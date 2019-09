Der erste Sommerurlaub ohne Eltern! Ein paar Teenager wollen in "Get Lucky - Sex verändert alles" diese Chance nutzen. (deutschfilm dcm)

Hier ist sie also, womöglich einen Hauch zu spät: die deutsche Teenie-Komödie zum Sommer 2019. Es geht um eine Horde 16-jähriger Teenager, und drin ist so ziemlich alles, was diese Generation übrigens nicht erst seit Kurzem bewegt: In erster Linie geht es natürlich um ... Sex. „Get Lucky - Sex verändert alles“ lautet denn auch passenderweise der Titel von Ziska Riemanns bunter Komödie, in der eine Reihe interessanter Nachwuchsdarsteller zu sehen sind.

Mittendrin auch: die Moderatorin und Schauspielerin Palina Rojinski, die hier die Rolle der coolen Tante Ellen übernimmt. Bei ihr sind die Teenager Aaron, Hannah, David, Mehmet, Julia (alle 16) und ihre kleine Schwester Emma (12) im Sommerurlaub ganz ohne Eltern am Meer zu Gast. Fortan gilt es, so einiges im Leben der Heranwachsenden zu klären und zu moderieren: Es geht um verschmähte Liebe, Porno-Fantasien, Kondome, Aufschneiderei, Waxing, Liebeswerben, Orgasmen, keine Orgasmen und noch so ein paar grundlegende Fragen. Wohl kein Film für besorgte Eltern. Ob's einer für die Kids ist, wird sich an der Kinokasse entscheiden.