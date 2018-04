Sie sind die Stars des Gala-Konzerts der Jazzahead, das am Freitagabend im großen Saal der Glocke stattfindet: Anna Maria Jopek und Leszek Mozdzer. (Mikolaj Rutkowski)

Polen, das Gastland der diesjährigen Messe Jazzahead, unterscheidet sich in seiner Geschichte des Jazz nicht sonderlich vom übrigen Europa, will sagen, auch in Polen hielt der in den USA entstandene Jazz erst nach dem Ende des Ersten Weltkriegs Einzug. Einen etwas anderen Weg nahm Polen dann aber – wie auch viele andere Staaten des ehemaligen Ostblocks – nach dem Zweiten Weltkrieg durch die politische Führung, die den Jazz als dekadent brandmarkte. In der Folge hatten Jazzmusiker immer wieder Probleme, ihre Musik zu spielen und Plattenaufnahmen zu machen. Gleichwohl entwickelte sich mal mehr, mal weniger im Verborgenen eine lebendige Jazzszene, die sich ihren eigenen Weg suchte.

Vom Heute aus betrachtet, erreichte sie einen Höhepunkt in den 1960er-Jahren mit dem Pianisten und Komponisten Krzysztof Komeda. Der Musiker, der mit gerade einmal 37 Jahren 1969 starb, hat in seiner kurzen Karriere viele berühmte Filmmusiken komponiert, darunter vor allen Dingen zu den Filmen von Roman Polanski („Das Messer im Wasser“, „Wenn Katelbach kommt“, „Tanz der Vampire“, „Rosemary’s Baby“). Das Kino City 46 hat im März als Vorbote der Jazzahead eine eindrucksvolle Dokumentation über den Musiker gezeigt, der heute noch eine Galionsfigur des polnischen Jazz ist, wovon diverse Alben polnischer Jazzer zeugen, die sich seiner Musik widmen, darunter eines des Trompeters Tomasz Stańko, der noch mit Komeda zusammengearbeitet hat, sowie von Leszek Możdżer, dem aktuellen Pianostar Polens, der auch bei dem Gala-Konzert der Jazzahead auftreten wird. An Stańkos Komeda-Hommage war übrigens auch der hoffnungsvolle Jazzgeiger Zbigniew Seifert beteiligt, der 1979 viel zu jung, nämlich mit 32 Jahren, an Krebs starb. Zwei Jahre zuvor hatten übrigens eine Reihe von Jazzmusikern Benefizkonzerte für den erkrankten Seifert – auch in der Bremer Glocke – gegeben. Als eine Art musikalischen Nachruf reagierte eine ganze Garde europäischer Jazzer mit dem Album „We’ll remember Zbiggy“ noch im Todesjahr.

Das Justin-Kauflin-Trio tritt am 21. April bei der Overseas-Night in Halle 7 auf. (Amanda Reynolds)

Daran beteiligt war auch Urszula Dudziak, eine der großen experimentierfreudigen Sängerinnen Polens, die mit der Vokalband Vocal Summit weltweit für Aufsehen in der Jazzwelt sorgte. Urszula Dudziak wiederum ist mit dem Geiger und Saxofonisten Michal Urbaniak verheiratet, der die Jazzimprovisation auf der Violine erweiterte, wenn man so will, in Nachfolge von Seifert. Auch Urbaniaks Weg in den Jazz hat wieder etwas mit Komeda zu tun, denn er spielte – allerdings als Saxofonist – eine Weile in dessen Quintett. Das gilt auch für einen anderen bedeutenden Saxofonisten Polens: Zbigniew Namysłowski.

Besonders schwer hatte es der Jazz in den 1980er-Jahren zu Zeiten des Kriegsrechts in Polen, so dass viele Jazzmusiker es vorzogen, vorübergehend in die USA zu emigrieren, wie das Ehepaar Dudziak-Urbaniak, oder im westlichen Europa nach Arbeitsmöglichkeiten zu suchen, wie der Saxofonist Leszek Zadlo, der lange in der Würzburger Musikhochschule unterrichtet hat.

