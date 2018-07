München gedenkt der NS-Opfer

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Erinnerungszeichen statt Stolpersteine

Vielerorts in Europa sollen Stolpersteine an die Opfer des Nationalsozialismus erinnern. In München erinnern nun Tafeln und Stelen an die Ermordeten.