Im Dezember veröffentlichten Bilderbuch fast über Nacht das Album "Mea Culpa" - das war "marketingtechnisch völliger Blödsinn", wie Sänger Maurice Ernst (Bild) weiß. Doch er bereut nichts: "Die Überraschung ist aktuell wertvoller als eine hohe Chartposition." (Hendrik Schneider)

Gegründet wurde die Band Bilderbuch schon 2005, der große Hype setzte aber erst vor sechs Jahren ein. Mit ihrem dritten Album „Schick Schock“ erspielte sich das Quartett ab 2013 nicht nur in seiner Heimat Österreich, sondern im gesamten deutschsprachigen Raum zahlreichen Preise, Chartspitzen und sogar den Ruf, deutsche Pop-Musik retten zu können. Auch der Nachfolger „Magic Life“ von 2017 sollte daran nichts ändern. Und weil Bilderbuch aus Österreicher stammen, gab und gibt es immer wieder auch Vergleiche mit Falco. Die Gruppe um Sänger Maurice Ernst (31) fand sich einst in der Martkgemeinde Kremsmünster zusammen, versteht sich aber als internationaler Act. Das zeigte auch die Viral-Kampange um einen fiktiven Europa-Ausweis, der kürzlich unter dem Hashtag #europa22 durch das Internet geisterte. Doch statt die Hysterie mit neuen Hits im Stil von „Bungalow“ oder „Maschin“ weiter anzustacheln, gingen Bilderbuch zuletzt einen Schritt zurück. Ihr letztes Album „Mea Culpa“ erschien im Dezember 2018 quasi ohne Vorankündigung und präsentierte plötzlich eine Band, die weniger auf Pop und dafür mehr auf Jazz- und Krautrock-Einflüsse setzt. Das neue Album „Vernissage My Heart“, das nur zwei Monate nach dem letzten Langspieler erscheint, bestätigt den künstlerischen Wandel. Ausverkauf sieht anders aus. Ein Gespräch mit Sänger Maurice Ernst über Internet-Kampagnen, Gebrauchsmusik und die Haare von Farin Urlaub.

teleschau: Wie viele Falco-Vergleiche haben Sie heute schon gehört?

Kürzlich sorgten Bilderbuch unter dem Hashtag "europa22" mit fiktiven EU-Pässen für Aufsehen im Netz. Viele Prominente und Künstler beteiligten sich an der Aktion, unter anderem auch Jan Böhmermann, Dendemann und AnnenMayKantereit. (Bilderbuch)

Maurice Ernst: Keinen einzigen! Das ist wirklich geil. Es war auch das Ziel der letzten vier, fünf Jahre, das allen endlich mal begreiflich zu machen: Unsere Songs haben nichts mit Falco zu tun.

teleshau: Ihr letztes Album „Mea Culpa“ erschien ohne lange Vorankündigung oder Single überraschend im Dezember - üblicherweise läuft so eine Veröffentlichung heute anders ab. War das eine Form des Protests?

Der kürzlich erschienene Bilderbuch-Song "Europa 22" bringt es auf etwa zehn Minuten Spielzeit und entzieht sich damit konsequent dem Radio-Format. Der Track sei "eigentlich eine komplett schäbige Jam-Session", gesteht Sänger Maurice Ernst. (Maschin Records)

Ernst: Das war reiner Zufall. Wir machen etwas, werden fertig, und dann nehmen wir den nächstmöglichen Termin für die Veröffentlichung. Die Art, wie „Mea Culpa“ erschien, war natürlich ein einziger Schmarrn. Ein Album eineinhalb Wochen vor Weihnachten aus dem Nichts zu veröffentlichten, ist marketingtechnisch völliger Blödsinn. Die Frage ist hier aber: Machen uns die paar Hörer mehr, die eine normale Promophase vielleicht eingebracht hätte, erfolgreicher? Ich glaube, wir waren auch die erste deutschsprachige Band, die einen Overnight-Release gemacht hat. Unter den Pop-Künstlern können sich das ja eigentlich nur die Großen erlauben, wie Beyoncé etwa. Uns hat die Attitüde dahinter aber fasziniert. Ich glaube auch, die Überraschung ist aktuell wertvoller als eine hohe Chartposition.

teleschau: Wie betrachten Sie die Rezeption von „Mea Culpa“ rückwirkend?

Mit "Vernissage My Heart" veröffentlichen Bilderbuch nur zwei Monate nach "Mea Culpa" ihr nächstes neues Album. (Maschin Records)

Ernst: Im Nachhinein sehr gut eigentlich. Es gab viele gute Kritiken, und auch unsere Fans waren positiv überrascht. Natürlich ist es so, dass Leute und die Musik für sich genommen auch Zeit brauchen, um zu wachsen und eine Bindung zueinander aufzubauen. Das geht mir ja auch so. Ich glaube aber, dass manche „Mea Culpa“ auch unterschätzen. Wir müssen den Leuten mal zeigen, dass das Album ernstgemeint ist.

teleshau: Inwiefern „ernstgemeint“?

