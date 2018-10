Schönheits-OPs? Nein, Danke: "Ich stehe auf Natürlichkeit", betont Schlagersängerin Beatrice Egli im Interview. "Und Natürlichkeit bedeutet, zu seinem Alter zu stehen und zu allem, was das Alter mit sich bringt." In der BR-Sendung "Gesundheit! Die Show" spricht sie am Dienstag, 23. Oktober, sicherlich über die Wechselwirkungen von attraktiver, natürlicher Ausstrahlung und einer gesunden Lebensweise - zu der auch genügend Schlaf gehört. (Anita Bresser / Universal Music)

Sicherlich ist es Ihnen auch schon aufgefallen: Jedes noch so angeregte Gespräch unter Freunden landet heutzutage irgendwann fast zwangsläufig beim Schlaf. Nicht von ungefähr, denn Schlafstörungen sind längst zur Volkskrankheit geworden - und zu einem Thema, zu dem fast jeder reichhaltige Erfahrungswerte beizutragen hat. Beim „BR Gesundheitstag“ dreht sich am Dienstag, 23. Oktober, nicht nur alles um eben dieses Phänomen, der Sender hat sogar eine Show dazu gemacht. In „Gesundheit! Die Show“ reden ab 20.15 Uhr im BR-Fernsehen neben Fachleuten auch Promis ganz offen über ihren Schlaf. Mit von der Partie ist die stets so aufgeweckt wirkende Schlagersängerin Beatrice Egli (30). Verbirgt sich hinter dem strahlenden Lachen der Schweizerin etwa das Geheimnis einer Schlafapnoe? Kurz vor dem Start ihres Tourneemarathons, der immerhin unter dem Titel „Wohlfühlgarantie“ steht, lässt die sympathische Blondine jedenfalls durchblicken, dass auch Stars nur ganz normale Menschen sind - nicht nur, aber eben auch, was den Schlaf angeht.

teleschau: Wie haben Sie heute geschlafen, Frau Egli?

"Ich mache eigentlich alles im Leben mit Freude - mit einem Lächeln eben": In der BR-Sendung "Gesundheit! Die Show" verrät Beatrice Egli, wie sie gut gelaunt durch den Tag kommt, obwohl sie gelegentlich schlecht schläft. (BR/Ralf Wilschewski)

Beatrice Egli: Gar nicht gut. Leider!

teleschau: Was heißt das in Stunden?

"Mach dir das Leben nicht komplizierter als nötig", heißt die Devise von Beatrice Egli. Doch die Sängerin kennt Schlafstörungen aus eigener Erfahrung: "Manchmal liege ich mitten in der Nacht im Bett und bin plötzlich total kreativ und beschäftige mich mit meiner Musik, mit den Arrangements der Songs und solchen Dingen." (Anita Bresser / Universal Music)

Beatrice Egli: Es waren insgesamt vielleicht drei, vier Stunden.

teleschau: Das ist nicht viel ...

"Es tut jeder Frau gut, wenn sie sich sexy fühlt": Beatrice Egli ist mit sich und ihrem Körper im Reinen. (Anita Bresser / Universal Music)

Beatrice Egli: Alles über fünf Stunden wäre derzeit fast schon Luxus für mich. Momentan sind es aufregende Zeiten: Hinter mir liegen viele Tage mit intensiven Proben für meine Tournee, da stehe ich unter Hochspannung - in einem positiven Sinne eigentlich, aber das verfolgt mich eben auch nachts und im Traum. Manchmal liege ich mitten in der Nacht im Bett und bin plötzlich total kreativ und beschäftige mich mit meiner Musik, mit den Arrangements der Songs und solchen Dingen. So was kennt aber, glaube ich, jeder, oder?

teleschau: Wie wichtig ist Ihnen die Nachtruhe?

