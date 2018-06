Welterbeliste

Entscheidung über Aufnahme der Wikingerstätten

Haithabu und Danewerk sind zwei Wikingerstätten in Schleswig-Holstein. In Bahrain soll in Kürze über deren Aufnahme auf die Welterbeliste entschieden werden. Die Chancen stehen gut.