Vollprofis am Werk im Metropol-Theater: Mike Scott (Mitte) mit seinem langjährigen Mitstreiter Steve Wickham (links) und den Sängerinnen Zeenie Summers und Jess Kavanagh (rechts). (Lars Fischer)

Bremen. Im Musical geht es eher um den schönen Schein, das große Gefühl, um den Kitsch: Alles Zutaten, die mit der Band The Waterboys nicht unbedingt in Verbindung gebracht werden. Selten schien daher eine Band so deplatziert zu sein wie die Waterboys am Sonntag im Metropol-Theater Bremen. „Where The Action Is...“, lautet der Titelsong ihres neuen Albums und des Konzerts. Die findet allerdings selten in den gemütlichen Sesseln eines Musicaltheaters statt.

Zumal der inzwischen schon 60 Jahre alte Sänger und Bandleader Mike Scott diesmal nicht – wie bereits 2011 – vertonte William Butler Yeats-Gedichte im Programm hat, sondern erdigen „Modern Blues“, wie es das gleichnamige, 2015 erschienene Album für den Rest dieser Dekade vorgibt. Musikalisch mäanderte die Band in der Vergangenheit immer wieder. Gestartet in den Wirren des Post-Punks, fand Scott schnell zur fast orchestral anmutetenden „Big Music“. Mitte der 1980er-Jahre siedelte die Band von London nach Irland um, mauserte sich zu einer veritablen Folk-Kapelle. In den 1990er-Jahren wandelte Mike Scott meist auf Solo-Pfaden, bevor er zur Jahrtausendwende die Band mit elektronischen und esoterischen Experimenten wieder auferstehen ließ.

Mittlerweile dürfte deshalb auch die Zahl der Musiker, die irgendwann in den vergangenen 40 Jahren bei den Waterboys gespielt haben, fast dreistellig sein. Wobei die Besetzung anno 2019 mit dem langjährigen Mitstreiter Steve Wickham an der Geige, Brother Paul Brown (Keyboards), Ralph Salmins (Schlagzeug), Aongus Ralston (Bass) und den Sängerinnen Zeenie Summers und Jess Kavanagh mit Sicherheit nicht die schlechteste sein dürfte. In jedem Moment des Konzerts wird klar, dass auf der Bühne Vollprofis am Werk sind, die nicht nur in „Memphis, Tennessee“ unter Beweis stellen, dass sie alle Stilformen der Band-Geschichte und mehr drauf haben.

Den zweiten Teil des Konzerts eröffnet Mike Scott mit einem traumhaft schönen „This Is The Sea“. Der Titelsong aus dem 1985 erschienenen Album kommt heute eher sanft daher, begleitet vom einfühlsamen Geigenspiel Wickhams. Von „Big Music“ ist heute nichts mehr zu spüren. Nur die Worte „Trouble“ (Sorgen) und „Pain“ (Schmerz) brüllt Scott noch hinaus, während der Song sonst eher ruhig dahinplätschert. Den Refrain „That Was The River, This Is The Sea“ nuschelt Scott fast beiläufig dahin. Früher war mehr Triumphgeheul.

Wer aber meint, dass der Schotte altersmilde geworden sei, wird schnell eines Besseren belehrt. „Morning Came Too Soon“ kommt als veritabel krachender Rocker daher, mit einem Gitarrensolo, das an Neil Young an einem zornigeren Tag erinnert. Das Bremer Publikum nimmt auch diesen Ausbruch regungslos hin.

Auch erweist sich Scott als guter Beobachter. Sogar das Clubsterben auf der Discomeile entgeht ihm nicht. Er widmet den Song „Closest Thing To Hip“ aus seinem 2017er-Album „Out Of All This Blue“ diesem Phänomen. Mit dem eindrucksvollen „In My Time On Earth“, einem der besten Songs aus dem neuen Album, und der unvermeidlichen Zugabe „The Whole Of The Moon“ endet ein sehr gutes Konzert. Und am Schluss ist sogar das Bremer Publikum erwacht und spendet stehend Applaus.