Natürlich ist das Thema Dating für einen so bekannten Star wie Beatrice Egli etwas komplizierter. Aber die 30-Jährige macht sich keinen Kopf: "Wenn es Liebe ist, dann gibt es einen Weg und die Zeit. Daran glaube ich." (Getty Images / Andreas Rentz)

Beatrice Egli: Oh, Schlaf ist mir sehr wichtig. Genauso wie Essen. Beides gehört für mich zur Grundvoraussetzung, um gute Laune zu haben.

teleschau: Gemessen an Ihrem Strahlen müssten Sie genug Schlaf haben ...

Beatrice Egli freut sich auf ihre Tour, aber die letzten Wochen waren hart: "Hinter mir liegen viele Tage mit intensiven Proben für meine Tournee, da stehe ich unter Hochspannung - in einem positiven Sinne eigentlich, aber das verfolgt mich eben auch nachts und im Traum." (Universal Music / Michael Bernhard)

Beatrice Egli: Ja, ich habe eigentlich immer gute Laune. Und das Lachen ist mein Werkzeug, damit gar nicht erst schlechte Laune aufkommen kann. Ich mache eigentlich alles im Leben mit Freude - mit einem Lächeln eben. Und normalerweise schlafe ich auch nicht so schlecht (lacht). Wenn's mal schwierig wird, höre ich ein Hörbuch. Oder ich nehme einen Roman in die Hand - keinen Thriller natürlich. Das hilft fast immer. Nach einer Seite bin ich normalerweise weg - nur momentan klappt selbst das nicht. Ist aber nicht so schlimm. Ich hole die ein oder andere Stunde eben im Auto oder im Flieger nach.

teleschau: Ist die Zeit vor einer Tournee eine Ausnahmesituation?

"Schlaf ist mir sehr wichtig. Genauso wie Essen. Beides gehört für mich zur Grundvoraussetzung, um gute Laune zu haben", lässt Beatrice Egli (zweite von links) durchblicken. Mit anderen Prominenten (unter anderem Schauspielerin Saskia Vester, zweite von rechts) spricht die Schweizerin in der BR-Sendung "Gesundheit! Die Show"über ihren Schlaf. (BR/Ralf Wilschewski)

Beatrice Egli: Definitiv. Es geht ja nicht nur um die intensive Probenzeit fürs Bühnenprogramm. Das beginnt schon viel früher. Ich mache dann zum Beispiel noch viel mehr Sport als sonst. Man muss heute fit sein - auch auf der Schlagerbühne. Sport brauche ich aber immer - nicht nur zur Vorbereitung auf die anstrengenden Auftritte, sondern auch als Ausgleich für meine Seele.

teleschau: Bleibt Ihnen die Aufregung während der ganzen Tournee treu?

"Ich bin ich", sagt Beatrice Egli und hat einen Rat an die Männer: "Bleibt natürlich, Jungs - aber lasst euch natürlich nicht gehen!" (BR / DEF Media / 313tv / Michael Bernhard)

Beatrice Egli: Die Nervosität geht nie weg. Doch von Show zu Show kann ich diese Nervosität besser genießen.

teleschau: Wie darf man sich das vorstellen?

Bei Beatrice Eglis Konzerten fallen manchmal sogar Fans in Ohnmacht: "Ich weiß nicht warum, aber offenbar mache ich manche Fans hysterisch", lachte sie in einem früheren Interview. (Michael Bernhard)

Beatrice Egli: Ein bisschen wie ein Ferienlager - so fühlt es sich für mich an, und als Mädchen habe ich Ferienlager über alles geliebt. Überhaupt: Ich liebe, was ich tue. Also darf es mich nicht zu sehr stressen - auch deshalb ist es mir so wichtig, möglichst perfekt vorbereitet zu sein und das Programm bis ins letzte Detail verinnerlicht zu haben. Ich brauche einfach eine gesunde Routine zum Glücklichsein - und zum Schlafen.

teleschau: Feiern Schlagersänger genauso wie Rockstars?

