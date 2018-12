Hier sehen die Zeiten noch rosig aus: Alba August als junge Astrid Lindgren im Film "Astrid". (Erik Molberg Hansen /dpa)

Wenn sie nicht aufgefordert wird, tanzt sie eben allein. Während im Dorf noch alle Frauen Zöpfe tragen, lässt sie ihre abschneiden, um wie die modernen Frauen aus den Magazinen auszusehen. Wenn ihr danach ist, schreit sie laut, und immer hat sie ein Lächeln auf den Lippen. Ja, so oder so ähnlich muss es in den 1920er-Jahren gewesen sein, als die weltberühmte schwedische Kinderbuchautorin Astrid Lindgren (1907-2002) selbst fast noch ein Kind war.

Und genau dieses Bild hat nun auch die Regisseurin Pernille Fischer Christensen in ihrem Film „Astrid“ gezeichnet, der sich – so verrät auch der Vorspann – von Begebenheiten im wahren Leben von Astrid Lindgren hat inspirieren lassen. Doch „Astrid“ ist kein fröhliches Biopic darüber, wie Lindgren Pippi Langstrumpf erfand oder sich die Geschichte von Ronja Räubertochter ausdachte. „Astrid“ erzählt von einer Zeit lange davor; einer Zeit, die für die noch nicht weltberühmte Lindgren (einst Ericsson) überaus traumatisch und prägend gewesen sein muss.

Einer Zeit, in der die Frau, die später im Leben zum Geburtstag Kinderpost aus aller Welt erhält, von den Kleinen geliebt wird und sich Geschichten ausgedacht hat, die weltweit mehr als 160 Millionen Mal verkauft wurden, für ein ganz besonderes Kind nicht da sein konnte: ihr eigenes.

Ungeplante Schwangerschaft

Doch einen Schritt zurück. Mit 17 bekommt Astrid (gespielt von Alba August, bekannt aus der Netflix-Serie „The Rain“) das Angebot als Volontärin bei der Ortszeitung „Vimmerby Tidning“ zu arbeiten. Erst ist sie nur für Todes- und Geburtstagsanzeigen zuständig, doch schon bald lässt ihr Chef Reinhold Blomberg (Henrik Rafaelsen) sie auch Reportagen schreiben, weil Astrid sich als sehr talentiert erweist.

Doch Blomberg ist nicht nur an Astrids Schreibfähigkeiten interessiert. Die beiden beginnen eine Affäre. Heimlich, denn Blomberg könnte nicht nur Astrids Vater sein, er ist außerdem noch verheiratet. Astrid wird schwanger – für ihre streng religiöse Familie, die sogar einen Pfarrhof gepachtet hat (der im Film stark an den Hof von Michel aus Lönneberga erinnert), eine unglaubliche Schande. Insbesondere Astrids stets etwas kühle Mutter kann ihrer Tochter anfangs kaum noch in die Augen sehen. Und auch für ihren Chef und Liebhaber ist die Schwangerschaft ein folgenschweres Ereignis, denn ihm könnte, so erzählt er Astrid zumindest, wegen Unzucht eine Gefängnisstrafe drohen.

Um ihre Familie vor dem Gerede der Leute zu bewahren und Blomberg vor dem Gefängnis, verlässt Astrid erst einmal ihre Heimat und beginnt eine Ausbildung zur Sekretärin in Stockholm. Als sich die Wogen auch einige Monate später nicht geglättet haben, sieht Astrid keinen anderen Weg, als ihr Kind in Kopenhagen zu bekommen, wo man keinen Vater in die Geburtsurkunde eintragen muss. Sie lässt ihren Sohn vorerst in Dänemark bei einer Pflegemutter, will ihn aber zu sich holen, sobald es möglich ist.

Im Laufe des Filmes sind immer wieder die Stimmen von Kindern zu hören, die laut Briefe vorlesen, die sie Astrid Lindgren geschickt haben. Um ihr Danke zu sagen für ihre tollen Geschichten und dafür, dass sie stets auf der Seite der Kinder steht. Ein stilistisches Mittel, durch das die traurigen Momente der jungen Astrid dem Zuschauer noch mehr ans Herz gehen.

Die schwedisch-dänische Schauspielerin Alba August gilt noch als Geheimtipp, sollte nach ihrem wirklich überzeugenden Auftritt als Astrid Lindgren in naher Zukunft aber keine Probleme haben, weitere große Rollen zu ergattern. Der Zuschauer beobachtet einen langsamen und überaus authentischen seelischen Zerfall, vom frechen, stets positiven jungen Mädchen hin zu einer gebrochenen, todtraurigen jungen Frau. Schauspielerisch eine wirklich tolle Darbietung.

Viele Einblicke, die der Film in das Leben von Astrid Lindgren gibt, sind reine Spekulation. Nur wenig ist darüber bekannt, wie das alles damals wirklich war. Vielleicht ist das auch der Grund, warum Lindgrens Tochter Medienberichten zufolge mehrmals betont hat, dass ihre Mutter nicht begeistert von dem Film gewesen wäre. An der Darstellung ihrer Person kann es nicht liegen. Denn diese ist glaubwürdig, bodenständig und ein Vorbild der Emanzipation.

Von der ersten bis zur letzten Szene wird Astrid nicht ikonisiert, sondern durch und durch menschlich gezeigt. Gerade das macht ihre Person mindestens so liebenswürdig wie die zahlreichen Figuren, die die echte Lindgren im Laufe ihres Lebens geschaffen hat. Und auch dafür trägt der Film Sorge: Er weckt das Bedürfnis, die alten Geschichten von Pippi, Michel, Karlsson, Kalle, Lotto, Ronja und den anderen erneut zu lesen, auch wenn die eigenen Kindertage Jahre zurückliegen. Für eine Geschichte von Astrid Lindgren ist man nie zu alt.