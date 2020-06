„Hässlicher toter Fisch“ stand auf der Kiste, in der Autor Ian Watson das ihm zugedachte Exponat übergeben bekam. Er sei sofort in das Tier verliebt gewesen, die Geschichte dazu habe sich dann wie von allein geschrieben. (Christina Kuhaupt)

Bremen. Sein Name ist Bumbo, er ist aus Holz und wirkt etwas lädiert. Ihm fehlen Arme, und er hat ein Loch im Kopf. Gefunden wurde Bumbo von zwei Jungen am Ufer der Unterweser in Brake. Die beiden haben die Figur an das Schifffahrtsmuseum Unterweser weitergereicht. Dort wurde er als Galionsfigur kategorisiert. „Eigentlich weiß man aber nicht so recht, was genau Bumbo ist. Wie bei allen Objekten, die gefunden werden, musste zunächst eine Vermutung aufgestellt werden“, sagt Anne Schweinsfurth. Sie ist Kuratorin im Bremer Hafenmuseum. Gemeinsam mit ihrem Kollegen Rainer Weber hat sie die Ausstellung „Raum für Vermutungen“ initiiert, die ab Sonntag zu sehen ist.

Die Idee: Schriftsteller machen sich Gedanken, woher die Objekte stammen könnten, was ihre Funktion und ihre Geschichte sein könnte. Elf Exponate werden in der Sonderausstellung präsentiert. Die Autorinnen und Autoren bekamen jeweils ein Objekt zugewiesen und hatten 800 Zeichen, um ihre Gedanken dazu aufzuschreiben.

Die Schriftsteller und ihre Geschichten sind das Herzstück der Ausstellung. „Die einzige Voraussetzung war, dass sie etwas mit Bremen zu tun haben“, erklärt Anne Schweinsfurth. Eine Autorin ist Christine Glenewinkel: „Für mich war diese Aufgabe Freude und Herausforderung zugleich“, erklärt sie. Das ihr zugedachte Objekt: ein altes Salinometer. „Ich musste tatsächlich erst einmal googlen, was genau das eigentlich ist.“ Nämlich: ein Messgerät zur Bestimmung des Salzgehalts von Salzwasser. „Danach habe ich meine recherchierten Fakten wieder losgelassen, um mich auf den Text einlassen zu können“, beschreibt Christine Glenewinkel.

Über das Ausstellungsformat wurde bereits 2008 nachgedacht. „In der Beluga-Baugrube wurde das Schultergelenk eines Wals gefunden. Wir waren direkt fasziniert von den Vermutungen, die dieser Fund mit sich gebracht hat“, erinnert sich Anne Schweinsfurth. Mit der konkreten Planung habe man dann vor gut einem Jahr angefangen. Auch der Autor Ian Watson ist Teil des Projekts. Sein Objekt ist ein ausgestopfter Seehase. Der Fisch habe in einem Karton gelegen, auf dem „hässlicher toter Fisch“ stand. „Ich habe mich in das Tier verliebt“, meint Watson. Seine Geschichte habe sich daraufhin wie von alleine geschrieben. Sie ist eine Symbiose der Märchen vom Hasen und dem Igel und den Bremer Stadtmusikanten. Nur das Ende ist in diesem Fall nicht ganz so märchenhaft.

Durch die Geschichten würde die Ausstellung erst lebendig, so Anne Schweinsfurth: „Alle Exponate wurden aus einem Dornröschenschlaf erweckt.“ Jeder der Autoren habe eine eigene Farbe eingebracht, dadurch sei die Ausstellung sehr unterschiedlich geworden. „Es werden verschiedene Probleme unserer Zeit angesprochen. So werden Vergangenheit, Gegenwart und sogar die Zukunft miteinander verwoben“, erklärt die Kuratorin. Auch Wissenschaftler kommen zu Wort und erklären die einzelnen Exponate aus der faktenbasierten Sicht der Forschung.

Außer den Objekten und den Geschichten dazu werde es sowohl 360-Grad-Bildinstallationen als auch Audio-Interviews mit den Wissenschaftlern geben. „Die wissenschaftliche Betrachtung ist die wahre Betrachtung, aber unsere Geschichten sind genau so wahrhaftig“, kommentiert die Autorin Christine Glenewinkel. Darüber hinaus entwickle sich der Stand der Forschung stetig weiter, die Faktenlage ändere sich und damit dann auch der Interpretationsspielraum, merkt Anne Schweinsfurth an.

Neben den elf Exponaten, die in und um die Weser gefunden wurden, stehen vier Schreibmaschinen in dem Ausstellungsraum im Hafenmuseum. „Wir hoffen, dass die Besucherinnen und Besucher von unseren Autoren und deren Vermutungen inspiriert werden, um sich selber Gedanken zu machen und diese auch aufzuschreiben“, erklärt Anne Schweinsfurth.

Für Schülerinnen und Schüler hat sich das Museum außerdem ein besonderes museumspädagogisches Konzept überlegt. Signalisierten die Schulen Interesse, werde man auf dem Außengelände eine archäologische Ausgrabungsstätte nachbauen. So könne den Schülern der Beruf eines Wissenschaftlers nähergebracht werden. „Anschließend können sie ihre eigenen Vermutungen anstellen“, sagt die Kuratorin.

Die Eröffnung am Sonntag wird anders ablaufen als gewöhnlich, so wird die obligatorische Rede als Video gezeigt. Sowohl die Initiatoren der Ausstellung als auch die meisten Autoren werden vor Ort sein, um die Besucherinnen und Besucher willkommen zu heißen. „Wir dürfen immer höchstens 40 Besucher gleichzeitig in den Raum lassen, alle müssen einen Mund-Nase-Schutz tragen“, erklärt Anne Schweinsfurth. Und: Man sei natürlich aufgeregt, weil die Ausstellung ein Experiment sei.

Weitere Informationen

„Raum für Vermutungen“, Hafenmuseum im Speicher XI, ab Sonntag, 14. Juni bis 29. November. Geöffnet: Freitag bis Sonntag zwischen 11 Uhr und 18 Uhr. Eine Anmeldung ist erforderlich unter der Telefonnummer 0421/30 38 279.