"Männer dürfen reifer werden - wir Frauen sollen hingegen möglichst immer jung und sexy aussehen. Ein bisschen ungerecht ist das schon": Beatrice Egli findet, "dass das Älterwerden für Männer in unserer Gesellschaft allgemein etwas einfacher ist". Aber Stress macht sie sich deswegen bestimmt nicht. (Universal Music)

Beatrice Egli: Das weiß ich nicht. Ich kann nur sagen: Ja, wir feiern viel - aber eigentlich nur auf der Bühne. Nach den Konzerten sind wir viel zu ausgepowert, um noch groß die Sau rauszulassen (lacht).

teleschau: An solchen Antworten merkt man: Sie sind mit Ihren 30 Jahren auch schon ein alter Hase!

"Wohlfühlgarantie" - so ist die Tournee von Beatrice Egli überschrieben. Sie freut sich darauf: "Die Leute kommen wegen mir und meiner Musik zu den Konzerten. Da wollte ich immer hin." (Universal Music / Sandra Ludewig)

Beatrice Egli: Also bitte (lacht)!

teleschau: Was viele jedenfalls gar nicht wissen: Sie standen lange vor Ihrem „DSDS“-Triumph von 2013 auf der großen Bühne. Sie waren als Teenager unter anderem beim „Grand Prix der Volksmusik“ und beim „Musikantenstadl“ ... Sah so Ihr Traum aus?

"Der Trend im TV geht etwas mehr zur Natürlichkeit. Ich finde das cool", sagt Beatrice Egli. (BR / DEF Media / 313tv / Ralf Wilschewski)

Beatrice Egli: Damals durfte ich die ersten Erfahrungen sammeln. Ich träumte immer davon, dass ich auf einer großen Bühne stehe, und die Leute singen meine Lieder mit. Was für ein Geschenk: Heute kommen sie wirklich wegen mir und meiner Musik zu den Konzerten. Da wollte ich immer hin.

teleschau: Zum Nachwuchs zählt Sie niemand mehr - obwohl Sie sehr jung sind. Fühlen Sie sich arriviert in der Schlagerszene?

Auf dieser Couch wird über das Thema Schlaf geredet (von links): Bayern 3-Moderator Sebastian Winkler, Autorin Hera Lind, Schlagersängerin Beatrice Egli, Schauspielerin Saskia Vester, Prof. Dr. med. Ingo Fietze, Schlafmediziner von der Berliner Charité, sowie die BR-Moderatoren Caro Matzko und Fero Andersen. (BR/Ralf Wilschewski)

Beatrice Egli: Ich werde schon noch als das Küken wahrgenommen. Aber das ist okay, ich habe nicht das Gefühl, dass ich besonders kritisch beäugt werde, sondern im Gegenteil: Alle waren von Anfang an sehr wohlwollend. Es hat viel Gutes, wenn dir die alten Hasen anerkennend auf die Schulter klopfen. Mich baut das auf. Außerdem kann ich von ihnen lernen, sie geben mir gerne Tipps. Ich staune vor allem, wie tiefenentspannt die Älteren in diesem aufgeregten Fernsehumfeld agieren, und versuche mir etwas davon abzuschauen. Irgendwann will ich auch so cool sein wie ein Roland Kaiser ...

teleschau: Wenn Sie die Atmosphäre hinter den Kulissen mit einem Wort beschreiben müssten - welches fällt Ihnen spontan ein?

"Ich fühle mich derzeit zwar ziemlich kaputt, aber grundsätzlich fühle ich mich sehr wohl in meinem Körper und mag meine Kurven - es muss alles genau so sein, wie es ist", erklärt Beatrice Egli und betont: "Wichtig ist sowieso nur, dass ich mit mir selbst zufrieden bin." (BR / DEF Media / 313tv / Ralf Wilschewski)

Beatrice Egli: Kollegial! - Ich weiß, dass es Vorurteile gibt, dass bei uns alles ganz schlimm sein soll. Aber ich habe die Atmosphäre bis jetzt nur positiv wahrgenommen. Die Leute sind echt lässig. Kein Grund zur Sorge also, mir geht's total gut unter den Schlagerstars.

teleschau: Spüren Sie keinen Neid?

