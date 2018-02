Die Gewinner bei der Goldenen Kamera in der Kategorie "Bester deutscher Fernsehfilm". Das Team von der Komödie "Jürgen - Heute wird gelebt". (u.a. Charly Hubner, rechts). (dpa)

Die Tragikomödie "Jürgen: Heute wird gelebt" von Regisseur Lars Jessen hat die Goldene Kamera gewonnen. Die Produktion mit Charly Hübner und Heinz Strunk in den Hauptrollen wurde am Donnerstagabend bei der Verleihung in Hamburg zum Sieger in der Kategorie "Bester Fernsehfilm" gekürt.

In dem Film, der im vergangenen Jahr Premiere im Ersten hatte, begibt sich Pförtner Jürgen Dose (Strunk) gemeinsam mit seinem im Rollstuhl sitzenden Single-Kumpel Bernd (Hübner) auf die Suche nach der Frau fürs Leben. Mit einer Partneragentur reisen sie dafür nach Polen.

"Zwei Kumpel auf Brautschau in Polen: Das ist ein Junggesellenausflug voll Witz und Ironie, aber schonungslos genau in der Zeichnung der Tristesse, die ihr Leben umgibt", urteilte die Jury. "Mit anarchischem Charme verleihen Charly Hübner und Heinz Strunk diesen vermeintlichen Verlierern viel Würde."

Ebenfalls im Rennen um die Trophäe waren der Psychothriller "Angst: Der Feind in meinem Haus" (ZDF, Regie: Thomas Berger) und der Krimi "Ein Kommissar kehrt zurück" (ZDF, Regie: Matti Geschonneck).

Die Verleihung der Goldenen Kamera ging zum 53. Mal über die Bühne. Als Schauplatz für ihre Gala hatte die Funke Mediengruppe erneut das Messegelände der Hansestadt gewählt. Das ZDF übertrug die von Steven Gätjen moderierte Show live. (dpa)