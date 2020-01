27 Jahre nach den Ereignissen des ersten Films sucht der mörderische Clown Pennywise die Kleinstadt Derry erneut heim. (2019 Warner Bros. Entertainment Inc.)

Damit hatten vor zwei Jahren wohl nur die wenigsten gerechnet: „Es“, mit einem eher bescheidenen Budget von 35 Millionen US-Dollar gedreht, spielte weltweit rund das Zwanzigfache der Produktionskosten ein. Die Adaption der ersten Hälfe des Bestsellers von Stephen King wurde zum erfolgreichsten Horrorfilm aller Zeiten. Der durchschlagende Kassenerfolg von Andy Muschiettis Romanverfilmung trat, wenig überraschend, eine regelrechte Stephen-King-Manie los. Nicht weniger erfolgreich war der zweite Teil des Horrorklassikers, „ES: Kapitel 2“. Genrefans können sich davon dank des Heimkino-Releases auch im heimischen Wohnzimmer davon überzeugen. Außerdem erscheinen in dieser Woche der Kinderfilm „Angry Birds 2“ und das U-Boot Drama „Kursk“.

„ES Kapitel 2“ (VÖ: 23. Januar)

Meistens nimmt das böse, wandlungsfähige Monster "Es" die Gestalt des Clowns Pennywise (Bill Skarsgård) an. (2019 Warner Bros. Entertainment Inc.)

„ES Kapitel 2“ spielt rund drei Jahrzehnte nach dem ersten Teil. Die Hauptfiguren von einst sind mittlerweile erwachsen geworden, ihre Wege haben sich getrennt. Doch weil das Grauen alle 27 Jahre ihre Heimatstadt Derry heimsucht, führt sie das Schicksal wieder zusammen. In den Hauptrollen der Fortsetzung spielen unter anderem James McAvoy, Jessica Chastain und Bill Hader. Bill Skarsgard lehrt als böser Clown Pennywise einmal mehr das Fürchten. So sehr man sich über das schmucke Produktionsdesign, die hochwertigen Bilder und die weitgehend überzeugenden Spezialeffekte freuen kann: Die Bindung an die Freunde und ihr Schicksal war im ersten Teil von „Es“ etwas größer.

Preis DVD: circa 16 Euro

Die schrägen Vögel und Schweine sind zurück! "Angry Birds 2 - Der Film" ist sogar besser als der Vorgänger. (Sony)

USA, 2019, Regie: Andrés Muschietti, Laufzeit: 163 Minuten

„Angry Birds 2 - Der Film“ (VÖ: 30. Januar)

Selbstverständlich ungemein putzig: die Küken in "Angry Birds 2 - Der Film". (Sony)

Nach dem Ende des ersten Teils gilt der rote Vogel Red als Held, der noch dazu mit seinen Freunden Chuck und Bombe so etwas wie die Bürgerwehr darstellt. Denn von der Schweineinsel werden Torten und Ähnliches auf die Vogelinsel katapultiert. Harmlose Streiche, aber auch diese müssen vergolten werden. Doch um den Schurken mit dem Superplan von der Eisinsel aufzuhalten, müssen sich Vögel und Schweine verbünden. Da ist Chaos quasi vorprogrammiert. „Angry Birds 2 - Der Film“ ist nicht nur einer der besten Filme, die auf Basis eines Videospiels entstanden sind, sondern zugleich auch eine Fortsetzung, die besser als ihr Vorgänger ist.

Preis DVD: circa 15 Euro

Den Stolz ihrer Nordflotte haben die Russen verloren: Die "Kursk" ist explodiert und gesunken. Der dänische Regisseur Thomas Vinterberg erkundet, wie es den Männern, die das Unglück zunächst überlebten, und ihren Familien erging. (KSM)

USA / FIN 2019, Regie: Thurop van Orman, John Rice, Laufzeit: 93 Minuten

„Kursk“ (VÖ: 23. Januar)

Nach den Explosionen auf der "Kursk" versucht der britische Commodore David Russell (Colin Firth, rechts) verzweifelt, den Russen zu helfen. (KSM)

Die wahre Geschichte einer großen Tragödie: Regisseur Thomas Vinterberg widmet sich in „Kursk“ den 118 verstorbenen Besatzungsmitgliedern des im Jahr 2000 gesunkenen, gleichnamigen Atom-U-Boots. Die Ursache für den Untergang des Flaggschiffs der russischen Flotte waren zwei Explosionen an Bord. Vor der Kamera: viel internationale Schauspielprominenz, darunter Max von Sydow, Colin Firth, August Diehl und sogar Matthias Schweighöfer. „Kursk“, so schlimm es in Anbetracht der tragischen Hintergründe klingen mag, plätschert erstaunlich lapidar dahin.

Preis DVD: circa 14 Euro

DK / D / B / L, 2018, Regie: Thomas Vinterberg, Laufzeit: 113 Minuten