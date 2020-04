Da war der Traum von Olympia 2020 noch nicht ausgeträumt: Julian Schmieders ursprünglicher Plan war es, sich erst in Tokio zu rasieren. Waschtage mussten während der XXL-Radtour quer durch die halbe Welt natürlich trotzdem berücksichtigt werden. (Pasta-Gorillas/Schmieder)

Er ist ein Typ, der nicht darauf wartet, dass andere für ihn Träume Wirklichkeit werden lassen. Julian Schmieder, geboren in der Nähe von Tübingen, arbeitet als Sozialpädadoge in München, wo auch sein jüngerer Bruder Nico studiert. Von Bedenkenträgern lässt er sich nur sehr ungern aufhalten. Lieber steigt er auf sein eher behäbig als windschnittig wirkendes Trekking-Rad - und bricht auf. Im Sommer 2016 hatte ihn seine Abenteuerlust, sein Fernweh, seine Zähigkeit und nicht zuletzt natürlich seine Muskelkraft bis ins ARD-Olympia-Studio von Michael Antwerpen und Jessy Weller geführt. Da saß der verschmitzt lächelnde junge Deutsche plötzlich mittendrin im Trubel des ersten Übertragungstages der Olympischen Sommerspiele in Rio de Janeiro. Exakt 32.417 Kilometer und 389 Reisetage lagen damals hinter Julian Schmieder, als er zuvor mit seinem Bruder und einem Freund von München aus in die brasilianische Metropole aufgebrochen war. Ehrensache, dass es die Schmieder-Brüder vor den für Sommer 2020 anberaumten Spielen in Tokio wieder versuchten ...

Wiederholungstäter: Schon einmal ging's mit dem Rad zu Olympia - nach Rio

Mutiges Brüderpaar: Julian (rechts) und Niko Schmieder ließen sich auch von den Strapazen unterwegs nicht ausbremsen. Nur mit dem Corona-Virus hatten sie natürlich nicht gerechnet. (Pasta-Gorillas/Schmieder)

Das selbsternannte „Trio für Rio“, dem unterwegs immer mehr Fans über die sozialen Medien und Schmieders Internetseite Pasta-Gorillas.com folgten, hatte vor vier Jahren seinen irrwitzigen Plan in die Tat umgesetzt. Auf dem Landweg - inklusiver einiger Ozean-bedingter Flugetappen - ging es von April 2015 bis August 2016 von Deutschland über Großbritannien, Island, Nord-, Mittel- und Südamerika bis nach Rio. Dort hielt das Trio sogar den ehrgeizigen Zeitplan ein - und schwenkte exakt zum Eröffnungstag an die Copacabana ein.

Aus den anfänglich eher schüchtern lächelnden jungen Männern wurden Medienhelden und heimliche Fernsehstars. Die großen Magazine von BR, SWR und den öffentlich-rechtlichen Olympia-Delegationen überschlugen sich mit Berichten. Und mit „Trio für Rio - Der Film“ brachte Julian Schmieder seine Drahtesel-Abenteuer dann auch also Doku ins Kino.

Das Ziel immer vor Augen: Julian Schmieder (links) und sein Bruder Nico strampelten seit April 2019 von München aus Richtung Tokio. (Pasta-Gorillas/Schmieder)

Zweiter Streich: „Without a plan to Japan“

Nur naheliegend, dass die Lust groß war, sich auch für 2020, ein Jahr, in dem sich eigentlich die Super-Sportereignisse jagen sollten, wieder auf den Weg zu machen. Und tatsächlich brachen Julian und Nico Schmieder im April 2019 wieder auf. Von München aus ging's unter dem neuen Motto „Without a plan to Japan“ zunächst donauabwärts - bis in die Türkei, von dort weiter durch den Iran, Pakistan, Indien und nach Thailand.

Sie hatten sich vor vier Jahren aufs Sofa ins Olympia-Studio in Rio de Janeiro geradelt (von links): Moderator Michael Antwerpes, Julian Schmieder, Nico Schmieder und Jessy Wellmer trafen sich zu einem ungewöhnlichen Plausch an der Copacabana. (Screenshot/ARD)

Später fuhren die Brüder weiter über Malaysia und Singapur zu ihrem zwischenzeitlichen Traumziel Neuseeland. Einmal längs über die Doppelinseln strampelten die Jungs, um dann - zusammen mit ihren für einen Urlaubsbesuch am anderen Ende der Welt eingeflogenen Freundinnen - auf Fidschi eine tropische Verschnaufpause einzulegen.