"Ich hole die eine oder andere Stunde eben im Auto oder im Flieger nach": Beatrice Egli kompensiert fehlenden Schlaf am Tag (zweite von rechts, mit den Moderatoren Caro Matzko und Fero Andersen, stehend, sowie den anderen Show-Gästen Sebastian Winkler, Hera Lind und Saskia Vester). (BR/Ralf Wilschewski)

Beatrice Egli: Nein, ehrlich nicht. Ich glaube vielmehr, dass sich alle sehr über frisches Blut freuen. Schließlich ist es so, dass der Erfolg von uns Jüngeren die Branche befruchtet. Ich habe den Eindruck, dass sich viele Ältere von uns pushen lassen. Es gibt immer noch einige tolle Plattformen für Schlager, da ist für jeden Platz, wir nehmen keinem etwas weg. Also: Die Branche wächst, darüber freuen wir uns alle.

teleschau: Was ist für Sie aufregender: vor einem Millionenpublikum im TV aufzutreten oder ein Konzert in einer Halle zu spielen?

"Das pure Glücksgefühl, jedesmal aufs Neue": Beatrice Eglis Herz schlägt für die Bühne. (Universal Music)

Beatrice Egli: Auch wenn ich im TV immer großes Lampenfieber habe: Letzteres. Ein Tour-Konzert ist das Persönlichste, was ich zu geben habe. In den zwei Stunden lernen die Leute wirklich sehr viel von mir kennen - sie lassen sich im Idealfall dann auch irgendwie von mir und der Musik berühren. Und wenn das so ist, kommt das wiederum bei mir oben an und erzeugt ein Kribbeln, das mit nichts zu vergleichen ist. Es ist das pure Glücksgefühl. Jedesmal aufs Neue.

teleschau: Haben es Frauen in der Schlagerbranche schwerer als Männer?

"Ich werde schon noch als das Küken wahrgenommen. Aber das ist okay": Beatrice Egli startet durch. Demnächst bekommt sie bei RTL eine eigene Show - in "Schlager sucht Liebe" verkuppelt sie Schlagersänger ... (Christian Marquardt/Getty Images)

Beatrice Egli: Wahrscheinlich schon - aber das gilt ja nicht nur für die Schlagerbranche, wo es vielleicht nur ein bisschen extremer ist, sondern fürs ganze Leben, oder?

teleschau: Finden Sie?

Positiver geht's nicht: Beatrice Egli geht eigentlich immer mit einem Lächeln durch den Tag. (Michael Bernhard)

Beatrice Egli: Ja. Ich denke, dass das Älterwerden für Männer in unserer Gesellschaft allgemein etwas einfacher ist. Männer dürfen reifer werden - wir Frauen sollen hingegen möglichst immer jung und sexy aussehen. Ein bisschen ungerecht ist das schon. Andererseits darf man sich als Frau davon nicht komplett unter Druck setzen lassen. Es hilft ja nichts: Selbst wenn wir uns immer schön die Haut glätten lassen und sonst noch was unternehmen würden - irgendwann werden wir alle mal alt. Es gibt aber bereits ein gewisses Umdenken, das ich sehr begrüße - nicht ganz zufällig sieht man heute mehr und mehr Frauen mit grauen Haaren auch in Werbung und Fernsehen. Der Trend geht etwas mehr zur Natürlichkeit. Ich finde das cool.

teleschau: Also werden Sie eines Tages nicht verkrampft nachhelfen lassen?

Von hinten, von vorne und überhaupt: Beatrice Egli ist ein Wirbelwind auf der Bühne. (Universal Music)

Beatrice Egli: Auf keinen Fall. Ich stehe auf Natürlichkeit. Und Natürlichkeit bedeutet, zu seinem Alter zu stehen und zu allem, was das Alter mit sich bringt. Auf der einen Seite ist das etwas, das wir Frauen uns von den Männern abschauen können, auf der anderen Seite hoffe ich, dass nicht genau das Gegenteil geschieht: dass auch die Männer damit anfangen, dem totalen Jugendwahn zu verfallen. Also: Bleibt natürlich, Jungs - aber lasst euch natürlich nicht gehen (lacht)!

teleschau: Gerade mit dieser Einstellung muss es Sie doch erheblich stören, dass öffentlich so viel über Ihr Äußeres geschrieben und diskutiert wird.

