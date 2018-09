Erdogan Atalay spielt seit 1996 Semir Gerkhan in der RTL-Serie "Alarm für Cobra 11". Jetzt startet die 33. Staffel. Die Auftaktfolge "Most Wanted" drehte das Team in Budapest (Donnerstag, 13. September, 20.15 Uhr, RTL). (Andreas Rentz / Getty Images)

Mit einer Körpergröße von etwa 1,60 Meter könnte Erdogan Atalay am Set eher unscheinbar sein. Doch genau das Gegenteil ist der Fall. Er ist das Urgestein von „Alarm für Cobra 11“, und auch wenn er sich gegen das Wort Star wehrt, ist er bei den Dreharbeiten der Mann im Mittelpunkt. Atalay kennt alle, plaudert gelassen mit jedem und hat selbst zwischen zwei Takes genug Zeit, um entspannt Fragen zu beantworten oder Witze zu reißen. Ein Routinier im besten Sinne. Seit 1996 spielt er den Autobahnpolizisten Semir Gerkhan. Die Auftaktfolge der 33. Staffel „Alarm für Cobra 11“ (Donnerstag,13. September, 20.15 Uhr, RTL) wurde in Budapest gedreht, wo wir Erdogan Atalay am Set getroffen haben. Mehr denn je wird es spektakuläre Verfolgungsjagden, Schießereien und heftige Explosionen geben. Der 51-Jährige verrät, wie gut er privat Auto fährt, warum die Serie immer noch die Zuschauer vor den Fernseher lockt und welches Ziel er sich als Nächstes wünschen würde.

teleschau: Sind Sie zum ersten Mal in Budapest?

Seit 2016 bei "Alarm für Cobra 11" an der Seite von Erdogan Atalay: Daniel Roesner als Paul Renner. (MG RTL D / Guido Engels)

Erdogan Atalay: Ja. Und ich kann sagen: Die Stadt ist unglaublich schön. Obwohl ich schon viele Filme gesehen habe, die in Budapest gedreht wurden, habe ich es bisher nicht geschafft, herzukommen. Manchmal wird Budapest als Paris, Wien oder Berlin verkauft, oder wie bei uns ganz spießig als Budapest (lacht). Dass wir sogar vor dem Parlament drehen dürfen, ist fantastisch. Die Leute hier sind Dreharbeiten gewohnt. Sie sehen eine große Explosion, nicken und gehen weiter.

teleschau: Wissen die Ungarn denn, wer Sie sind?

Für die Auftaktfolge der 33. Staffel "Alarm für Cobra 11" drehen Erdogan Atalay und Daniel Roesner in Budapest. Atalay: "Dass wir sogar vor dem Parlament drehen dürfen, ist fantastisch. Die Leute hier sind Dreharbeiten gewohnt. Sie sehen eine große Explosion, nicken und gehen weiter." (MG RTL D / Guido Engels)

Atalay: Ja, der ein oder andere fragt mich auf der Straße sogar nach einem Selfie. „Alarm für Cobra 11“ wird auch in Ungarn ausgestrahlt, genau wie in etwa 120 Ländern weltweit. Nur Nordkorea wollte es nicht (lacht). Natürlich lebe ich mit meinem Bekanntheitsgrad, aber er ist mir nicht immer präsent. Ich habe nicht mit der Schauspielerei angefangen, um bekannt zu sein, sondern ich wollte spielen. Wenn Leute mich heute anschauen, wundere ich mich oft. Dann fällt mir wieder ein, dass sie mich aus dem Fernsehen kennen. Aber ich muss auch zugeben, ich habe noch nie jemanden getroffen der gesagt hat: „Was du da machst, finde ich total scheiße.“ Es ehrt und berührt mich, dass die Menschen mich und meine Figur mögen.

teleschau: Haben Sie schon Liebesbriefe bekommen?

Selbst in Ungarn wird Erdogan Atalay (rechts, mit Daniel Roesner) nach Selfies gefragt. Schließlich wird die Serie auch in Ungarn ausgestrahlt, "genau wie in etwa 120 Ländern weltweit", erklärt Atalay. (teleschau / Anke Waschneck)

Atalay: Ja. Manche Fans haben geschrieben, dass sie mich heiraten wollen. Aber ich bin schon verheiratet. Da kann ich dann leider nur absagen, das ist doof. (lacht)

teleschau: Woran denken Sie liegt es, dass Ihre Figur so viele Sympathien erntet?

Auch die Schauspieler brauchen mal eine Pause. Erdogan Atalay (rechts, mit Daniel Roesner) ist stets gut gelaunt, spaßt mit dem Team und beantwortet geduldig alle Fragen - auch die von Fans. (teleschau / Anke Waschneck)

Atalay: Ich habe meine Figur immer wieder weiterentwickelt. Wir sind keine Superhelden oder Marvel-Charaktere, sondern unsere Figuren sind ganz normale Menschen mit Problemen und Ängsten. Semir symbolisiert für mich ein bisschen die alten Werte, wie Treue und Mut. Wir achten darauf, dass unsere Figuren nicht total asozial sind. Es gibt immer einen Grund, warum Semir Gerkhan oder Paul Renner so handeln, wie sie handeln. Wenn zum Beispiel die Familie in Gefahr ist, dann kennen sie keine Gnade. Das kann aber wiederum jeder nachvollziehen.

teleschau: Die Zuschauerzahlen sinken trotzdem leicht ...