Es war nach 16.250 gefahrenen Kilometern, 213 Reisetagen auf dem Fahrrad, rund 920 Stunden im Sattel und allein schon 130 Nächten beim wilden Zelten in freier Natur, als ihre Reise plötzlich ein jähes Ende nahm. Und die Spaßbremse trägt einen leider allzu vertrauten Namen: Corona!

Die meisten Nächte verbrachten die Radler beim Camping am Straßenrand. (Pasta-Gorillas/Schmieder)

„Wir fühlten uns jäh aus unseren Träumen gerissen“, bilanziert Julian Schmieder nun den unerwarteten, durch die Auswirkungen der wirklich weltweiten Pandemie erzwungenen schmerzhaften Stopp.

Pass abgenommen und ab zur Zwangs-Quarantäne in die Polizeizelle

Julian Schmieder sicherte sich vor gefährlichen Überhol-Fahrzeugen durch eine Schwimmmnudel auf dem Gepäcktrager. (Pasta-Gorillas/Schmieder)

Mittlerweile sind sein Bruder, er und ihre Freundinnen, die sie auf Fidschi trafen, wieder sicher nach Deutschland zurückgekehrt. Hinter ihnen liegt eine Odyssee, die sie mit vielen bangen Tagen des Zitterns, Wartens und Hoffens auf einen rettenden Flieger über Singapur sowie Doha endlich nach Frankfurt gebracht hat. Zwischenzeitlich wurde ihnen in Singapur die Pässe abgenommen, und die jungen Deutschen landeten aufgrund von nicht immer ganz nachvollziehbaren Anweisungen von in der Corona-Panik selbst höchst unsicher gewordenen Polizisten sogar in einer Gefängniszelle.

Die Nummer der Botschaft hatte Julian Schmieder stets auf Handy-Wiederwahl. Verbindung bekam er allerdings lange nicht. Bis es doch klappte, und der Rückflug buchstäblich mit einem der letzten Flieger gelang. Weitere Deutsche, mit denen er sich auf Fidschi angefreundet hatte, harren dort immer noch auf ihre Ausreise. „Ich will den Behörden keine Schuld geben“, sagt er in der Rückschau. „Es war und ist eine krasse Ausnahmesituation. Die linke Hand wusste oft nicht, was die rechte tut.“

Pausen einlegen, wenn die Muskeln schreien: Nico Schmieder erholt sich. (Pasta-Gorillas/Schmieder)

„Wir mussten nur eine Reise unterbrechen“

Letztlich war es nicht nur das Platzen eines Traums, sondern auch ein lebensveränderndes Erlebnis für den jungen Mann. Erst auf dem Rückflug über Doha erfuhr Julian Schmieder, dass nach langem Hin und Her auch die diesjährigen Sommerspiele abgesagt wurden. Erst nächstes Jahr wird Tokio wieder Olympiastadt. Da konnte er schon fast wieder grinsen. „Wir können unser Schicksal jetzt ganz anders annehmen“, sagt er, zurück auf deutschem Boden, wo er sich zusammen mit seinem Bruder erst einmal selbst in eine Quarantäne begab. „Es gibt so viele Menschen, die jetzt um ihr Überleben kämpfen - finanziell oder tatsächlich in den Krankenhäusern“, so Julian Schmieder. „Wir mussten nur eine Reise unterbrechen.“

"Die Seele und das Herz haben Zeit, mitzureisen", sagt Julian Schmieder übers Radeln. (Pasta-Gorillas/Schmieder)

