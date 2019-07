"Nuestro Tiempo - Our Time" ist im Juli Film des Monats im City 46. (Grandfilm)

„Liebe ist anpassungsfähig und vor allem: nicht perfekt.“ Das Zitat stammt aus dem Drama „Nuestro Tiempo – Our Time“. Wer den Film des Monats Juli im City 46 sieht, der bekommt vor allem den Eindruck: Liebe ist verdammt kompliziert. Zumindest, wenn es um das Modell der offenen Beziehung geht.

Eine solche Verbindung haben Juan (Carlos Reygadas) und seine Frau Ester (Natalia López). Er ist Schriftsteller, sie Tierärztin – zusammen leben sie mit ihren beiden Kindern im Idyll, in der Steppe Nordmexikos. Auf ihrer gemeinsamen Farm züchten sie Stiere für den Kampf. Bei einer Party flirtet Ester mit Phil (Phil Burgers), einem gemeinsamen Freund des Paares.

Juan ermutigt sie, ihrer Lust freien Lauf zu lassen – was sie auch tut. Trotz ihrer Vereinbarung wird Phil jedoch eifersüchtig: Er spioniert Ester nach und findet in ihrem Telefon heimliche Botschaften, die seine Frau und ihr Liebhaber austauschen. Es kommt zur Konfrontation, ihre Liebe steht auf der Probe.

Freie Liebe, gescheiterte Kommunikation

Polyamorie ist ein aktuelles Thema: Unverbindlichkeiten und Selbstverwirklichung sabotieren viele Beziehungen des 21. Jahrhunderts. Der Filmtitel kann also als Anspielung auf den Zeitgeist verstanden werden. Daher ist der Stoff vor allem für diejenigen interessant, die es selbst einmal mit der offenen Liebe versucht haben. Wann überschreitet das Körperliche die Grenze zum Emotionalen? Wie beichtet man seinem Partner einen Seitensprung, der eigentlich erlaubt ist?

Was erzählt man überhaupt von der Affäre? Der Regisseur stellt diese Art von Fragen. Juan und Ester versuchen, ihre offene Liebe zu intellektualisieren, um das Problem zu lösen. Aber ihre Kommunikation scheitert, ihre Streits eskalieren. „Du hast mir noch nie hinterhergeschnüffelt“, sagt sie. „Du hast mich auch noch nie belogen“, sagt er.

Spannend ist der Hintergrund, dass Juan und Ester auch in Wirklichkeit ein Paar sind: Der mexikanische Regisseur Carlos Reygadas ist auch hinter der Kamera mit Natalia López verheiratet, sogar die Filmkinder sind ihre echten. Das gibt Raum für Spekulationen, ob der Film autobiografische Erlebnisse verarbeitet: Sind das gespielte oder wirkliche Gefühle? Jedenfalls haben die Eheleute schon in anderen Filmen Reygadas' die Hauptrollen gespielt: Auch in „Post Tenebras Lux“ und in „Stellet Licht“, beide von Reygadas, geht es um ein Paar, das auf dem Land lebt und sexuelle Abenteuern sucht.

Eindrucksvolle Bilder aus der Steppe Nordmexikos

Wer nichts mit Polyamorie anfangen kann, den überzeugen vielleicht die Bilder des renommierten Kameramanns Diego Garcia. Er ist mit der Linse manchmal ganz nah an den Charakteren, entblößt ihre Empfindungen, indem er gnadenlos auf die Gesichter voller Tränen und Verzweiflung hält. Oft ist er aber auch distanziert: Eine fest eingestellte Kamera zeigt sprechende und handelnde Menschen, beim Beladen eines Trucks etwa. Ihre Worte und Taten scheinen jedoch belanglos. Bei einem Gespräch zwischen Juan und einem Arbeiter blendet der Ton aus, der Wind in den Blättern der Bäume spricht nun.

Garcia fängt die Atmosphäre der atemberaubenden Steppe Nordmexikos ein. Die Natur suggeriert Freiheit, ein Gegenpol zur Situation der Eheleute. Eine Szene zeigt, wie ein wildgewordener Stier ein Zugtier angreift und aufschlitzt. In einer anderen kämpfen zwei Bullen, bis eines der Tiere von der Klippe stürzt und mit einem dumpfen Geräusch auf dem Boden aufschlägt. Die Bildsprache ist fantastisch, impressionistisch und gleichzeitig gnadenlos.

„Nuestro Tiempo – Our Time“ verlangt mit 175 Minuten Spielzeit von seinen Zuschauern Geduld. Dazu fordert die Erzähltechnik Reygadas' Konzentration: Der Kinobesucher muss sich Zusammenhänge oft selbst erschließen, was nicht immer gelingt. Der spanische Originalton mit deutschen Untertiteln macht das nicht einfacher. Trotzdem ist das Drama aufgrund der beeindruckenden Bilder und der aktuellen Thematik ein sehenswerter Film.

Das Drama „Nuestro Tiempo – Our Time" läuft im City 46 an folgenden Terminen: vom 8. bis 10. Juli und vom 22. bis 24. Juli um jeweils 20 Uhr.