Als Dendemann das letzte Mal ein Album herausbrachte, gab es die AfD noch nicht. „Wir“ waren noch Papst – und die Vorstellung, dass eines Tages Donald Trump die Vereinigten Staaten von Amerika regieren könnte, hätte wohl viele zum Lachen gebracht. Da ist es nachvollziehbar, dass Dendemanns Label von einem kleinen Wunder spricht, nun, da klar ist: Er ist wieder da. Fast neun Jahre sind seit dem letzten Album vergangen.

„Da nich für“ lautet der Titel. Und der Schluss liegt nahe, dass er mit dem Dankesverzicht auf die Frage nach seinem neuen Album anspielt, die im Satire-Format Neo Magazin Royale bei Jan Böhmermann zum Running Gag mutierte. Für die Show lieferte er zeitweise den Soundtrack, zusammen mit seiner Begleitband „Die Freie Radikale“.

„Wann kommt dein Album raus?“, war auch die Abschiedsfrage des Showmasters an das Rap-Urgestein, das Ende der Neunziger im Duo mit DJ Rabauke als „Eins, Zwo“ bekannt geworden war. Sein Standing im deutschen Hip Hop beschreibt Dendemann selbst am besten: „Er stinkt nach Mythos“, heißt es im ersten Titel, „Ich Dende also bin ich“. Das schafft natürlich Fallhöhe.

Traditionsbewusst und zugleich modern

Aber Dendemann – mit bürgerlichem Namen Daniel Ebel und 44 Jahre alt – gibt sich alle Mühe, dem Mythos gerecht zu werden. Er lässt Revue passieren, was sich seit „Vom Vintage verweht“ (2010) im Land verändert hat, aber auch im Privaten und in der Hip-Hop-Kultur. Das Album ist traditionsbewusst und zugleich modern – vor allem aber politisch. „Die Politik kam von selbst rein“, sagt er. „Müde und in schlechter Verfassung – wie Artikel drei. Müde, von den Rechten, den Faschos, den Naziparteien“, heißt es in „Müde“. Der Track attestiert einen Rechtsruck in der Gesellschaft. Mit der Zeile spielt Dendemann auf den Gleichbehandlungsgrundsatz im Grundgesetz an, demzufolge niemand wegen seiner Abstammung, Sprache, seines Glaubens oder seiner sexuellen Identität benachteiligt werden darf.

Mut zur Verweigerung

Diese Übereinkunft sieht er offenbar gefährdet. Auch die moderne Arbeitswelt hat es ihm nicht angetan, in der sich Menschen selbst ausbeuten, um vorwärts zu kommen. „Alle Systeme hoch, doch Standby im Herz“, heißt es in „Menschine“: „Du bist ‚ne Maschine und dein Körper der Gegner.“ In „Drauf und Dran“ zeigt Dendemann Mut zur Verweigerung. „Dende macht Blaupausen wie ein Trockener“, heißt es da und: „Sitze gern, seitdem ich laufen kann.“ Den Refrain liefert Mieze von der Popband Mia. Manche der Beats könnten aus den 90ern stammen – sie sind „oldschool“ und schnörkellos.

An anderer Stelle lässt moderne Technik Hildegard Knef auferstehen. Mit unzähligen Blumen-Sprachbildern verweist Dendemann die derzeit tonangebenden Gangsterrapper auf die Plätze. „Die ach-so-schweren Jungs setze ich ganz und gar auf ‚ne Nulldiät, ich rupfe deren Unkraut – und pflanz darauf ein Tulpenbeet.“

Weitere Informationen

Dendemann tritt am Dienstag, 5. Februar, um 20 Uhr im Pier 2 in Bremen auf. Tickets gibt es unter www.nordwest-ticket.de.