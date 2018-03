Frances McDormand wird als beste Hauptdarstellerin für den Film «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri» gekürt. (dpa)

Es war erwartet worden, dass diese Oscar-Verleihung zu einem Fest der Emanzipation geraten würde, das den anhängigen Debatten um Missbrauch, männliche Machtanmaßung und mangelnde Gleichbehandlung weiteren Auftrieb geben könnte. Tatsächlich zählte die engagierte Rede von Frances McDormand, die als beste Aktrice geehrt wurde, ebenso zu den politisch deutbaren Höhepunkten der Gala wie der Umstand, dass mit Jordan Peele erstmals ein Schwarzer den Oscar für das beste Originaldrehbuch („Get Out“) erhielt.

Doch die 90. Vergabe der Academy Awards wird weniger als Feier der Gleichberechtigung in Erinnerung bleiben denn als Fiesta Mexicana: Zwischen 2014 und 2016 hatten mit Alfonso Cuaron („Gravity”) und Alejandro Gonzalez Inarritu („Birdman”, „The Revenant”) Filmemacher aus dem mittelamerikanischen Land drei Jahre in Folge den Oscar für die beste Regie eingeheimst. Mit Guillermo del Toro („Shape of Water“) hat nun erneut ein Regisseur aus Mexiko den Oscar für den besten Film gewonnen. Eingedenk repressiver Außenpolitik der Trump-Administration lässt sich auch das als Politstatement im Zeichen der Emanzipation lesen. Recht so.