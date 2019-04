Läuferin, eine Bronzestatue der Künstlerin Katharina Heise. Entstanden zwischen 1928 und 1930. (Kulturstiftung Sachsen-Anhalt Kunstmuseum Moritzburg)

Käthe Kollwitz oder Renée Sintenis – wenn es um das Thema Bildhauerei geht, gibt es nur wenige Frauen, die es geschafft haben, sich in dem von Männern dominierten Kunstbereich einen Namen zu machen. Dabei gab es in den vergangenen zwei Jahrhunderten zahlreiche Künstlerinnen, die als Bildhauerinnen tätig waren. Doch ihre Namen sind den meisten Menschen bis heute nicht bekannt, denn sie mussten diverse Hürden überwinden, die es für ihre männlichen Kollegen nicht gab. Frauen wurde lange Zeit weniger zugetraut, und sie durften nicht an die Akademien. Ihre Arbeiten wurden sowohl von Kollegen als auch von Kritikern mit gerunzelter Stirn betrachtet, nur, weil sie einen weiblichen Schöpfer hatten. Da kaum Museen die Arbeiten von Frauen ankauften, sind viele Werke im Laufe der Jahre sogar verloren gegangen. Ein großer Verlust.

Dass das Gerhard-Marcks-Haus und die Museen Böttcherstraße sich nun in großem Umfang dem Thema Bildhauerinnen widmen, ist ein wichtiges Zeichen. Denn die Werke der Frauen stehen denen ihrer männlichen Kollegen in nichts nach und sind es wert, gesehen und endlich gebührend gewürdigt zu werden.