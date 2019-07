Auch in der zweiten Staffel von "Killing Eve" (ab 26. Juli bei Starzplay) verkörpert Sandra Oh eine MI6-Agentin, die eine Auftragskillerin jagt. Die Serie als weibliche Antwort auf James Bond zu sehen, werde "Killing Eve" aber nicht gerecht, so Oh: "Unsere Körper sind es, die uns ausmachen und genau darum geht es: Frau zu sein." (Pascal Le Segretain / Getty Images)

Nach ihrem Ausstieg bei „Grey's Anatomy“ glänzt Sandra Oh seit 2018 als Hauptdarstellerin in der Serie „Killing Eve“. Sie wurde für ihre Rolle als britische Agentin Eve Polastri bereits mit einem Golden Globe ausgezeichnet und heimste kürzlich ihre zweite Emmy-Nominierung ein. Ihre Jagd nach der brutalen Auftragsmörderin Villanelle (Jodie Comer), bei der die Frauen eine komplexe Besessenheit füreinander entwickeln, startet am 26. Juli bei Starzplay (hierzulande über Amazon) in die zweite Staffel. Warum sich die beiden eigentlichen Gegenspielerinnen so extrem zueinander hingezogen fühlen, weshalb wir uns alle mit Besessenheit identifizieren können, und ob „Killing Eve“ die weibliche Antwort auf James Bond ist, das verriet die 48-Jährige jetzt im Interview in New York.

teleschau: Aktuell ist das Gerücht in aller Munde, dass mit Lashana Lynch eine Frau die Nachfolge von Daniel Craig als 007 antritt. Ist „Killing Eve“ so etwas wie die weibliche Antwort auf James Bond?

Eve (Sandra Oh, Bild) ist besessen von der Seriemörderin Villanelle (Jodie Comer). Eine nicht ganz einfache Rolle, wie Sandra Oh erläutert: "Ich mache viel Therapie, um mich von dieser Dunkelheit, in die ich eintauche, zu befreien." (Starzplay / BBC America)

Sandra Oh: Ich kann durchaus verstehen, warum unsere Serie mit Bond verglichen wird. Doch ich möchte betonen, dass wir nicht versuchen, ein weibliches Pendant zum männlichen Archetyp zu sein. Wir machen und sind unser eigenes Ding. Wir sind nicht hier, um eine Antwort auf James Bond zu sein. Wir sind hier, um zu zeigen, dass Frauen erfolgreich sein können - und zwar ganz ohne männliche Muskeln. Unsere Körper sind es, die uns ausmachen, und genau darum geht es: Frau zu sein.

teleschau: Eve und Villanelle sind voneinander besessen. Wieso eigentlich?

Eve (Sandra Oh, links) muss einen neuen Fall lösen, den sie von Carolyn (Fiona Shaw) bekommt. (Starzplay / BBC America)

Oh: Sie sind voneinander fasziniert und bewundern ihr gegenseitiges Leben. Und genau das ist es, was zu Besessenheit führt.

teleschau: Eve wird von Villanelle immer wieder auf die dunkle Seite gezogen und ist vollkommen durcheinander. Wie schaffen Sie es, diesen Charakter privat abzulegen?

Auch privat machte Sandra Oh schon Erfahrungen mit Besessenheit: "Hat nicht jeder von uns schon einmal etwas gewollt, das er nicht haben konnte?" Doch sie ist sich sicher, dass das "menschlich" sei. (Starzplay / BBC America)

Oh: Ich finde es extrem herausfordernd und mache viel Therapie, um mich von dieser Dunkelheit, in die ich eintauche, zu befreien. In der zweiten Staffel geht es viel um Eves Psyche. Um Gewalt und Macht, aber vor allem auch um ihre eigene Sexualität. Für Villanelle ist das alles nichts Neues, aber für Eve, die eigentlich eine ganz normale Frau mittleren Alters ist, schon. Es ist eine große Herausforderung, mich da hineinzuversetzen.

teleschau: Um gemeinsam in diese dunkle Welt einzutauchen, muss die Chemie stimmen. Hat es zwischen Ihnen und Ihrer Kollegin Jodie Corner sofort geklickt?

Die Thrillerserie "Killing Eve" ist mit neuen Folgen ab 26. Juli auf Starzplay verfügbar. Zwischen Eve (Sandra Oh, links) und der Auftragskillerin Villanelle (Jodie Comer) kommt es zu einem spannenden Katz-und-Maus-Spiel. (Starzplay)

Oh: Auf jeden Fall. Wir hatten vom ersten Moment an, als wir uns kennenlernten, diese Energie zwischen uns, die sehr dynamisch ist.

„Besessenheit ist menschlich“

Von 2005 bis 2014 verkörperte Sandra Oh in "Grey's Anatomy" die ehrgeizige Dr. Cristina Yang. Nach der zehnten Staffel stieg sie aus. (ProSieben / ABC Studios)

teleschau: Die Szene am Ende der ersten Staffel, als Eve Villanelle mit dem Messer in den Bauch sticht, hat eine sehr starke Symbolik innerhalb der Serie, oder?

Oh: Ja, genau. Das ist wie in einer gewalttätigen Beziehung. Für Villanelle hat diese Stichwunde etwas Intimes. Ich liebe es, diese symbolische Ebene in einer fiktiven Serie auszuspielen. Wo sind die Grenzen? Was die Konsequenzen?

In "The Night Listener - Der nächtliche Lauscher" (2006) spielte Sandra Oh neben Robin Williams. (Sunfilm)

teleschau: Trotz der Gewalt geht es um Liebe ...

Oh: Ja, aber anders als man es kennt. Und mal ehrlich: Wir sehen hier nicht die Art von Frau, die versucht, mit ihren optischen Reizen zu punkten. Es ist ihr Selbstvertrauen, das eine Frau als sexy definiert, nicht weil es ein Magazin geschrieben oder es Männer gesagt haben.

Sandra Oh (rechts) verkörperte Patti in dem US-amerikanischen-italienischen Liebesfilm "Unter der Sonne der Toskana" (2003) neben Julia Steigerwalt (links) und Diane Lane. (Buena Vista International Inc.)

teleschau: Ist das in Ihren Augen die Botschaft hinter der Serie: Sei du selbst und fühl dich wohl dabei?

Oh: Ich glaube nicht, dass wir die Serie in eine Schublade stecken können oder wollen. Unser Format hat verschiedene Botschaften, jeder muss für sich selbst seine eigene darin finden. Wie wir wissen, ist bei Menschen und vor allem bei Frauen ja immer alles ein wenig komplexer (lacht).

teleschau: Haben Sie selbst schon Erfahrung mit Besessenheit gemacht?

Oh: Natürlich. Hat nicht jeder einzelne von uns schon einmal etwas gewollt, das er nicht haben konnte? Es ist ein Teufelskreis, denn genau dadurch wird die Begierde nur noch größer. Damit kann sich sicherlich jeder identifizieren. Ich hatte einige solche Momente in meinem Leben, doch die kann ich leider nicht teilen (lacht). Ich bin mir aber sicher, dass das menschlich ist...