Was, dieser Mann feiert nun tatsächlich seinen 60. Geburtstag? Kaum zu glauben, schließlich verfallen beim Anblick von George Clooney noch immer reihenweise Frauen in Schnappatmung. Trotz grauer Haare und mittlerweile nicht zu übersehender Falten verkörpert er einen reifen Typ Mann, der zeigt, wie man in Würde altert. (Getty Images/Duncan McGlynn)

Vom US-Magazin „People“ wurde er einst zum „Sexiest Man Alive“ gekürt. Mittlerweile ist George Clooney nicht nur liebender Ehemann, sondern auch leidenschaftlicher Zweifach-Papa. Der Hollywoodstar scheint angekommen zu sein und strahlt bei öffentlichen Auftritten eine unglaubliche Zufriedenheit aus. Ob es an seiner Ehe mit Amal (43) liegt - oder an seiner Reife? Immerhin feiert George am heutigen Donnerstag, 6. Mai, seinen 60. Geburtstag. Ein unfassbarer Meilenstein - George Clooney gilt noch heute als einer der gutaussehendsten Männern Hollywoods. Sein Image als ewiger Womanizer hat er auch seinen vielfältigen Filmrollen zu verdanken. Ob in „Batman & Robin“ (derzeit, sie wie viele weitere DC Hits, auf Sky und Sky Ticket zu sehen) oder in der „Ocean's Eleven“-Reihe: Der frischgebackene 60-Jährige kann auf eine einzigartige Karriere zurückblicken. Im exklusiven Interview sprach George Clooney anlässlich seines Geburtstags unter anderem über den Job, die Liebe und auch über seine Ängste.

teleschau: Sie gehören zu den berühmtesten Persönlichkeiten der Welt. Haben Sie überhaupt noch ein Privatleben?

"Es gibt wenig in meinem Leben, das noch privat ist": George Clooney spricht im Interview offen über das Leben eines Superstars. "Es gibt viele Einschränkungen, die der Ruhm mit sich bringt. Ich bin zum Beispiel schon seit 15 Jahren nicht mehr im New Yorker Central Park spazieren gegangen." (Getty Images/Getty Images for Hollywood Foreign Press Association)

George Clooney: Es gibt wenig in meinem Leben, das noch privat ist. Es gibt viele Einschränkungen, die der Ruhm mit sich bringt. Ich bin zum Beispiel schon seit 15 Jahren nicht mehr im New Yorker Central Park spazieren gegangen.

telschau: In Ihrem Haus am Comer See scheint das mit der Privatheit aber anders zu sein ...

Ein Mann, ein Lachen: Hollywoodstar George Clooney kann immer auf seine Ausstrahlung zählen. (2020 American Broadcasting Companies, Inc./Randy Holmes)

Clooney (zögert): Wenn ich könnte, würde ich den ganzen Tag auf dem Boot im Wasser verbringen, ein Buch lesen und die Ruhe genießen. Doch leider mögen auch die Fotografen das Boot und das Wasser (lacht).

teleschau: Glauben Sie, dass dies heute schlimmer ist als früher?

Prämierter Filmemacher, begnadeter Schauspieler, charmanter Gentleman: George Clooney hat in den letzten Jahrzehnten die Herzen von Filmfans und Frauen gleichermaßen im Sturm erobert. Am 6. Mai wird der Hollywoodstar 60 Jahre alt. (Getty Images/Jeff Spicer)

Clooney: Natürlich. Früher wusste die ganze Welt nicht sofort, was ein Schauspieler gerade macht. Das Internet hat diese Schutzhülle zerstört. Ich bin der Meinung, dass ein Promi sein Leben nicht auf Twitter teilen sollte. Das Schlimmste, das einem passieren kann, ist, dass man nach Hause kommt, einen zu viel getrunken hat und seinen Gefühlen auf Twitter freien Lauf lässt. Dann geht man schlafen und wenn man morgens aufwacht, ist die Karriere beendet (lacht).

„Ich finde talentierte Leute einfach toll“

"Wenn ich könnte, würde ich den ganzen Tag auf dem Boot im Wasser verbringen, ein Buch lesen und die Ruhe genießen": George Clooney sehnt sich verständlicherweise nach Ruhe und Privatsphäre. (2020 BFI/BFI)

teleschau: Sie scheinen ein Multitalent zu sein. Sie schreiben Drehbücher, sind Regisseur und engagieren sich für gute Zwecke ...

Clooney: Ja. Es gibt vieles im Leben, das man tun kann - und ich versuche, alles unter einen Hut zu bringen. Ich will mehr und mehr schreiben und als Regisseur tätig sein. Je älter ich werde, desto weniger möchte ich auf der Leinwand zu sehen sein. Ich stehe lieber hinter der Kamera.

Und wieder hat es Klick gemacht: George und Amal Clooney 2019 in New York City. (2019 Jackson Lee/Jackson Lee)

teleschau: Wieso das?

Clooney: Weil ich es persönlich kreativer finde, hinter der Kamera tätig zu sein.