Bilderbuch aus Österreich gehören zu den angesagtesten deutschsprachigen Pop-Acts der letzten Jahre. Mit herkömmlichem Pop hat ihre Musik inzwischen aber nichts mehr zu tun. (Hendrik Schneider)

Ernst: Ich habe den Eindruck, dass manche dieses Album als Schnellschuss ableiten wollten. Es wurde oft geschrieben, dass „Vernissage My Heart“ das „richtige“ Album wird. Das ist aber wieder eine veraltete Denke. Nur weil das Album nicht den klassischen Weg mit Pressearbeit, Videos und Interviews ging, ist es nicht weniger wert. Ganz ehrlich, ich habe auch die Nase ein bisschen voll von der Art, wie heute mit Musik umgegangen wird. Alles ist zu einer einzigen Kampagne verkommen, gerade im deutschsprachigen Raum. So gesehen ist das auch ein Notruf gewesen.

teleschau: Nun erscheint also zwei Monate nach „Mea Culpa“ das neue Werk „Vernissage My Heart“. Wie sollte man die beiden Alben in Zusammenhang stellen?

Bilderbuch verweigern sich den Mechanismen des Musikbusiness und wollen auch künstlerisch ihren eigenen Weg gehen. Von links: Andreas Födinger, Klemens Kranawetter, Maurice Ernst, Peter Horazdovsky (Neven Allgeier)

Ernst: Ich finde, sie unterscheiden an einem ganz eklatanten Punkt: „Mea Culpa“ richtet sich sehr nach Innen. Da geht es um die Suche nach einer gewissen Liebe, einer Rettung, das Ich. „Vernissage My Heart“ öffnet sich viel mehr, die Energie dringt nach außen, das ist fast eine Umarmung. Eine „Wir“-Platte, wenn man so will.

Keine Lust auf den Optimierungswahn

Spotify und Single-Wahn hin oder her - Bilderbuch halten an der Idee des Albums fest. Maurice Ernst (links) erklärt: "Es geht hier darum, zu demonstrieren, wer der Chef ist. Da muss man sich auch mal als Künstler hinstellen und sagen: 'Leck mich am Arsch, du hörst mir jetzt zu!'" (Neven Allgeier)

teleschau: Die unorthodoxe Veröffentlichung von „Mea Culpa“, dazu jetzt ein neuer, experimentierfreudiger Sound auf „Vernissage My Heart“, und Ihre ohnehin kryptischen Texte: Haben Sie manchmal Bedenken, dass Sie dem Hörer zu viel zumuten?

Ernst: Absolut! Schon „Kids im Park“, die erste Nummer auf „Vernissage My Heart“, stiftet nur Verwirrung. Es war uns aber wichtig, das so zu formulieren. Wir wollten eine Antihaltung definieren. Wenn man so etwas nicht vorwegnimmt, sondern irgendwo als Nummer fünf auf der Platte platziert, verliert das Statement seine Wirkung. Das ist auch eine dramaturgische Maßnahme. Für mich ist Bilderbuch im besten Fall etwas, das Inspiration schenkt. Das kann doch aber nicht immer nur der Wohlfühl-Song oder die Party-Nummer sein. Ich glaube, Musik ist etwas zum Suchen und Finden. Deswegen versuchen wir auch immer wieder, ein paar Easter Eggs in den Songs zu platzieren. Das ist für Leute, die Musik noch als Aufgabe wahrnehmen. So gesehen ist „Vernissage My Heart“ eigentlich ein sehr egoistisches Album, weil es weder Erwartungen bedient noch irgendwelche Trends aufgreift - zumindest nicht bewusst.

Gegründet wurde die Band Bilderbuch bereits 2005, der Durchbruch gelang aber erst 2015 mit dem Album "Schick Schock". (Niko Ostermann / Maschin Records)

teleshau: Der im Vorfeld diskutierte Song „Europa 22“ dauert fast zehn Minuten. Das könnte auch eine Überforderung für Menschen sein, die Pop-Songs wie „Bungalow“ erwarten ...

Ernst: ... gleichzeitig aber auch die komplette Freiheit und Gelassenheit! Da geht es auch ein bisschen um diesen Optimierungswahn. Der macht ja vor der Musik auch keinen Halt mehr. Alle reden von Spotify-Singles, programmieren immer zackigere Beats und wollen sich gegenseitig überbieten. „Europa 22“ dagegen ist eigentlich eine komplett schäbige Jam-Session. Das war nicht einmal geplant, das ist einfach passiert. Wir mussten diese Konsequenz für uns aber ziehen, um Fesseln zu sprengen.

