder Künstlergeneration, bauten die Sammlung aus und handelten im Stammhaus weiter mit Künstlerbedarf und im Eigenverlag gedruckten Ansichtskarten.

In den ersten schwierigen Nachkriegsjahren – der zweite Friedrich starb 1945 – hielt seine Witwe die Galerie über Wasser, in dem sie parallel eine Weberei aufbaute, mit Worpsweder Binsenmöbeln handelte und die Bremer Stammkundschaft mit dem Fahrrad besuchte, um im Direktvertrieb Bilder zu verkaufen. Gleichzeitig kamen in den Jahren 1946 und 1947 zahlreiche Werke eines der bedeutendsten Worpsweder Künstler, des Surrealisten Richard Oelze, in die Netzelsche Sammlung.

Susanna Böhme-Netzel, die heutige Leiterin der Kunsthalle, vermutet, dass Maria Netzel den in äußerst prekären Verhältnissen lebenden Oelze in diesen Jahren versorgt hat und im Gegenzug die aktuell ausgestellten Bilder des Malers erhielt. Ab 1956 übernahm der dritte Friedrich Netzel, wiederum Sohn seines gleichnamigen Vaters, nach Abschluss seines Volkswirtschaftsstudiums die Leitung des nun als Worpsweder Kunsthalle firmierenden Hauses. Er setzte konsequent auf Gegenwartskunst, erweiterte das Haus 1957 um einen weiten Galerieraum und zeigte ab 1958 jährlich bis zu neun verschiedene Ausstellungen.

Die Kunsthalle profilierte sich mit internationalen Grafik-Ausstellungen

Für Worpswede war das ein Alleinstellungsmerkmal: Der Barkenhoff war noch kein öffentlicher Ort, Große Kunstschau und Haus im Schluh boten dem Publikum nur Dauerausstellungen. Die Kunsthalle zeigte nun nicht nur alte und junge Kunst aus der Region, sondern profilierte sich mit internationalen Grafik-Ausstellungen, zeigte den US-Bildhauer Duane Hanson, die US-amerikanischen Pop-Heroen Warhol, Lichtenstein und vor allem Kunst aus Frankreich, darunter Chagall, Cocteau und Picasso sowie 1967 die erste Präsentation von Max Ernst nach 1945 in Deutschland.

Ermöglicht wurden solche Ausstellungen und Auftritte von Bram van Velde, von Paul Citroen, Pierre Alechinsky und Marie Laurencin unter anderem durch den Kunsthistoriker Hans-Herman Rief, der über exzellente Kontakte nach Frankreich zu Galerien wie Ileana Sonnabend, Maeght und Putman verfügte. Diese Qualität sprach sich herum, Bundespräsidenten wie Walter Scheel, die Bundeskanzler Willy Brandt und Helmut Schmidt und natürlich die Landespolitiker aus Hannover und Bremen kamen zu den Vernissagen.

Absolute Publikumsrenner waren aber die großen Ausstellungen der alten Worpsweder, die immer wieder unter neuen Blickwinkeln gezeigt wurden. Rund 30 000 Besucher wollten 1972 die erste vollständige Darstellung des Lebenswerkes von Heinrich Vogeler sehen; bis zu 1200 Besucher täglich zählte 1989 die Ausstellung von Paula Modersohn-Becker. Bundesweite Aufmerksamkeit erzielte Friedrich Netzel mit seinen umfassenden Darstellungen zeitgenössischer Malerei aus der DDR.

1978 und 1984 gab es die Gelegenheit, Werke von Bernhard Heisig, Wolfgang Mattheuer, Arno Rink, Willi Sitte und Werner Tübke zu sehen. 1994, während der Vorbereitungen zum 75-jährigen Jubiläum der Worpsweder Kunsthalle, starb der dritte Friedrich Netzel. Noch zu Lebzeiten hatte er verfügt, dass zukünftig eine private Stiftung Trägerin der Worpsweder Kunsthalle werden sollte. Sie wurde 1999 installiert. Susanna Böhme-Netzel führt seitdem die Geschäfte, setzt vor allem Akzente durch die stärkere Berücksichtigung von Künstlerinnen.

Verbindung zwischen den traditioneller- und zeitgenössischer Kunst

Wie ihr verstorbener Mann, der sich in Worpswede auch gesellschaftspolitisch vielfältig engagierte, sucht sie die Verbindung zwischen den künstlerischen Traditionen Worpswedes und zeitgenössischer Kunst. Ab 2011 wurde dann die Kunsthalle wie auch die anderen Worpsweder Museen grundlegend saniert. Und natürlich wurden alle Kostenvoranschläge sehr bald zur Makulatur – nicht absehbare Schäden am Gebäude sprengten alle Budgets und mussten aus Eigenmitteln behoben werden. Seit dieser Sanierung ist die Worpsweder Kunsthalle Teil des Worpsweder Museumsverbundes.

Zum 100-jährigen Bestehen wird es ab Mitte März ein Jubiläumsprogramm geben, das die umfangreiche Sammlung ins Zentrum rückt. Im hinteren Teil des Hauses werden ganzjährig die alten Worpsweder zu sehen sein. Der vordere Teil sieht alle vier bis sechs Wochen einen neuen Ausschnitt aus der Sammlung vor. Es beginnt mit Zeichnungen und Grafiken der frühen Worpsweder Künstlerinnen und setzt sich dann übers Jahr chronologisch bis in die Gegenwart mit Themenausstellungen fort. Ein Kraftakt für das kleine Team der Worpsweder Kunststiftung Friedrich Netzel – aber wann wird eine solche Institution schon mal 100 Jahre?