Allerdings: Was für eine Reise! Und erneut was für ein Abenteuer! Durchschnittlich mit rund 17 Stundenkilometern war der Rad-Ausdauersportler, der einfach nur gerne strampelt, selbst aber gar kein „Berufsathlet“ ist, unterwegs. Die längste Tagesetappe betrug dabei 147 Kilometer - auf sandigen Pisten von Bahawalpur nach Bilalabad in Pakistan. Meist waren die Schmieders - wie schon auf ihrem Marathon-Trip nach Brasilien - bewusst langsam unterwegs, weil sie sich für Land, Leute und denkwürdige Begegnungen interessieren. „Das Rad ist weiterhin das schönste Transportmittel“, schwärmt Julian Schmieder - trotz der vielen Blessuren und Strapazen. „Die Seele und das Herz haben wirklich Zeit, mitzureisen.“

Mit Vollbart und Zauselhaaren ins Olympiastudio nach Tokio

Nudeln her: Ihrem Namen als "Pasta-Gorillas" machten die Schmieders alle Ehre. (Pasta-Gorillas/Schmieder)

Tatsächlich ist er erneut - wie schon auf der Rio-Reise - nie in ernsthafte Gefahr oder Schwierigkeiten etwa mit Verbrechern oder übergriffiger Staatsgewalt geraten. „Wir haben überall tolle, hilfsbereite, ehrliche Menschen kennengelernt“, sagt Julian Schmieder. Darunter viele auch Arme, die den Radlern spontan etwas zu essen gaben oder ein Dach über dem Kopf für die Nacht anboten. „Wir haben viele schöne Geschichten erlebt, die wir in dieser hektischen, kommerziellen Welt einfach wohltuend fanden.“

Wie schon bei der ersten Reise, musste all das natürlich auch wieder dokumentiert werden. Julian Schmieder ist nicht nur ein passionierte (Online-)Tagebuchschreiber, der sehr plastisch erzählen kann und sich notfalls mit Händen und Füßen offenbar fast überall verständlich macht. Er schoss auch wieder viele Fotos, von denen einige auch sehr privat waren: Unter anderem ist dokumentiert, wie seine Gesichtsbehaarung zwischenzeitlich immer stärker zuwuchs.

Augen auf im Straßenverkehr: Fremde Länder bringen auch ungewohnte Beschilderungen mit sich. (Pasta-Gorillas/Schmieder)

Der ursprüngliche Plan lautete: „In Tokio sollte die Matte fallen“, so Schmieder. Doch dann rasierte er den Rauschebart schon früher ab, und stutzte die Haare. Auch das eine Reaktion auf die Weltkrise: In Corona-Zeiten wollte der junge Mann zumindest äußerlich unauffällig bleiben und allzu neugierigen Fragen von Polizisten und Grenzbeamten ausweichen.

Gegen den Corona-Frust: Wieder mehr Fahrrad-Fahren!

Andere Länder, andere Sitten: Auch Radeln bildet. (Pasta-Gorillas/Schmieder)

Was auch jetzt wieder fest geplant ist: ein neuer Film über die Rad-Reise fast bis ganz nach Tokio. Zunächst gilt es allerdings, zurück in München, wo er lebt, die Fülle an Material zu sichten und zu sortieren. „Bei der erste Reise waren wir filmisch noch sehr amateurhaft unterwegs“, sagt Schmieder. „Jetzt haben wir stabiler gedreht und auch mal gezielt angehalten und professioneller Einstellungen vorgenommen.“

Und auch die TV-Sender interessieren sich wieder stark für ihn. Als Erstes steht ein Drehtag im SWR-Studio in Stuttgart an. Unterwegs betreute der Olympia-Sender Eurosport den jungen Radler - und gab ihm vor allem über die Social-Media-Auftritte von Eurosport eine Plattform. „Wir waren natürlich fest als Gäste im Olympia-Studio in Tokio gebucht“, sagt er.

Auf der Südostasien-Passage wurde es tropisch heiß. (Pasta-Gorillas/Schmieder)

Auch wenn es dazu - zumindest dieses Jahr - nicht kommt: Mit seinen eigenen Filmen, Fotos, Reiseberichten und den nun anstehenden TV-Magazin-Beiträgen möchte Julian Schmieder weiterhin seine Mitmenschen inspirieren. Gerade in Corona-Zeiten: Einfach mal wieder aufs Rad steigen! Es muss ja nicht gleich wieder eine Interkontinental-Tour werden. „Abenteuer, groß wie klein“, sagt Schmieder, „gibt es auch direkt vor der Haustür.“