In der Amazon-Serie "Beat" wird gelebt und gefeiert: Beat (Jannis Niewöhner) tanzt ausgelassen mit seinen Freunden Paul (Hanno Koffler) und Nani (Svenja Jung). Am 5. April gibt's dafür den Grimme-Preis. (2018 Amazon.com Inc. and its affiliates)

Am Freitag, 5. April, werden in Marl die begehrten Grimme-Preise vergeben werden. Jetzt stehen die Preisträger fest, und es gibt einige faustdicke Überraschungen. Das Öffentlich-Rechtliche, normalerweise in Sachen Grimme-Preis relativ siegessicher, punktet 2019 ungewohnt schwach bei der renommiertesten Auszeichnung für deutsche Fernsehmacher. In der Kategorie „Fiction“ wird die Amazon Serie „Beat“ prämiert, die - furios in Ton und Bild - von der Berliner Technoszene und global organisiertem Verbrechen erzählt. Ebenfalls überraschend: Die Trophäe für die beim Pay-TV-Sender TNT laufende Serie „Hackerville“, einer rumänisch-deutschen Koproduktion, die bislang wohl nur einem Nischenpublikum bekannt sein dürfte. Dass die neue Kunstform Serie derzeit auch bei den Preisen vorne liegt, beweist eine weitere Auszeichnung für die Finanzwelt-Ballade „Bad Banks“, von der das ZDF gerade eine zweite Staffel produziert.

Lediglich ein Einzelfilm wird ausgezeichnet: Das ARD-Stück „Familie Lotzmann auf den Barrikaden“ sei die „lustvoll-spielerische Inszenierung einer Familiengeschichte im Abwärtstaumel“, wie die Jury begründete. Mit den „Tatort“-Machern Erol Yesilkaya (Buch) und Sebastian Marka (Regie) wurden zwei Kreative ausgezeichnet, die passenderweise für den am vergangenen Sonntag gesendeten Franken-„Tatort: Ein Tag wie jeder andere“ verantwortlich zeichneten. Jener Film, der dem am amerikanischen Genre-Kino und kunstvoll überhöhten Thriller-Plots interessierten Duo jedoch die begehrte Trophäe brachte, war der Berliner „Tatort: Meta“. Er spielte auf der Berlinale und vermischte dabei die Ebenen Film und („Tatort“)-Realität.

Eine deutsche Produktion, die es mit den besten internationalen Serien aufnehmen kann: Das knapp sechsstündige Meisterwerk "Bad Banks" von Regisseur Christian Schwochow erzählt aus dem Leben einer Riege von Investment-Bankern - darunter eine sensationell aufspielende Paula Beer (Mitte). Die Serie wird nun mit dem Grimme-Preis bedacht. (ZDF / KNSK Werbeagentur GmbH / Fotos: Ricardo Vaz Palma)

Überraschung: Ausgezeichnete SAT.1-Fang-Show

Neben zwei Fiction-Grimme-Preisen für private Produktionen können auch im Sektor „Unterhaltung“ nicht verbeamtete Redakteure und ihre Kreativen jubeln: Luke Mockridges „Catch! Der große SAT.1 Fang-Freitag“ dürfte als Grimme-Preis-Träger überraschen. Während ein weiterer Preis für die Radio Bremen-Satire „Kroymann“ nicht ganz überraschend kommen dürfte, kann man die nieschige ZDFneo-Show „Lass dich überwachen! - Die Prism is a dancer“ aus der Feder von - unter anderem - Jan Böhmermann eher als unerwarteten Sieger bezeichnen.

Babylon Berlin - 90 Jahre später: Statt Ekstase aus dem "Moka Efti", wie in der Sky- und ARD-Serie "Babylon Berlin", gibt es bei "Beat" Partys aus dem fiktiven Sonar, dem angesagtesten Techno-Clubs der deutschen Hauptstadt 2018. Die Serie wird nun überraschend mit dem Grimme-Preis 2019 bedacht. (2018 Amazon.com Inc. and its affiliates)

Im Bereich „Information und Kultur“ dominierten wie gewöhnt die Öffentlich-Rechtlichen. Der bereits mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnete Dokumentarfilm „Kulenkampffs Schuhe“ (SWR, HR) von Regina Schilling obsiegte ebenso wie die Dokus „Betrug - Aufstieg und Fall eines Hochstaplers“ (SWR), „Die Story im Ersten: Am rechten Rand“ (NDR, MDR) sowie das Team Docupy für seine Konzeption für „Die Story: Ungleichland - Reichtum, Chancen, Macht“ und das dazugehörige, zukunftsweisende Online-Konzept.

Einen weiteren Grimme-Preis ergatterte Isabel Schayani in der Kategorie „Besondere Journalistische Leistung“. Schayani kennt man für ihre Tagesthemen-Kommentare, Weltspiegel-Moderationen und „WDRforyou“-Beiträge.

Eine TV-Sensation: Nach einem Hackerangriff wird die BKA-Beamtin Lisa Metz (Anna Schumacher) nach Rumänien beordert. Dort soll sie mit dem ortsansässigen Polizisten Adam Sander (Andi Vasluianu) ein Verbrechen aufklären. Das Katz-und-Maus-Spiel der Thriller-Serie "Hackerville" lief bei TNT Serie - und wird jetzt mit dem Grimme-Preis geehrt. (2018 HBO Europe s.r.o. All rights reserved.)

72 Produktionen waren in der Endauswahl um einen der bis zu 16 Preise. Vier Auswahlkommissionen hatten die Produktionen in den Kategorien Fiktion, Information & Kultur, Unterhaltung sowie Kinder & Jugend aus über 850 Vorschlägen ausgewählt. Die Preise für herausragende TV-Produktionen werden am 5. April im Theater Marl zum 55. Mal verliehen. Die Gala wird von Dunja Hayali moderiert. Am Abend der Preisverleihung zeigt 3sat ab 22.25 Uhr eine 100-minütige Zusammenfassung der Veranstaltung in Marl. Als Livestream ist die „Verleihung des 55. Grimme-Preises 2019“ ab 19.10 Uhr auf www.3sat.de zu sehen.