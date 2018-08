Jindřich Mann (Shirin Abedi)

Herr Mann, wie haben Sie den 21. August 1968 erlebt, als sowjetische Panzer durch Prag rollten und den Prager Frühling beendeten?

Jindrich Mann: Ich bin nachts aufgewacht, weil ein Freund und Zechkumpan meines Vaters anrief. Er hat mir mit angetrunken wirkender Stimme erzählt, dass er in einer Telefonzelle sei und ihn bulgarische Fallschirmspringer umzingeln. Ich hielt das für so etwas wie eine Fata Morgana und habe erst verstanden, dass er die Wahrheit sagte, als ich das Dröhnen von Flugzeugen über Prag hörte. Für mich war das ein Schock, es legte sich das Gefühl der trostlosen Katastrophe auf einen nieder.

Was geschah in den folgenden Tagen, als die Zivilbevölkerung Widerstand leistete?

Der Widerstand war einmalig. Das Land war besetzt, aber die Besatzer standen mit ihren Waffenungetümen hilflos herum. Auf einmal gab es improvisierte Hörfunkstudios, über die die Regierung aus dem Untergrund mit der Bevölkerung kommunizierte, woraus sich eine völlig unbegründete Euphorie ergab. Man hatte das Gefühl, dass es sich um einen Albtraum handelte, aus dem man bald wieder aufwachen würde.

Es kam anders: Sie flohen und gingen an die Film- und Fernsehakademie in West-Berlin. Hatten Sie Probleme, sich zurechtzufinden?

Natürlich hatte ich Schwierigkeiten. Ich war ein Flüchtling, sprach kein richtiges Deutsch und hatte gar nicht weggewollt. Die Emigration ist eine total schwere Abwägung. Hinzu kamen die spezifischen Schwierigkeiten des Jahres 1968: Alle meine Kommilitonen liefen dem nach, wovor ich weggelaufen war. Das war schon sehr skurril.

Nach der Samtenen Revolution zog es Sie wieder in Ihre Heimat nach Prag. Warum blieben Sie nicht in Deutschland?

Ich habe nie damit gerechnet, dass ich zurückgehen könnte. Die Leute hatten sich damit abgefunden, dass die Kommunisten niemals weggehen werden, und die Regierungen der Ostblockstaaten haben ihre Exilanten sehr rigoros behandelt, gerade in der Tschechoslowakei. Ich aber hatte starke Sehnsucht nach meiner Heimatstadt. Nachdem sich die Lage schlagartig geändert hatte, kehrte ich zurück. Ich war immer freiberuflich tätig, hatte keine Hypotheken abzubezahlen, daher verspürte ich auch keine Endgültigkeit. Ich empfand mich als Flüchtling und die Flucht war vorbei.

Sie sind Enkel von Heinrich Mann und als Autor und Filmemacher tätig. War ihr Großvater nützlich für Ihren beruflichen Werdegang oder weckte sein Name hohe Erwartungen?

Wenn jemand auf mich Einfluss hatte, dann war es mein Vater (Ludvik Askenazy, Anm. d. Red.), der auch ein erfolgreicher Schriftsteller war. Der Name Mann hat außerhalb des deutschsprachigen Raumes nur eine kleine Sogwirkung. Man hat mich in der Tschechoslowakei nie mit meinem berühmten Großvater assoziiert, auch nicht bei meiner Neigung, auf dem Feld der Schriftstellerei zu wirken. Das mag sich später in Deutschland geändert haben und war sicherlich förderlich, aber ohne, dass ich es richtig erfahren habe.

Sie haben noch weitere berühmte Vorfahren. Was für eine Beziehung haben Sie zu denen und zu der Thomas-Mann-Stadt Lübeck?

Der deutsche Norden mit seinen geteilten Weiden, dem Meer, der Weite und dem Licht spricht mich sehr an. Es ist mir eine vertraute Fremde. Das gilt übrigens auch für Bremen. Der Bezug zu Lübeck und dem Buddenbrookhaus hat sich peu à peu entwickelt. Die erste Begegnung hatte ich zusammen mit meiner Mutter Mitte der 1980er-Jahre. Daraus hat sich eine Verbindung entwickelt, die ich schätze. Ich bin sehr gerne dort, aber ich bin auch in einem richtigen Maß zu Gast.

Ihren ersten Roman haben Sie im Jahr 2007 veröffentlicht. Wieso sind sie nicht schon eher unter die Schriftsteller gegangen?

Ich wollte immer schon Schriftsteller werden. In der Grundschule habe ich Geschichten in der Pause erzählt, bei denen mir die ganze Klasse zugehört hat. Diesen Mut hätte ich mir gerne erhalten. Später habe ich in Prag an der Filmakademie die Aufnahmeprüfung bestanden, bei der unter anderem Milan Kundera (Autor von „Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins“, Anm. d. Red.) zu den Prüfern gehörte. Bei ihm hätte ich Dramaturgie und Drehbuch studieren sollen. Durch die Nacht mit den Fallschirmspringern habe ich meine Muttersprache verloren und gedacht, dass das mit dem Schreiben nicht funktioniert. In Berlin hat mich dann die Filmbranche verschluckt.

Warum haben Sie dann doch noch einen Roman geschrieben?

Die Zeit war reif. Der Rowohlt-Verlag hat von meiner Existenz erfahren und gefragt, ob ich ein Buch über den zweiten Zweig der Familie Mann schreiben möchte. Ich wusste, dass ich nicht genau das schreiben wollte und konnte, was der Verlag von mir erwartete. Aber das, was ich schrieb, wurde akzeptiert.

Ihre weiteren Werke veröffentlichten Sie bisher nur auf Tschechisch.

"Prag, Poste Restante“ habe ich nach der Veröffentlichung ins Tschechische übertragen, was es ein sehr gutes und reichhaltiges Echo hervorrief. Daraufhin hat der tschechische Verleger mich gebeten, weiter zu schreiben. So sind drei Novellen und eine Erzählung entstanden, die vor ein paar Monaten in Tschechien in dem Band „Der Eisbär“ erschienen sind. Eine Novelle habe ich zum Teil eingedeutscht, mit einem hiesigen Verlag aber noch nicht geredet.

Die Fragen stellte Helge Hommers.

Zur Person

Jindřich Mann

ist Autor und Filmemacher. Sein Großvater war der Schriftsteller Heinrich Mann („Der Untertan“). In der Tschechoslowakei aufgewachsen, floh der heute 70-Jährige nach der Niederschlagung des Prager Frühlings nach Westberlin. 1989 kehrte er nach Prag zurück. Am Dienstag las er auf Einladung des deutsch-tschechischen Freundschaftsvereins Porta Bohemica in der Villa Sponte aus seinem Debütroman.