Experimente in den 1990er-Jahren

Mit dem Fall des Eisernen Vorhangs verbesserte sich auch das Klima für polnische Jazzmusiker und es begann eine Zeit des Experimentierens. Dabei muss aber festgehalten werden, dass im polnischen Jazz nach den Modern Jazz-Anfängen mit Komeda sowie Be- und Hardbop-Spielweisen durchaus auch zuvor schon die Ideen von Free Jazz und Freier Improvisation beherzt aufgegriffen wurden, wie durch den Kontrabassisten Helmut Nadolski, der nach Anfängen in der Band von Niemen sich dem Jazzrock zuwandte und schließlich bei der Improvisation landete. Nadolski hat übrigens eine Reihe von Jahren in Bremen gelebt. Bei der diesjährigen Jazzahead stellen sich außer den acht Bands der Polish Night im Schlachthof und Messehalle 7 im Galakonzert noch zwei weitere Bands vor, und, wer genauer hinschaut, wird beim European Jazz-Meeting einen weiteren Polen in der Band des norwegischen Pianisten Helge Lien entdecken: Den Geiger Adam Bałdych. Mit dem Pianisten Leszek Możdżer ist ein echter Star beim Galakonzert am Freitag in der Glocke zu erleben, dessen stilistische Wandelbarkeit seine Stärke ist: Możdżer kann sowohl Polens Nationalheiligen Frédéric Chopin mühelos interpretieren, als auch experimentellen Jazz bis hin zur Rockmusik spielen.

Das Atom String-Quartet ist bei der Polish-Night am Donnerstagabend im Schlachthof mit dabei. (Ivon Wolak)

Mit der Sängerin Anna Maria Jopek, die in Polen ein großer Popstar ist, aber auch souverän Jazz singt, hat Możdżer schon eine ganze Reihe von Alben aufgenommen. Auch die zweite Band an diesem Abend verspricht spannenden Jazz: Altsaxofonist Maciej Obara hat im vorigen Jahr eine spannendes Album bei ECM veröffentlicht. Bei der Polish Night am Donnerstag dürften von besonderem Interesse das Trio des exzellenten Pianisten Marcin Wasilewski, das Atom String Quartet, mit dem die Streichertradition Polens fortgesetzt wird, sowie die neunköpfige Blaskapelle Power Of The Horns sein. Weitere Entdeckungen sind natürlich möglich.

Was, wann, wo?

Die Jazzahead geht ab Donnerstag, 19. April, in ihre heiße Phase, und das heißt: Es geht bis Sonntag, 22. April, um Musik, Musik, Musik. Am Donnerstag, 19. April, heißt es ab 19.30 Uhr im Kulturzentrum Schlachthof und in der Halle 7 „Polish Night“, die Künstler des diesjährigen Partnerlandes präsentieren sich. Der Freitag, 20. April, steht ab 14 Uhr an gleicher Stelle im Zeichen des „European Jazz Meetings“, der Sonnabend, 21. April, läuft von 14 Uhr bis 18.35 Uhr unter dem Titel „German Jazz Expo“, um 19.30 Uhr startet die „Overseas Night“, die bis genau 1.05 Uhr am Sonntagmorgen dauert. Am Freitagabend findet außerdem das Gala-Konzert der Jazzahead in der Glocke statt.

Am Sonnabend ist zudem der Tag der „Clubnight“, einer Tradition, die die Bremer und ihre Gäste im mittlerweile achten Jahr sehr schätzen. „Clubnight“, das heißt: eine Nacht, ein Ticket (25 €, ermäßigt 20 €), 30 Clubs; wobei auch Kirchen, das Theater am Goetheplatz oder Bremer Museen am 21. April dazu werden. Mit dem Ticket kann man Busse und Bahnen nutzen, der ADFC bietet zudem eine Fahrradtour zu den Spielstätten an. Als Einstimmung auf die „Clubnight“ spielt das Wojtek Mazolewski-Quintet drei Open-Air-Konzerte auf einem Lkw, und zwar umsonst und draußen: um 14 Uhr vor dem „Papp“ in der Neustadt, um 16 Uhr vor dem Theater Bremen und um 18 Uhr vor der Markthalle acht.