2012 präsentierte Erdogan Atalay stolz den Babybauch seiner Katja. Im Mai haben die beiden ihr zweites gemeinsames Kind bekommen. (Juergen Schwarz/Getty Images)

Atalay: Unsere Zahlen sind auch zurückgegangen, aber dieser Trend betrifft nicht nur unser Format. Schließlich muss das lineare Fernsehen, und gerade eine Serie wie unsere, inzwischen mit zahlreichen Streaming-Plattformen konkurrieren. Da hat das ganze Fernsehen drunter zu leiden. Die Sender müssen gut überlegen, was für Formate sie produzieren, um die Leute zu binden. Die Konkurrenz ist sehr stark.

teleschau: Wie bleibt „Alarm für Cobra 11“ immer aktuell?

Seit 1996 saust er als Autobahn-Cop Semir Gerkhan auf der Überholspur. Langweilig ist Erdogan Atalay noch lange nicht. "Als ich angefangen habe 'Cobra 11' zu drehen, kannte man derartige Action aus Deutschland noch nicht. Solche Serien kamen immer aus Amerika", erinnert er sich . (Florian Ebener/Getty Images)

Atalay: Als ich angefangen habe, „Cobra 11“ zu drehen, kannte man derartige Action aus Deutschland noch nicht. Solche Serien kamen immer aus Amerika. Die Zuschauer fanden das klasse, und es war ein riesiger Erfolg. Die Serie hat sich dann fortwährend verändert und angepasst, und der Zuschauer hat das einfach mitgemacht. Das finde ich fantastisch und kenne es so von keiner anderen Serie. Außerdem machen wir ganz unterschiedliche Sachen. Wir haben einen klaren, verlässlichen Aufbau, denn es gibt immer die Action- und Entertainment-Elemente. Gleichzeitig wechseln wir auch ab: Manche Folge ist ernst, manche eher klamaukig.

teleschau: Machen Sie die Stunts immer noch selbst?

"Wir haben einen klaren, verlässlichen Aufbau, denn es gibt immer die Action- und Entertainment-Elemente. Gleichzeitig wechseln wir auch ab: Manche Folge ist ernst, manche eher klamaukig", unterstreicht Erdogan Atalay die Vielfalt der Serie. (RTL / Guido Engels)

Atalay: Teilweise. Es gibt viele Szenen, in denen wir gedoubelt werden. Früher sind wir noch viel selbst gefahren, aber das ist nicht mehr notwendig. Wir sind alle Adrenalin-Junkies, klar. Aber wir sind auch alle Familienväter und nicht lebensmüde.

teleschau: Man wird also vorsichtiger?

Die Zahlen von "Alarm für Cobra 11" seien auch zurückgegangen, "aber dieser Trend betrifft nicht nur unser Format. Schließlich muss das lineare Fernsehen, und gerade eine Serie wie unsere, inzwischen mit zahlreichen Streaming-Plattformen konkurrieren", meint Erdogan Atalay. (MG RTL D / Guido Engels)

Atalay: Ja, manchmal. Meine Frau sagt immer: „Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste!“

teleschau: Hat Ihr Job Sie auch im Alltag geprägt?

Erdogan Atalay stand nicht nur mit zahlreichen Partnern vor der Kamera, sondern auch immer wieder mit prominenten Gästen, wie hier mit Oliver Pocher. (MG RTL D / Guido Engels)

Atalay: Wenn man das so lange macht wie ich, dann ist man unruhiger im normalen Leben. Am Set befindet man sich in einer halbwegs kalkulierten Gefahr, wo man nur ein Restrisiko trägt. Ich reagiere im Privaten inzwischen anders. Wenn ich zum Beispiel an einer Kreuzung bin, und es kommt ein Auto, dann halte ich automatisch meinen Nebenmann zurück. Wenn ich sehe, ein Kind macht den nächsten Schritt nicht auf der Stufe, dann greife ich ein. Das macht einen irgendwann irre (lacht).

teleschau: Was ist mit Autos: Gehen Sie damit auch anders um?

"Meine Frau sagt immer: 'Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste!", verrät Erdogan Atalay. Denn auch der Autobahn-Cop wird immer vorsichtiger, was Stunts angeht. (MG RTL D / Guido Engels)

Atalay: Ja, man kriegt definitiv ein anderes Verhältnis zu Fahrzeugen. Am Set gehen sie eben oft kaputt. Nur BMW und Mercedes wird gesponsert, und ab und an bekommen wir auch andere gestellt. Ansonsten müssen wir die kaufen!

teleschau: Fahren Sie selbst schnell?

Bei "Alarm für Cobra 11" fliegen regelmäßig Autos hinter ihm in die Luft, oder er rast halsbrecherisch durch die Städte. Privat ist Erdogan Atalay allerdings ein vorsichtiger Autofahrer: "Ich fahre nur schnell, wenn alles leer ist, und ich fahre besonnen." (Florian Ebener / Getty Images)

Atalay: Ich fahre nur schnell, wenn alles leer ist, und ich fahre besonnen. Ich drängle nie, denn ich möchte niemanden in Gefahr bringen. Also: schnell, aber vorsichtig. Wenn man angehalten wird, hat man aber auch als Fernseh-Cop keinen besonderen Status bei der Polizei, sondern ist ein ganz normaler Autofahrer.

teleschau: Wo würden Sie gerne die nächste Auslands-Folge drehen?

Atalay: Malediven wäre fantastisch. Ich habe mich dort sehr wohlgefühlt. Aber da gibt es keine Autobahn, also wird es eher schwierig für „Alarm für Cobra 11“.