Elton John macht es spannend. Foto: Axel Heimken (dpa)

Verwirrung um einen Superstar: Der britische Musiker Elton John könnte nach Medienberichten an diesem Mittwochabend möglicherweise das Ende seiner Karriere ankündigen.

Er werde seine letzte Welttour bekanntgeben, berichtete das britische Boulevardblatt „The Mirror“, nannte aber keine Quelle. Auf seiner Website schrieb der 70-Jährige den rätselhaften, unvollständigen Satz: „Ich habe mich endlich dazu entschieden, dass meine Zukunft ....“.

Nicht ausgeschlossen wurde in sozialen Netzwerken, dass er nur ein neues Projekt ankündigt. Der Sänger („Candle In The Wind“, „Rocket Man“) wollte am Abend in New York sprechen; ein Event dazu ist auch in London geplant. Details wollten die Pressesprecher des Popstars auf Anfrage jedoch nicht nennen. Der Brite gehört seit fast einem halben Jahrhundert zu den ganz Großen des Musikgeschäfts.

Am 30. Januar wird der Star als „kulturelle Ikone“ in den USA geehrt: Der Musikverband Recording Academy, der jährlich die Grammy-Trophäen verleiht, kündigte das Konzert „Elton John: I'm Still Standing“ in New York an. Stars wie Miley Cyrus, Kesha und Chris Martin sollen dem 70-Jährigen Tribut zollen. Auch Elton John werde mit einigen seiner größten Hits auftreten, hatten die Veranstalter kürzlich mitgeteilt.

Im vergangenen Jahr hatte sich der Musiker während einer Südamerika-Tournee eine lebensgefährliche bakterielle Infektion zugezogen. Nach dem Rückflug musste er sofort auf die Intensivstation eines Krankenhauses gebracht werden. Einige Konzerte wurden abgesagt. Die Erkrankung wurde als „gefährlich und ungewöhnlich“ bezeichnet. Schon in den Jahren zuvor musste der Sänger Konzerte aus gesundheitlichen Gründen absagen, unter anderem wegen Herzproblemen.

Elton John, geboren als Reginald Kenneth Dwight in einem Londoner Vorort, verkaufte in seiner Karriere bislang mehr als 250 Millionen Platten. Seine ersten Auftritte hatte er schon mit 15 Jahren in einem Pub, die ersten Hits mit Anfang 20.

Sein Song „Candle in the Wind“, ein Tribut an Prinzessin Diana, mit der ihn eine Freundschaft und das Engagement für HIV-Infizierte verbanden, zählt zu den bestverkauften Aufnahmen überhaupt.

Erst im vergangenen Dezember musste der Sänger und Pianist Abschied von seiner Mutter nehmen. Sheila Eileen Farebrother war im Alter von 92 Jahren gestorben. Sie und ihr Sohn hatten sich erst wenige Monate zuvor wieder versöhnt - nach einem jahrelangen erbitterten Streit.

Seit 1993 ist Elton John mit seinem heutigen Ehemann David Furnish zusammen. Sie heirateten 2014, am ersten Tag, an dem Ehen zwischen gleichgeschlechtlichen Partnern in Großbritannien möglich wurden. Sie leben heute mit zwei Söhnen von Leihmüttern in Los Angeles. (dpa)