Ein Etappensieg für den Rapper Moses Pelham. (Rolf Vennenbernd/dpa)

Der skurrile Rechtsstreit um einen zweisekündigen Beat dauert seit 20 Jahren an. Moses Pelham hatte das Fragment 1997 aus dem Kraftwerk-Stück „Metall auf Metall“ (1977) stibitzt, um damit – in Endlosschleife – sein Duett „Nur mir“ mit Sabrina Setlur zu unterlegen. Kraftwerk klagte wegen Urheberrechtsverletzung – und bekam vom Bundesgerichtshof Recht. Das Bundesverfassungsgericht stärkte 2016 Pelhams Position im Namen der Kunstfreiheit. Nun verschafft der Europäische Gerichtshof dem Rapper in einem Grundsatzurteil erneut einen Vorteil.

Zwar seien selbst die Kopien von Klangschnipseln zustimmungspflichtig, urteilten die Richter. Die Verwendung kurzer Rhythmussequenzen in nicht wiedererkennbarer Form sei indes auch ohne Erlaubnis statthaft. Damit erlangt die Kunstfreiheit einen weiteren, womöglich wegweisenden Etappensieg über den Schutz des Eigentums.

Sampling, Collage, Pastiche: Kunst erneuert sich gattungsübergreifend durch zitierende Rückgriffe – nicht nur im Hip-Hop. Das sollte die kleingeistig anmutende Kraftwerk-Avantgarde bedenken. Wie auch der Bundesgerichtshof, der abschließend über den Fall zu entscheiden hat.