Ob als Gentleman-Gauner in der "Ocean's"-Trilogie, als Astronaut in "Gravity" oder als erbarmungsloser Anwalt in "Michael Clayton": In seiner langen Schauspielkarriere bestach George Clooney mit einer Reihe an facettenreichen Rollen. 2005 gewann er für seinen Part in dem politischen Thriller "Syriana" (Bild) sogar den Oscar als bester Nebendarsteller. (Warner Bros. Ent.)

teleschau: Gibt es auch noch etwas, das sie einschüchtert?

Clooney: Natürlich. Wenn ich am Set bin und einen Schauspieler mit großem Talent sehe, bewundere ich ihn. Ich finde talentierte Leute einfach toll. Aber ich glaube auch, dass es grundsätzlich gesund ist, einen gewissen Respekt seinen Mitmenschen gegenüber zu haben.

Doch nicht nur vor der Kamera glänzt der US-Amerikaner. Längst hat sich George Clooney auch als Regisseur (wie hier bei "The Ides Of March - Tage des Verrats") seine Meriten verdient. Zudem ist der Tausendsassa als Produzent erfolgreich. Lohn der Mühen: Für "Argo" wurde Clooney 2012 mit dem Oscar als bester Produzent prämiert - sein zweiter Goldjunge bei insgesamt acht Nominierungen. (Tobis Film)

teleschau: Werden Sie beim Drehen denn noch nervös?

Clooney: Immer. Vor allem am Anfang der Dreharbeiten. Es kann so viel schiefgehen ... Deswegen, ein klares Ja.

Doch nicht nur das Äußere zählt, sondern auch die inneren Werte. Mit seiner unvergleichlich charmanten Art kurbelt George Clooney seit Jahren das Geschäft einer Kaffeemarke an. What else? Ach ja, Clooney wurde vom "People Magazine" gleich zweimal zum "Sexiest Man Alive" gekürt. Das schafften sonst nur Brad Pitt und Johnny Depp. (Vittorio Zunino Celotto/Getty Images)

„Bei uns am Set geht es immer lustig zu“

teleschau: Auf was muss ein Schauspieler achten, wenn er zu Ihnen als Regisseur ans Set kommt?

Power-Couple mit maximalem Style-Faktor: Amal und George Clooney glänzen bei jedem Empfang. (2019 Karwai Tang/Karwai Tang)

Clooney: Ich bin kein schlechter Boss - zumindest glaube ich das. Bei uns am Set geht es immer lustig zu. Man muss lachen können - die Welt ist schon verbissen genug. Wir haben tolle Leute in unserem Team, und ein Drehtag bei uns ist immer mit viel Spaß verbunden.

teleschau: Wie sieht es mit dem Ruhestand aus? Denken sie nicht manchmal: „Ich lass mir meinen Bart wachsen und werde den Comer See nie wieder verlassen“?

Kein Wunder, dass George Clooney der Frauenwelt den Kopf verdreht. Angesichts regelmäßig wechselnder Damen an seiner Seite dachte man jahrzehntelang, dass er einfach nicht zur Ehe tauge. Erst die Anwältin Amal Alamuddin schaffte, wovon viele vor ihr träumten. 2014 zelebrierten sie mit dem Hollywoodstar eine Traum-Hochzeit in Venedig, drei Jahre später wurde das Paar Eltern von Zwillingen. (Pascal Le Segretain/Getty Images)

Clooney: Nur wenn ich zu viel Wodka getrunken habe (lacht). Spaß beiseite, jeder weiß, dass seine Zeit irgendwann mal abgelaufen ist. Momentan halte ich noch die Schüssel zu dieser Ruhm-Box, und solange ich die Möglichkeit dazu habe, versuche ich Filme zu drehen. Irgendwann - und dieser Tag wird kommen - werde ich mein Haus in Italien verkaufen und mich irgendwohin zurückziehen.

teleschau: Hat sich Ihre Zukunftsvision seit Ihrer Hochzeit mit Amal verändert?

Mit Amal, einer renommierten Menschenrechtsanwältin, nutzt George Clooney seine Berühmtheit, um politisch etwas zu verändern. Unter anderem traf er während der Flüchtlingskrise 2016 Angela Merkel (links) und war jahrelang UN-Botschafter des Friedens. Auch in der Coronakrise engagierte sich der Schauspieler und spendete über eine Million Dollar für Hilfsorganisationen. (Guido Bergmann/Bundesregierung via Getty Images)

Clooney: Irgendwie hatte ich immer diesen Gedanken, wie es später einmal wird. Aber natürlich hat sich mein Plan für die Zukunft mittlerweile vollkommen verändert. Ich bin sehr optimistisch (grinst).

teleschau: Sie sind also glücklich?

Wenn George Clooney sich einer Rolle verschreibt, geht er an seine körperlichen Grenzen - und mitunter darüber hinaus. Für seinen jüngsten Film "The Midnight Sky" verordnete er sich eine Radikal-Diät, die im Krankenhaus endete. Vor Ort wurde eine Pankreatitis, eine mitunter lebensbedrohliche Entzündung der Bauchspeicheldrüse, diagnostiziert. (Netflix / Philippe Antonello)

Clooney: Das kann man so sagen. Ich wusste ziemlich schnell, dass Amal die Richtige für mich ist. Ich finde sie so intelligent und lustig. Ich liebe ihr Wesen und immer, wenn ich sie in ihrer Arbeitskleidung sehe, bin ich super stolz auf sie.