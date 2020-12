Adventskalender zum Hören: Seit dem 1. Dezember erzählt Olli Schulz auf Spotify jeden Tag eine neue Weihnachtsgeschichte. (Peter Kaaden/Spotify)

Olli Schulz: Gefühlsmäßig kann man sich dieser Zeit ja nicht entziehen. Ich bin Papa, meine Tochter ist elf. Da kommst du in diesen Tagen automatisch in so einen Weihnachtsrhythmus, der mir vorher nie so wichtig war.

Ja. Es ist gerade so eine merkwürdige Zeit. Meine Tour wurde dreimal abgebrochen. Ich habe Zeit. Ich wollte meinen Fans am Ende dieses seltsamen Jahres noch etwas Schönes geben. Da kam mir die Idee, zusammen mit meinem guten Freund Rasmus Engler Kurzgeschichten zu produzieren, die teilweise zu Hause rumliegen oder seit Langem in mir schlummern und die ich jetzt jeden Tag dem Hörer sozusagen als Adventskalender-Türchen vorlese.

Wer weiß. Es ist vielleicht auch eine Fingerübung für den Roman, den ich immer noch plane. Kiepenheuer & Witsch wartet seit acht Jahren auf mein Manuskript.

Ich bin ja in erster Linie Musiker und Moderator, war nie so richtig zufrieden mit dem, was ich da geschrieben hatte. Es gibt einfach zu viele Künstler, die nebenbei mal ein Buch veröffentlichen. Haben Sie denn in meinen Adventskalender schon reingehört?

Später gibt‘s auch noch was mit Meryl Streep, die einmal im Jahr nach Berlin kommt und Frank Zander in einer Maskerade beim Gänsebraten hilft.

Das mit dem Lockdown für Künstlerauftritte ist bei mir ja eher ein Luxusproblem, da ich als Podcaster und Moderator noch andere Jobs habe als die Musik. Ich komme gut über die Runden. Den ersten Lockdown im Frühjahr hatte ich als Chance gesehen, etwas für mich zu tun. Ich habe die Ruhe am Anfang sehr genossen, fand das romantisch, dass wir alle geschlossen zu uns finden können.

….mit der Zeit ging dieses Gefühl weg. Jetzt der Winter, das nimmt schon mit. Es kommt durch, dass ich das erste Mal seit 20 Jahren nicht auf Tour gehen konnte. Ich vermisse das Band zu meinen Fans bei Konzerten. Da ist große Melancholie. Deswegen und dagegen der Adventskalender. Es ist meine Aufgabe, Leute zum Lachen, zum Schmunzeln zu bringen.

Das Hausboot hatte ich ja schon vor zwei Jahren gekauft. Ich habe da sehr viel Zeit, Liebe und Geld in den Umbau gesteckt. Gunter Gabriel habe ich in meinem ganzen Leben nur einmal an der Ampel getroffen. Der hat sich durchgeschlagen, wie aus einer anderen Zeit. Respekt. Als ich das Boot erstmals sah, war das ganz traurig. Gabriel war ein halbes Jahr tot, aber alles war noch, als ob er das Boot gerade verlassen hätte.

Nicht unbedingt. Mit Fynn Kliemann habe ich den Umbau selber gefilmt, von Anfang an. Netflix kam mit dem Deal erst hinten drauf. Eine ehrliche Geschichte von zwei Leuten, die sich ein Boot kaufen und verzweifeln, weil sie merken, dass es Ihnen über den Kopf wächst.

Ne, da bin ich raus. Eine Staffel geht meist, vielleicht noch die zweite. Bei der dritten stelle ich oft fest: Oh, da mussten sie sich noch irgendwas ausdenken. Ständig findest du Lücken im Drehbuch. Das ist nie zu Ende gedacht, Beispiel „Dexter“.

Eher wenig. Die Podcasts vom Deutschlandfunk mag ich, zum Schlafengehen.

Oh doch. Wir sind aber ein gutes Arbeitsteam. Ich meine, wir sind aneinander gebunden, reden ein-, zweimal die Woche miteinander, ob wir wollen oder nicht. Da hat man mal mehr Bock drauf, mal weniger. Wenn wir auf „record“ drücken, wollen wir beide, dass es den Leuten draußen Spaß macht. Wir sind befreundet. Acht Jahre klappt das schon, ich meine, ich war noch nie so lange mit jemandem in einer festen Beziehung.

Ich fand‘s auch schön. Ich war aber nicht traurig, als es vorbei war. Es war privat nicht die beste Zeit meines Lebens. Meine Kunst ist ja, dass ich nicht irgendetwas ablese, sondern meine Persönlichkeit mit reinbringe. Wenn die mal angekratzt ist, dann merkt man das eben in solchen Sendungen. Es gab da ein paar Ausgaben, wo ich sehr unzufrieden mit mir war.

Ach, ja. Ich habe durchgeknallte Rollen gespielt. Danach, auch nach „Schulz in the box“, gab es viele Angebote in dieser Knalltüten-Richtung. Es war nie mein Ziel, ein großer Fernsehstar zu werden. Dann lieber unberechenbar bleiben, wie im vergangenen Jahr im NDR, wo ich eine Doku im Altenheim gedreht habe. Ich würde auch schon gerne mein Herz zeigen, Dinge, die mich berühren. Wie in meiner Musik.

Nein.

Das ist phonetisch schon mal sehr schön.

Zur Person

Olli Schulz (47)

ist Singer-Songwriter, Schauspieler, Moderator. Bekannt als Sidekick für Joko und Klaas und aus TV-Formate wie „Schulz in the Box“ oder „Schulz und Böhmermann“. Seit 2016 moderiert er mit Jan Böhmermann den Podcast „Fest & Flauschig“ auf Spotify, ein ähnliches Format lief vorher auf Radio Eins.