"Ich glaube, dass sich alle sehr über frisches Blut freuen", sagt Beatrice Egli (beim "internationalen Schlagerfest 2017" in Dortmund) über die Schlagerbranche. Neid sei ihr dort noch nicht begegnet. (Getty Images / Mohssen Assanimoghaddam)

Beatrice Egli: Ach, nein. Damit finde ich mich ab. Das gehört ja alles irgendwie zusammen. Ich schaue mir zum Beispiel selbst auch gerne tolle Kleider an oder interessiere mich für die neuesten Frisuren der Promis. Die ganze Unterhaltungsbranche funktioniert eben wie eine Illustrierte - die Leute wollen sich die Künstler, für die sie sich interessieren, auch gerne ansehen und über ihre äußeren Merkmale austauschen. Wir Schlagerstars sind da mittendrin. Das sollten wir schon aushalten.

teleschau: Ein Dauerthema ist die Frage: Hat Beatrice Egli jetzt wieder abgenommen oder nicht?

Es geht wieder los: Am 28. Oktober startet in der Regensburger Donau-Arena die Tour von Beatrice Egli. Christin Stark ist als Support mit von der Partie. (Universal Music)

Beatrice Egli: Natürlich. Und damit habe ich kein Problem. Für mich ist nur wichtig, dass es dann weitergeht, dass die Leute nicht an der Oberfläche hängenbleiben, sondern sich für mich und meine Musik interessieren. Auf meinen Konzerten und in der Begegnung mit meinen Fans habe ich den Eindruck, dass es genau so ist. So wie in der Liebe: Wenn es passt, findet man doch den ganzen Menschen toll, da sind auch die inneren Werte interessant, nicht nur seine Figur oder seine Frisur. Ich fühle mich jedenfalls als Künstlerin und Mensch wahrgenommen. Und wichtig ist sowieso nur, dass ich mit mir selbst zufrieden bin.

teleschau: Muss man sich sexy fühlen, um als Schlagerstar Erfolg zu haben?

Sie wagte schon mal einen "Seitensprung" ins TV: Beatrice Egli hatte eine Gastrolle in der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe". Der Schlagerstar (Mitte) spielte sich selbst und trat auf der Hochzeit von Alicia Lindbergh (Larissa Marolt, rechts) und Christoph Saalfeld (Dieter Bach) auf. (ARD/Christof Arnold)

Beatrice Egli: (lacht) Ich glaube, das hilft nicht nur der Schlagersängerin. Es tut jeder Frau gut, wenn sie sich sexy fühlt. Ja, ich fühle mich sexy, und zwar von Kopf bis Fuß, und es fühlt sich toll an. Okay, ich fühle mich derzeit zwar ziemlich kaputt, aber grundsätzlich fühle ich mich sehr wohl in meinem Körper und mag meine Kurven - es muss alles genau so sein, wie es ist.

teleschau: Demnächst bekommen Sie bei RTL eine eigene Sendung: In „Schlager sucht Liebe“ verkuppeln Sie Schlagersänger ...

Die Schweizerin Beatrice Egli machte eine steile Karriere: Sie gewann 2013 die zehnte Staffel von "Deutschland sucht den Superstar". Seitdem wird sie immer populärer. (Stefan Gregorowius / RTL)

Beatrice Egli: Ja, ich freue mich total darauf. Die Dreharbeiten laufen noch, einen Sendetermin kann ich leider noch nicht nennen.

teleschau: Der Titel lässt vermuten, dass Schlagersänger schwer vermittelbar sind ...

