Stehen vor einem schwierigen Fall: Kommissar Moritz Eisner (links,Harald Krassnitzer), Bibi Fellner (Adele Neuhauser) und Manfred Schimpf (Thomas Stipsits). (ARD Degeto/ORF/Hubert Mican)

Eine völlig verbrannte Leiche in einem Waldstück nahe einer verlassenen Landstraße: Wer ist der Tote? Und was ist hier passiert? Viele Anhaltspunkte haben die Täter den Wiener Ermittlern Oberstleutnant Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Majorin Bibi Fellner (Adele Neuhauser) im aktuellen „Tatort“ mit dem Titel „Her mit der Marie!“ (Sonntag, 20.15 Uhr, ARD) nicht gelassen. Dem Opfer wurden die Zähne ausgeschlagen, und auch sonst haben die Beteiligten sich mit der Spurenverwischung größte Mühe gegeben. Wo also anfangen?

Der Zuschauer ist den Ermittlern einen Schritt voraus, kennt zumindest einige der Beteiligten und weiß, dass der Tote einer von zwei Boten war, die für den Wiener Großkriminellen „Dokta“ (Erwin Steinhauer) Geld (Marie) beiseiteschaffen sollten, dabei allerdings von einem Maskierten überfallen wurden.

Ein bisschen braucht dieser Fall (Drehbuch: Stefan Hafner und Thomas Weingartner), um in Gang zu kommen, und nicht alles an seiner Auflösung überrascht. Dennoch fesselt der „Tatort“ mit Gangster-Figuren aus dem Bilderbuch (inklusive tätowierten Hälsen und getunten Autos) und einem höchstdramatischen Finale. Auch eine persönliche Verwicklung von Kommissarin Bibi Fellner, deren guter Freund „Inkasso Heinzi“ (Simon Schwarz) in den Kreis der Verdächtigen gerät, sorgt für zusätzliche Spannung. Fazit: Ein von allen Beteiligten überzeugend gespielter und sehenswerter Fall, der mit seinen vielen „deppert“ und „schleich di“ allerdings die norddeutschen Ohren ein wenig strapaziert.