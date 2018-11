Einmal Biest, immer Biest: "Denver Clan"-Kultschauspielerin Joan Collins ist erstmals in einer Staffel der Hitserie "American Horror Story" zu sehen. (Fox / Kurt Iswarienko)

Es bahnt sich ein Novum an: Die Macher der erfolgreichen Anthologie-Serie „American Horror Story“ haben sich zur achten Staffel etwas Besonderes einfallen lassen. Erstmals in der Geschichte des erfolgreichen Grusel-Formats kommt es zum Crossover zweier bisheriger Seasons. So warten die zehn Folgen von „Apocalypse“ (ab 15. November immer donnerstags, 21 Uhr, beim Pay-TV-Sender Fox zu sehen) nicht nur mit neuen Figuren und Handlungssträngen auf, sondern auch mit bereits bekannten Charakteren und Motiven aus der ersten („Murder House“) und der dritten Staffel („Coven“). Klar, Gastauftritte einzelner Charaktere gab es auch schon in der Vergangenheit, aber eine derartige Story-Überschneidung zweier Staffeln fand bislang noch nicht statt. Und bei ihrer völlig irren und ziemlich unterhaltsamen Melange aus dystopischem Endzeitthriller, Sci-Fi-Elementen, Okkultismus und quasi-viktorianischem Setting ziehen die Showrunner Ryan Murphy und Brad Falchuk diesmal wirklich alle Genre-Register.

Die Welt steht am Abgrund. Der nukleare Holocaust hat fast sämtliches Leben dahingerafft oder kontaminiert. Nur einige wenige Glückliche finden Schutz in den sogenannten Outposts des Geheimbundes „Cooperative“. Sie sollen den Fortbestand der Menschheit gewährleisten. Outpost 3 wird von der rigiden Miss Venable mit starker Hand geführt. Sie hat eine Willkürherrschaft etabliert und bestimmt das Leben ihrer Schützlinge. In ihrer Mini-Klassengesellschaft müssen sich alle so kleiden, als seien sie Mary Shelleys „Frankenstein“ entsprungen. Grausamkeiten und Verbote sind in diesem autoritären System an der Tagesordnung. Doch einige wollen sich das nicht länger gefallen lassen, und auch den Cooperatives ist Miss Venable ein Dorn im Auge ...

"American Horror Story" geht bereits in die achte Runde - und ist diesmal absurder und unterhaltsamer als je zuvor. (AHS TM & 2018 Fox and its related entities)

Na klar, Sarah Paulson, die Haus- und Hof-Aktrice von „AHS“ ist wieder mit von der Partie. Sie ist nicht nur als Miss Venable zu sehen, sondern tritt noch in zwei weiteren Rollen auf, die sie bereits in den erwähnten vergangenen Staffeln verkörperte. Und - das sei besonders hervorgehoben - sie debütiert diesmal sogar als Regisseurin und inszenierte Folge sechs „Return to Murder House“. Fans freuen sich zudem über ein Wiedersehen mit Evan Peters, Billie Lourd, Kathy Bates, Taissa Farmiga oder auch Emma Roberts. Manchmal sind ihre Figuren bereits bekannt, manchmal treten die Darsteller in neuen Rollen auf. Besonderes Highlight von „Apocalypse“: Joan Collins ist erstmals dabei und darf in bester „Denver-Clan“-Manier auch hier ein intrigantes Biest spielen.

„Apocalypse“ ist alles in allem ein ziemlich kurioser Ideen-Mischmasch mit allerlei Zeitsprüngen und Ortswechseln: Cyborgs und Hexen, schwarze Magie und Kannibalismus, Sex und Gewalt - alles dabei. Zudem gibt sich die unheimliche Figur im Latexanzug erneut die Ehre. Die Mixtur von Staffel acht lässt nahezu keine Zutat aus, um eine abwechslungsreiche und faszinierende Geschichte zu erzählen, die zwar einerseits in ihren Bann zieht, andererseits eine gewisse klare Linie vermissen lässt. So gibt es zahlreiche bewusste Anachronismen, die mal mehr, mal weniger gut funktionieren - die Genre-Vielfalt ist gleichzeitig so unterhaltsam wie irritierend. Und bis der Horror-Faktor richtig zum Tragen kommt, vergeht ziemlich viel Zeit. Nichtsdestoweniger kann man sich der Sogwirkung des überraschenden Konzepts kaum entziehen: hier ein bisschen moderne Technik, dort ein wenig Hexerei, hier ein kommentierender Radiohit, dort eine unheilschwangere Soundkulisse - und ständig Anspielungen auf Werke der Popkultur.

Billie Lourd wirkte bereits in "AHS: Cult" mit. In der achten Staffel spielt sie nun eine persönliche Assistentin - mit außergewöhnlichen Fähigkeiten. (Fox / Kurt Iswarienko)

Der Humor mag nicht immer passend sein und die Plakativität des Ganzen schmälert ein wenig den Sehgenuss. Doch wer sich auf das Experiment einlässt, erhält einen Genre-Querschnitt, der mit seiner atmosphärischen Lichtsetzung und den tollen Kulissen für stimmungsvolle Unterhaltung sorgt. Die höchst eigenwillige Kombination unterschiedlichster Versatzstücke ist sicherlich nicht jedermanns Sache. Aber man muss nicht zwingend über Berührungspunkte mit „AHS“ verfügen, um auch die Crossover-Staffel genießen zu können. „Apocalypse“ ist ein wilder und völlig verrückter Geisterbahn-Irrsinn - nicht wirklich anspruchsvoll, aber definitiv seine Zeit wert.