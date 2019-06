"Men in Back" goes global! In "International" ist der Name Programm: Ein neues Agentenduo (Tessa Thompson und Chris Hemsworth) muss weltweit in einer Reihe von Alienattacken ermitteln. Wer oder was steckt bloß dahinter? (Sony Pictures Entertainment)

Die „Men in Black“ sind zurück - allerdings ist damit nicht das ursprüngliche Duo aus Will Smith und Tommy Lee Jones gemeint. Stattdessen ist die neue Sci-Fi-Action-Komödie von Regisseur F. Gary Gray („Fast & Furious 8“) als Spin-Off angelegt. In „Men in Black: International“ stehen daher zwei komplett neue Agenten im Mittelpunkt, die von Tessa Thompson und Chris Hemsworth verkörpert werden.

Die beiden Schasupieler kennen sich aus „Thor: Tag der Entscheidung“ (2017) sowie „Avengers: Endgame“ (2019) und bewiesen bereits in den Marvel-Comicverfilmungen, dass sie vor der Kamera perfekt miteinander harmonieren. Im neuen „Men in Black“-Abenteuer werden sie von Liam Neeson in London zusammengebracht: Sie sollen fortan in einer Serie von Alienattacken rund um den Globus ermitteln. Und schon bald müssen sie feststellen, dass es einen Verräter in den eigenen Reihen gibt ...

Tessa Thompson und Chris Hemsworth sind das neue Agentenduo, das den intergalaktischen Frieden bewahren soll. (Sony Pictures Entertainment)

Das ist das Novum beim vierten Film der Geheimagenten: Erstmals in der Geschichte der Reihe sind die Männer und Frauen in Schwarz weltweit unterwegs, der Untertitel hebt die neue erzählerische Ausrichtung hervor. Als Zuschauer darf man sich dabei natürlich abermals auf allerlei abgefahrene Waffen, verrückte Transportmittel, flotte Sprüche und rasant inszenierte Action freuen, bei der selbstverständlich der Humor nicht zu kurz kommt. Auch bei den Figuren gibt es das ein oder andere Wiedersehen: So wird Emma Thompson erneut in die aus dem dritten Teil bekannte Rolle der Agentin O, ihres Zeichens US-Chefin der „MIB“, schlüpfen. Und auch der sprechende Mops Frank ist wieder mit von der Partie.

Kumail Nanjiani („Silicon Valley“) und Rebecca Ferguson („Mission: Impossible - Fallout“) sind hingegen erstmals dabei und werden die Rollen von Aliens übernehmen. Zwei prominente Gastauftritte, für die die Blockbuster-Reihe seit jeher bekannt ist, stehen bereits im Vorfeld fest: So hat man dem deutschen Fußballer Jérome Boateng und den französischen Tanzakrobaten Les Twins Cameo-Auftritte spendiert. Man merkt: Bei „International“ ist der Name Programm. Ob das Spin-off allerdings bei Witz und Tempo an seine Vorgänger herankommen kann, das erfährt die Presse erst kurz vor Kinostart.