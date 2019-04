Nach der Veröffentlichung von "180 Grad Meer" vor zwei Jahren, hat Autorin Sarah Kuttner nun ihren bereits vierten Roman vorgelegt. (Katharina Hintze)

Es gibt einen großen und einen kleinen Kurt in Lenas Leben. Der Große ist ihr Lebensgefährte, der Kleine ist der Sohn vom Großen, aber nicht ihr eigener. Damit das Paar näher am kleinen Kurt und dessen Mutter wohnt, ist es aus Berlin aufs Land nach Brandenburg gezogen. Lena, eine freie Journalistin, die neuerdings das Gärtnern für sich entdeckt hat, ist die Hauptfigur in Sarah Kuttners viertem Roman „Kurt“. Sie weiß noch nicht, wie sie ihre Rolle als Nicht-Mama, aber trotzdem Teilzeit-Mutter des kleinen Kurt zu nehmen hat. Schließlich wohnen sie und der große Kurt jetzt zum ersten Mal zusammen. Sie spürt mehr Verantwortung als zuvor, weiß aber nicht, wie viel Mitspracherecht sie bei der Erziehung hat.

Ansonsten kann sich Lena nicht beschweren. Sie ist sehr verliebt in den großen Kurt, fühlt sich wohl in ihrem Haus mit Garten und gewöhnt sich langsam an den Gedanken, abseits der Großstadt zu leben. Trotzdem misstraut Lena der objektiv durchaus vorhandenen Harmonie. Das wird im ersten Teil des Romans deutlich, in dem Kuttner mit Details wie einem blutigen Zahn und einem blauen Auge auf den anstehenden Verlust anspielt. Die Verletzlichkeit des kleinen Kurt, aber auch der recht neuen Wohnsituation des Paars stehen immer im Raum.

Dann fällt der kleine Kurt von einem Klettergerüst und ist tot. So verrät es bereits der Klappentext. Trotzdem erscheint der Verlust so brutal und die beschriebene Trauer so roh, dass das Lesen dieser Passage schmerzt. Wer jetzt für das restliche Buch ein schwermütiges Sich-durch-Durchkämpfen erwartet, wird glücklicherweise enttäuscht. Kuttner gelingt es, klar und ohne Umschweife zu benennen, wie furchtbar der Verlust eines Kindes, wie unmöglich der richtige Umgang mit den Hinterbliebenen ist, ohne dabei die Leichtigkeit und das Flapsige ihres Schreibstils einzubüßen. Sie fesselt den Leser mit ihrer Sprache, die so klingt, wie eine junge Frau um die Dreißig oder Vierzig eben spricht oder denkt. Nichts wirkt gekünstelt, sondern beinahe zu real. Das macht „Kurt“ so schön traurig.

Es gibt Szenen, in denen Lena heimlich auf dem Klo weint, weil sie nicht weiß, wie viel ihrer eigenen Trauer sie dem großen Kurt zeigen, wie viel sie überhaupt trauern darf. Ein vom kleinen Kurt gemaltes Bild versteckt sie wie einen Schatz. Es ist ja nicht ihr Sohn, denkt Lena sich, aber natürlich trauert sie, nur eben allein. Der hinterbliebene Kurt schottet sich ab, steckt, wie er sagt, in einem furchtbaren Keller fest. Der Tod des Kindes frisst sich in den Alltag und lässt nicht mehr viel übrig von der ehemals unbeschwerten Verliebtheit zwischen Kurt und Lena. Wie viel Trauer hält eine Beziehung aus? Wann darf man seinem Partner sagen, dass er aus dem Keller herauskommen muss?

Kuttner gelingt mit ihrem Roman ein einfühlsamer Blick in das Seelenleben einer Frau, die einen Verlust verarbeiten und gleichzeitig fürchten muss, einen weiteren Menschen zu verlieren. Sie berührt den Leser emotional und schonungslos, holt aber nicht mit Holzhammer aus. Sie schafft eine Atmosphäre der Trauer, die auf bittere Weise authentisch ist. Der Verlust eines Menschen lässt sich schwer in Worte fassen. Kuttner legt mit „Kurt“ einen beeindruckenden Vorschlag vor.

Weitere Informationen

Sarah Kuttner: Kurt. S. Fischer, Frankfurt a. M. 240 Seiten, 20 €. Am Mittwoch, 17. April, um 20 Uhr kommt die Autorin für eine Lesung in den Schlachthof, Findorffstr. 51.