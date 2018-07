Fernsehen will keiner mehr, der Buchhandel klagt über sinkende Umsätze, und wer sitzt schon noch in Konzertsälen, wenn dort Mozart oder Britten gespielt werden? Menschen, deren Haupthaar eher grau ist und die in Oberneuländer Villen wohnen. Klassische Musik? Gestrig, super-anstrengend, Minderheitenprogramm. Hat sich bald erledigt, wie Fernsehen und Bücher. Doch halt. Immer, wenn die Trend-Karawane allzu schnell weiterziehen und Dinge als scheintot am Wegesrand zurücklassen will, gibt es einen, der Widerspruch erhebt. Der einen Plattenspieler mitnimmt oder eine Kinokarte. Könnte ja sein, dass Vinyl plötzlich wieder total angesagt ist oder aber das Vergnügen, einen Film auf einer Leinwand statt auf einem Monitor anzuschauen.

Das Hören klassischer Musik passt vordergründig gut in diese Aufzählung scheinbar überholter Kulturvergnügen. Aber es gehört da überhaupt nicht hin. Denn die Klassik litt noch nie an Bedeutungsverlust und Zuschauerschwund, und heute schon gar nicht. Das kann man so selbstbewusst sagen, weil es ganz unmusisch durch Statistiken untermauert wird. Das von der Bundesregierung geförderte Musikinformationszentrum (MIZ) stellt beispielsweise fest, dass 10,5 Prozent der Gesamtbevölkerung über 14 Jahren sich für Klassik interessieren, zwei Prozent mehr als noch 2011. Menschen mit einem Haushaltsnettoeinkommen von 1000 bis 1500 Euro im Monat zählen zu den eifrigsten Besuchern von Konzerten.

Die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ hatte schon 2016 beeindruckende Zahlen parat – seit 1871 hat sich die Anzahl derjenigen, die Opern- und Konzertaufführungen besuchen, verzehnfacht. Das Statistische Bundesamt vermeldet, dass von den 500 Musikfestivals in Deutschland 200 klassischer Musik gewidmet sind; 2016 erreichten sie 5,4 Millionen Besucher. Hinzu kamen in dem Jahr 7,6 Millionen Menschen, die Opern, Operette, Tanz, Musical besuchten – 18,2 Millionen Zuhörer für die Klassik insgesamt. Den Geschäftsführer der Deutschen Orchestervereinigung, Gerhard Mertens, verleitete das im „Tagesspiegel“ zu der süffisanten Anmerkung: „Die erste Fußballbundesliga zählte in dieser Saison 13,2 Millionen Zuschauer.“

Gut gebrüllt, Löwe! Da möchte man sofort auf das Elphi-Phänomen verweisen, dass in Hamburg seit Januar 2017 zu beobachten ist. Wer Karten für das neue Konzerthaus kaufen will, muss einen langen Atem haben. Das gilt für viele Festivals oder Veranstaltungen mit Stars wie Anna Netrebko oder Jonas Kaufmann, der kürzlich locker die Berliner Waldbühne füllte. Und natürlich für die Mutter aller Klassik-Events in Deutschland: Die Richard-Wagner-Festspiele, die am Mittwoch in Bayreuth mit einer Neuinszenierung von „Lohengrin“ starten. Jahrelang warten Afficionados mitunter auf ein Ticket.

Die Statistik zeigt aber noch etwas anderes: Das Publikum ist nicht nur zahlreich und wenig elitär, sondern auch jünger, als es das Klischee erlaubt. Das stellte eine Studie der Hamburg Media School vor zwei Jahren fest, für die 4800 Männer und Frauen aus Norddeutschland zwischen 14 und 74 Jahren befragt wurden. Und siehe da: Die 20- bis 29-Jährigen gingen häufiger in klassische Konzerte als die 50- bis 59-Jährigen. Die immer breiter gestreuten Anstrengungen rund um Musikvermittlung, die auch bei den beiden Bremer Orchestern eine große Rolle spielt, trägt hier Früchte. Wer sich die Welt von Bach und Mahler durch das Lernen eines Instruments erschlossen hat, der verlässt sie so schnell nicht wieder.

Doch reicht das, um vermeldete Besucherrekorde ausreichend zu erklären? Denkbar sind weitere Gründe. Die Klassik wird zunehmend als das wahrgenommen, was sie schon lange ist: ganz schön aufregend. Junge, freche Dirigenten wie Teodor Currentzis, der auch beim Musikfest Bremen zu erleben sein wird, sorgen für Frischekicks. Genregrenzen zu Jazz oder elektronischer Musik brechen auf, die unsäglichen Frauenrollen in Opern werden mit Inbrunst gegen den Strich gebürstet; dagegen sieht die Popmusik manchmal ganz schön alt aus. Hinzu kommt die wieder erstarkte Bedeutung gesellschaftlicher Konventionen in der Generation Y, die sich verlobt und ähnliche Rituale pflegt. Dazu gehört, schick auszugehen, auch in ein Konzert, das als Ereignis plus Hörgenuss wahrgenommen wird. Für gestresste Digital Natives ist ebenfalls etwas im Angebot: Sie können sich teure Achtsamkeits-Seminare sparen und stattdessen Chopin-Etüden hören. Klassische Musik ist pures Digital Detox. Und das seit Jahrhunderten.