Palästinensische Musiker spielen in den Ruinen eines Gebäudes in Gaza-Stadt und rufen zum Boykott des ESC auf. (MOHAMMED SALEM/REUTERS)

Er sollte wie jedes Jahr eine einwöchige Party werden: Der Eurovision Song Contest (ESC). Unter dem Motto „Dare to Dream“, wage zu träumen, findet der Wettbewerb seit dem 14. Mai in Tel Aviv statt, zwei Halbfinal-Runden sind glimpflich über die Bühne gegangen, am 18. Mai steht das Finale auf dem Programm. Insgesamt haben 41 Länder ihre Songs zum Besten gegeben. 26 von ihnen treten nun im Finale an. Doch auch wenn Bürgermeister Ron Chuldai den ESC im Vorfeld als „Gelegenheit für eine unglaubliche weltweite Präsentation“ bezeichnete und betonte, aufgeregt zu sein, „wie wenn man ein Baby erwartet“, schwebt ein schwerer Schatten über dem Event: Denn nicht weit entfernt von der Veranstaltungshalle Expo der israelischen Küstenstadt Tel Aviv sind vor Kurzem noch Menschen ums Leben gekommen.

Zwischen Israel und den militanten Palästinenserorganisationen im Gazastreifen ist es am ersten Maiwochenende zu schweren Unruhen gekommen. Fast 700 Raketen feuerten militante Palästinenser auf israelische Ortschaften, vier Menschen wurden getötet. Bei israelischen Gegenangriffen kamen 25 Palästinenser ums Leben. Erst vor einer Woche einigte man sich auf eine vorläufige Waffenruhe.

Bei Konfrontationen von Palästinensern und israelischen Soldaten an der Gaza-Grenze sind laut palästinensischen Angaben vor einigen Tagen weitere 65 Menschen verletzt worden. Dies teilte das Gesundheitsministerium in Gaza am Mittwoch mit. Die Palästinenser protestierten wegen des Nakba-Tages. Dabei gedenken sie stets der Vertreibung und Flucht Hunderttausender im Zuge der israelischen Staatsgründung 1948.

Proteste und Boykottaufrufe

Israel ist schon zum dritten Mal ESC-Gastgeber, erstmals findet der Wettbewerb aber in Tel Aviv und nicht in Jerusalem statt. Die Popsängerin Netta Barzilai hatte 2018 in Portugal gesiegt und damit den Wettbewerb in ihr Land geholt. Auch internationale Stars wie Madonna treten an diesem Sonnabend bei der Show auf. Im Vorfeld der Veranstaltung gab es auch Boykottaufrufe wegen Israels Vorgehen in den Palästinensergebieten. Dutzende Kulturschaffende hatten sich gegen die Ausrichtung des ESC in Israel ausgesprochen, im April drückten dann aber mehr als 100 Künstler, darunter Marina Abramovic, Stephen Fry und Sharon Osbourne, auch ihre Unterstützung für den Event aus.

„Wir sind der Überzeugung, dass verbindende Veranstaltungen wie Gesangswettbewerbe ein wichtiger Faktor in der Überbrückung kultureller Differenzen sind und Menschen verschiedenster Herkunft aufgrund ihrer Liebe zur Musik zueinander finden lassen“, hieß es in ihrer gemeinsamen Erklärung. Der Wettbewerb ist zwar betont unpolitisch. Während der Proben lud das isländische Team den rechtskonservativen israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu jedoch zu einem traditionellen Ringkampf ein – um politische Meinungsverschiedenheiten auszutragen.

Der Ausbau des Veranstaltungszentrums Expo in Tel Aviv hatte rund zwei Millionen Euro gekostet. Die Küstenstadt bietet parallel zum ESC an verschiedenen Orten Veranstaltungen an. Zur Sicherung der Veranstaltungen setzt Israel rund 8000 zusätzliche Polizisten ein, wie Sprecher Micky Rosenfeld erklärt. „Tausende Polizisten werden kommen, und wir sind bereit, jeglichen Vorfall in Tel Aviv zu verhindern. Es gibt keine konkrete Warnung, aber wir kennen die Dynamik in dieser Region, und wissen, dass Dinge sich schnell entwickeln können.“

Der israelische Botschafter in Deutschland, Jeremy Issacharoff, schloss in einem Interview zwar nicht aus, dass militante Palästinenser die Großveranstaltung nutzen könnten, um Verunsicherung zu erzeugen. Er fügte aber hinzu: „Israel wird alles in seiner Macht Stehende tun, um solche Vorfälle zu verhindern und jegliche Beeinträchtigung dieser Veranstaltungen zu minimieren.“ Die Polizisten sollten unter anderem am Strand patrouillieren.

"Für Israel nur ein Vorwand"

Als Protest gegen den ESC in Israel haben Palästinenser in der Stadt Gaza in dieser Woche zudem ein Konzert veranstaltet. Es fand in den Trümmern eines Gebäudes statt, das bei der jüngsten Eskalation der Gewalt zwischen Israel und militanten Palästinensern im Gazastreifen zerstört worden war. Mehrere Bands aus Gaza nahmen daran teil. Kamel Musallam vom Musikverband Jusour in Gaza sagte vor rund 150 Teilnehmern, man wolle auf diese Weise dagegen protestieren, dass der 64. ESC in Israel ausgetragen wird. Der Wettbewerb sei „für Israel nur ein Vorwand, um seine brutalen Verbrechen gegen die Palästinenser zu vertuschen, vor allem gegen jene in Gaza“, sagte Musallam. Israel wolle sich der Welt so als friedlicher Staat präsentieren. Das Konzert solle zeigen, „dass Gaza singt und Frieden liebt“.