"Irgendwann will ich auch so cool sein wie ein Roland Kaiser", schwärmt Beatrice Egli von einem ihrer berühmtesten Kollegen. (Getty Images / Christian Marquardt)

Beatrice Egli: Nein, ich glaube, da gibt es keinen Unterschied zwischen der Schlagerbranche und dem Rest der Gesellschaft. Der Reiz der Sendung liegt ja gerade darin, zu zeigen, dass auch Promis in Liebesdingen ganz normale Ansprüche, Sorgen und Problemchen haben, dass sie also auch nur Menschen sind (lacht).

teleschau: Aber wenn man so bekannt ist wie Sie und überall sofort erkannt wird, steht die Prominenz der Liebe schon im Weg, oder?

In der MDR-Sendung "Meine Schweiz - Meine Musik" präsentiete Beatrice Egli ihre Heimat einem Millionenpublikum. (MDR / Volker Neumüller)

Beatrice Egli: Ja, natürlich ist es dann etwas anderes. Aber ich vertraue eigentlich auf mein Bauchgefühl, um herauszufinden, ob mich jemand nur kennenlernen will, weil ich ein Promi aus dem Fernsehen bin, oder ob er wirklich an mir als Person interessiert ist. Damit bin ich bisher gut gefahren. Scheinbar habe ich eine gute Menschenkenntnis. Ich denke, es macht auch viel aus, dass bei mir der Unterschied zwischen der Frau, die man aus der Öffentlichkeit kennt, und der Realität gar nicht besonders groß ist. Ich bin ich! - Dazu gehört zum Beispiel auch, dass ich mit meinen Freundinnen in die Lokale und Clubs gehe, in die wir schon immer gegangen sind. Ich habe da noch keine schlimmeren Erfahrungen gemacht. Ich brauche auch keine Extrawürste, und meine Devise ist sowieso immer die gleiche: Mach dir das Leben nicht komplizierter als nötig! Ansonsten könnte ich es mir jetzt einfach machen und sagen, dass mir für eine Beziehung momentan sowieso die Zeit fehlt - was, ganz ehrlich, auch stimmt. Doch wenn es Liebe ist, dann gibt es einen Weg und die Zeit. Daran glaube ich!

Beatrice Egli auf Tour mit Christin Stark als Support:

Auf Beatrice Eglis jüngster Konzertreise, der "Kick im Augenblick Live Tour", war viel rosa angesagt. Und diesmal? (Universal Music)

28.10.18 // Regensburg // Donau-Arena

29.10.18 // Dresden // Kulturpalast

Im Ersten lief vor zwei Jahren ihre "große Show der Träume": Beatrice Egli ist im deutschsprachigen Fernsehen sehr gefragt. (BR / DEF Media / 313tv / Ralf Wilschewski)

08.11.18 // Nürnberg // Meistersingerhalle

09.11.18 // Passau // Dreiländerhalle

Wenn Lachen Programm ist: Beatrice Egli mit Michelle Hunziker bei "Das Große Sommer-Hit-Festival 2017'. (Getty Images / Mohssen Assanimoghaddam)

10.11.18 // Augsburg // Schwabenhalle

11.11.18 // Stuttgart // Liederhalle

Dass sie moderieren kann, hat Beatrice Egli (mit Magnus und Quirin Kapfhammer in der ARD-Show "Beatrice Egli - Die große Show der Träume") schon bewiesen. (Getty Images / Christian Marquardt)

15.11.18 // Köln // E - Werk

16.11.18 // Wetzlar // Rittal Arena

17.11.18 // Trier // Arena

22.11.18 // Hannover // Capitol

23.11.18 // Kiel // Sparkassen-Arena

24.11.18 // Berlin // Tempodrom

30.11.18 // Mannheim // Rosengarten

01.12.18 // Oberhausen // König-Pilsener-ARENA

02.12.18 // Ulm // Congress Centrum

03.12.18 // München // Philharmonie

06.12.18 // A - Wien // Stadthalle F

07.12.18 // CH - Basel // Musical Theater

08.12.18 // CH - Sursee // Stadthalle

09.12.18 // CH - Zürich // Halle 622

12.12.18 // Hamburg // Mehr! Theater

13.12.18 // Frankfurt am Main // Jahrhunderthalle

14.12.18 // Würzburg // Congress Centrum

15.12.18 // Kempten // BigBox