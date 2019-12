Im neuen Jahr einfach mal mit einem Yoga-Kurs anfangen. Gute Vorsätze können nie schaden. (Jens Kalaene /dpa)

Ein Dialog an der Supermarktkasse, wenige Tage alt. „Und, Vorsätze?“, fragt eine Frau die andere. Die lacht, wie man höflichkeitshalber über schlechte Witze lacht: kurz und trocken und ein bisschen widerwillig. „Nee“, sagt sie dann. Und, einen Seufzer später: „Bringt eh nichts.“

Neujahrsvorsätze sind wie der Weihnachtsmann: Manche glauben an sie, andere nicht. Oder: nicht mehr. Zu oft haben sie Besserung gelobt, um weniger später enttäuscht zu werden. Von sich selbst, von der eigenen Unzulänglichkeit. Zwischen Heiligabend und Neujahr, dieser seltsamen Dazwischenzeit, haben sie, träge auf dem Sofa liegend, betäubt von Glühweinresten und zu viel Schokolade, große Pläne geschmiedet. Mehr Sport! Gesünder essen! Weniger Alkohol!

Und dann: nichts. Mit den ersten Januartagen kommt die Ernüchterung. Die letzten Süßigkeiten müssen schließlich auch noch weg und ein, zwei Bierchen werden ja wohl drin sein. Das schlechte Gewissen regt sich – aber so, dass es sich einigermaßen mühelos ignorieren lässt. Noch ist das Jahr schließlich lang. Viel Zeit, alles anders zu machen.

Etwa die Hälfte der Deutschen, das ergab kürzlich eine Forsa-Umfrage, nutzt den Jahreswechsel, um gute Vorsätze zu fassen. Besonders beliebt ist die Absicht, klimafreundlicher zu leben; genauso viele Menschen möchten Stress reduzieren und mehr Zeit mit der Familie verbringen. Auf den Folgeplätzen: bewusstere Ernährung, mehr Bewegung, Smartphone-Verzicht. Harmlose Vorhaben? Von wegen. Das zumindest findet die andere Hälfte. Wer sich dieser Tage in den sozialen Netzwerken herumtreibt, stößt vor allem auf Kritik daran, ständig an sich herumzumäkeln.

Keine Vorsätze, nur Selbstliebe

„No resolutions, just self love“ steht da hellblau auf weiß auf quadratischen Instagram-Motivationsbildchen: keine Vorsätze, nur Selbstliebe. Ob es denn wirklich nötig sei, sich derart selbst zu kasteien, fragt eine Nutzerin ihre Follower (einhellige Meinung: bloß nicht!). Ein anderer User diagnostiziert, Vorsätze seien was für Leute, denen „die Selbstoptimierungsindustrie" schon den Kopf gewaschen habe.

Auch Online-Magazine wissen um die Sprengkraft der Vorsätze-Diskussion. „Vorsätze – ja oder nein?“ titelt eines und lässt seine Leser abstimmen. Ein anderes wägt wortreich ab zwischen sinnstiftendem Ziel und unnötiger Selbstgeißelung. Vielleicht kein Wunder. Verbote sind dieser Tage ein sensibles Thema. Und sind Vorsätze nicht die schlimmsten Verbote überhaupt, weil wir sie uns auch noch selbst auferlegen? Uns freiwillig unserer Freuden berauben? Erst die Tempofreiheit, dann die Schokolade?

Alles Unsinn. Vorsätze sind ja gerade deshalb etwas Schönes, weil sie nicht ernstzunehmen sind. Weil das, was da feiertagstrunken verkündet wird – das weiß jeder, das sagt nur niemand laut – höchstwahrscheinlich sowieso nie eintreten wird. Vorsätze müssen deshalb gar nicht erst darauf abzielen, realistisch zu sein. Sie dürfen komplett und über alle Maßen unrealistisch sein und spätestens am 1. Januar, 17 Uhr, verflucht und verworfen werden. Vorsätze sind die Lizenz, bar jeder Bodenhaftung zu träumen.

Aber geht das nicht immer? Braucht es dafür den Jahreswechsel, Blei und Raketen, Listen, Schwüre, das ganze Tamtam? Noch so ein Argument der Vorsatz-Verächter: Wer wirklich will, kann auch im Juli sein Leben ändern.

Warum nicht gleich auch Finnisch lernen?

Vielleicht. Aber die schönsten Hirngespinste entstehen Ende Dezember; dann, wenn das alte Jahr „schon wieder rum" ist und das neue noch nicht da. Dann, wenn alles, was sonst den Kalender und den Kopf verstopft, weit weg ist, wenn plötzlich alles möglich scheint. Häufiger zum Yoga? Sowieso. Warum nicht gleich auch Finnisch lernen, einen Marathon laufen, einen Roman schreiben? Alles denkbar. Theoretisch. Das reicht.

Es ist ein großer Spaß, Pläne zu schmieden, die sich nicht an der Realität messen lassen müssen. Weil es frei macht – von Versagensängsten und Wird-doch-eh-nichts-Gedanken. Und wer weiß, vielleicht klappt es ja doch mit der ein oder anderen Schnapsidee; vielleicht reicht es zumindest für drei Brocken Finnisch, vielleicht wird der Roman eine lange E-Mail.

Die Kassiererin im Supermarkt sah das übrigens auch so. Sie wolle wieder mehr lesen, erzählte sie, während sie Tiefkühlkost und Mandarinen über den Scanner zog. Zehn Bücher, mindestens. Oder wenigstens fünf. In diesem Sinne: Ja zu frischen Zielen, zu kleinen und großen, zu halben und ganzen, zu realistischen und unrealistischen. Ja zu gedanklichen Höhenflügen, zu übermütiger Drauflosplanerei, immer wieder, einmal im Jahr. Frohes neues Ja.