Maurice Ernst hat sein Äußeres schon oft verändert. Wie wird sich das wohl in Zukunft verhalten? "Am besten hört man auf, wenn man merkt, dass es peinlich wird." (Elizaveta Porodina)

teleschau: Bricht „Vernissage My Heart“ also auch eine Lanze für das Album-Format, das aktuell überall zu Grabe getragen wird?

Ernst: Auf jeden Fall! Das ist keine Playlist aus Algorithmen und Mechanismen, die möglichst effizient funktionieren soll. Wir müssen dieses Streaming-Zeitalter eben jetzt durchstehen. Ich glaube nicht, dass Stock-Musik à la Spotify in den nächsten Jahren den privaten Musikkonsum dominieren wird. Ich glaube aber auch, dass sich die Entwicklung im öffentlichen Raum nicht mehr rückgängig machen lässt: Wir werden nur noch Gebrauchsmusik hören, die eine bestimmte Stimmung erzeugen soll. Das ist auch völlig okay. Es lässt sich ja sogar berechnen, zu welcher Musik der Mensch auf der Arbeit am glücklichsten ist. Vermutlich kommen irgendwann auch Düfte dazu, und dann ist alles perfekt - das hat natürlich etwas von „Brave New World“. Ein Album verstehe ich eher als „redaktionell“. Es ist ein Kommentar von einem Künstler zum Zeitgeist oder zur Musik. Das halte ich immer noch für spannend, auch wenn das gerade vielleicht nicht gefragt ist.

Bilderbuch waren in den letzten Jahren neben Wanda die Speerspitze des Austropop-Revivals. (Christoph Pöll / Maschin Records)

teleschau: Etwas Ähnliches hat Prince vor einigen Jahren auch einmal gesagt, der manche seiner Lieder bewusst der leichten Konsumierbarkeit entzog. Ist Prince hier eine Inspiration für Sie?

Ernst: Klar! Es geht hier darum, zu demonstrieren, wer der Chef ist. Da muss man sich auch mal als Künstler hinstellen und sagen: „Leck mich am Arsch, du hörst mir jetzt zu!“ Das ist eine wichtige Haltung, die ich in der heutigen Zeit auch ein bisschen vermisse. Es muss einfach weggehen von diesem Pragmatismus. Mehr Gefühl, bitte!

teleschau: Auf dem Album findet sich die Zeile „Ich bin nur das Bild, das du vor mir siehst“. Gab es einen Moment, in dem Sie bemerkten, dass sie ein Star geworden sind?

Ernst: Das war wahrscheinlich der Moment, als ich mir die Haare schwarz färbte. Das war keine direkte Reaktion auf die Feststellung „Okay, ich bin jetzt ein Star!“, sondern eine Reaktion darauf, wie ich mich in dem Ganzen wahrnehme. Ich wollte nicht zu einer Karikatur meiner selbst werden - „der Blonde von Bilderbuch“. Das ging mir teilweise schon so, wenn wir irgendwo in Wien unterwegs waren. Da kannst du dann entweder mitspielen und deine Haarfarbe andauernd wechseln, wie Farin Urlaub zum Beispiel. Oder du befreist dich davon, so wie Eminem etwa. Wenn ich morgens in den Spiegel schaue, will ich nicht zu mir sagen: „Ich muss blond sein, auch wenn ich es nicht mehr will.“ Das ist doch kein Leben, dann sitzt du mit 45 im Fernsehen, und deine Haare sind immer noch wasserstoffblond.

teleschau: Haben Sie als Musiker Angst vor dem Altern?

Ernst: Nein, ich bin aber realistisch. Man muss seinen eigenen Geschmack immer hinterfragen und sich weiterentwickeln. Nick Cave würde man natürlich nicht vorwerfen, er hätte ein Problem mit Altern. Eher im Gegenteil, der reift richtig. Manche Künstler reifen aber nicht so gut. Mit so einer Frage muss man sich irgendwann auseinandersetzen, klar. Ich glaube aber, es ist gut, wenn man nicht permanent irgendwelchen Dingen hinterherläuft. Ich versuche gerade, von dem Boyband-Klischee, mit dem wir ja auch ein bisschen spielen, wegzukommen. Ich bin auf jeden Fall zu sehr Zweifler im Geiste, um es nicht zu bemerken, wenn mein Auftritt zu sehr mit meiner Lebensrealität kollidiert. Am besten hört man auf, wenn man merkt, dass es peinlich wird (lacht).