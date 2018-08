Das nächste Spin-Off der "Conjuring"-Reihe: "The Nun" erzählt die Vorschichte der gruseligen Nonne aus "Conjuring 2". (Warner Bros. Pictures)

Mit dem Spukstreifen „Conjuring - Die Heimsuchung“ legte Schock-Experte James Wan („Saw“, „Insidious“) 2013 den Grundstein für eines der erfolgreichsten Horrorfilmuniversen aller Zeiten. Neben einer direkten Fortsetzung, die 2016 in die Kinos kam, erblickten auch das Spin-off „Annabelle“ und dessen Prequel „Annabelle 2“ das Licht der Welt und ließen die weltweiten Einspielergebnisse des Horrorfranchise insgesamt auf mehr als 1,2 Milliarden Dollar ansteigen. Angesichts dieses durchschlagenden Erfolges muss es nicht verwundern, dass die Macher rund um Mastermind Wan ihren Gruselkosmos weiter ausbauen. Das neueste Kapitel trägt den Titel „The Nun“ und erzählt von den Ursprüngen einer dämonischen Ordensschwester, die bereits in „Conjuring 2“ kurz in Erscheinung trat.

Der von Corin Hardy (debütierte mit dem folkloristischen Schauerbeitrag „The Hallow“) inszenierte und von Gary Dauberman („Annabelle“, „Annabelle 2“) geschriebene Horrorthriller entführt den Zuschauer in das Jahr 1952, in dem sich eine junge Nonne in einem abgeschiedenen rumänischen Kloster das Leben nimmt. Um die Hintergründe des mysteriösen Freitods zu erforschen, entsendet der Vatikan den traumatisierten Priester Burke (Demián Bichir, „A Better Life“) und die Novizin Irene („American Horror Story“-Dauergast Taissa Farmiga), die in Kürze ihr Gelübde ablegen soll. Bei ihren Untersuchungen stoßen die beiden auf ein düsteres Geheimnis und müssen sich schließlich gegen einen bösen Geist zur Wehr setzen, der in Gestalt der Nonne Valak (Bonnie Aarons) Angst und Schrecken verbreitet.

Wer "Conjuring 2" gesehen hat, wird sich an diese Dame (Bonnie Aarons) noch erinnern ... (Warner Bros. Pictures)

Für Schlagzeilen sorgte Hardys zweite Regiearbeit bereits Mitte August, als YouTube sich gezwungen sah, einen gruseligen Werbe-Teaser zum Film nach massiven Nutzerbeschwerden aus dem Programm zu nehmen. Ob der komplette Film genauso erschreckend ist wie der erste Vorgeschmack, darf die Presse allerdings erst am Tag des Kinostarts verraten.